Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Barca mơ "Anh hóa" hàng công, chốt mua Rashford - Kane

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông Harry Kane Bayern Munich
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Barcelona tìm kiếm một trung phong mới trong mùa hè, thay thế lão tướng Lewandowski. Đội chủ sân Nou Camp đang cố gắng lôi kéo Harry Kane - chân sút tuyển Anh đang khoác áo Bayern Munich - sang La Liga bằng cách kích hoạt điều khoản giải phóng của anh.

  

🎯 Kane là mục tiêu số một thay Lewandowski

Barcelona được cho là đang lên kế hoạch để Harry Kane và Marcus Rashford cùng xuất hiện trên hàng công của họ mùa tới.

Barca nhắm Kane (áo đỏ) thay Lewandowski

Barca nhắm Kane (áo đỏ) thay Lewandowski

Đội bóng xứ Catalunya coi Kane là mục tiêu hàng đầu để thay thế Robert Lewandowski, người chỉ còn hợp đồng đến cuối mùa.

Nhà vô địch La Liga vẫn chưa đạt thỏa thuận gia hạn với tiền đạo Ba Lan và có thể một lần nữa “gõ cửa” Bayern để chiêu mộ một chân sút kỳ cựu khác. Quan trọng hơn, Kane có thể rời đi nếu anh muốn, nhờ điều khoản đặc biệt trong hợp đồng.

💼 Harry Kane có thể rời Bayern với giá 57 triệu bảng

Harry Kane trở thành cầu thủ nhanh nhất thế kỷ này đạt 100 bàn cho một CLB tại top 5 giải đấu châu Âu. Anh gia nhập Bayern năm 2023 với giá 86,4 triệu bảng. Nhưng đội bóng Đức có thể buộc phải để anh ra đi với mức giá chỉ 57 triệu bảng vào mùa hè.

Barca dốc sức chiêu mộ Kane

Barca dốc sức chiêu mộ Kane

Kane còn hợp đồng đến năm 2027, nhưng Bayern phải đồng ý bán nếu anh thông báo ý định rời đội trước khi kỳ chuyển nhượng tháng Một kết thúc. Tottenham cũng cài điều khoản “ưu tiên mua lại” trong thương vụ bán Kane.

Theo The Guardian, Barcelona xem Kane, 32 tuổi, là “người thay thế lý tưởng và trẻ hơn” cho Lewandowski. Điều này không bất ngờ, bởi Kane đã ghi 23 bàn sau 17 trận mùa này, giúp Bayern có khởi đầu tốt nhất lịch sử.

⚡ Rashford gây ấn tượng, Barca có thể mua đứt

Nếu Kane cập bến Nou Camp, anh sẽ là tuyển thủ Anh tiếp theo thi đấu tại Barcelona, sau Marcus Rashford. Bản hợp đồng cho mượn từ MU đang thể hiện phong độ thuyết phục.

Barca có quyền mua đứt Rashford vào mùa hè. HLV Hansi Flick được cho là rất hài lòng với đóng góp của ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo Carrington. Tiền đạo 28 tuổi hiện cũng sẵn sàng ở lại lâu dài.

Rashford đang tỏa sáng trong màu áo Barca

Rashford đang tỏa sáng trong màu áo Barca

🗣️ Kane vẫn dè dặt về khả năng rời Bayern

Dù vậy, việc thuyết phục Kane không hề dễ dàng. Tháng trước, tiền đạo người Anh nhấn mạnh anh hoàn toàn tập trung vào Bayern và từ chối bàn về khả năng trở lại Premier League.

Kane chia sẻ: “Về việc ở lại lâu hơn, tôi hoàn toàn có thể hình dung điều đó. Tôi chưa nói chuyện với Bayern về vấn đề này nhưng nếu họ muốn, tôi sẵn sàng thảo luận.

Mọi thứ phụ thuộc vào năm tới ra sao và chúng tôi giành được gì cùng nhau. Hiện tại, chúng tôi đang ở thời điểm tuyệt vời và tôi không nghĩ đến điều gì khác.

Về Premier League, tôi không chắc. Nếu hỏi tôi lúc mới sang Bayern, tôi sẽ nói chắc chắn sẽ trở lại. Nhưng giờ tôi đã ở đây vài năm, cảm giác đó giảm xuống một chút, dù không nhiều. Tôi cũng không nói rằng sẽ không bao giờ trở lại.

Điều tôi học được trong sự nghiệp là cơ hội đến vào những thời điểm khác nhau và mọi thứ có thể thay đổi. Còn lúc này, tôi hoàn toàn dồn tâm sức cho Bayern".

8

Lào - Việt Nam 19.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Lào
Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 19:00 ngày 19/11
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/11/2025 18:21 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông
Xem thêm
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa Đông Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN