Barca mơ "Anh hóa" hàng công, chốt mua Rashford - Kane

🎯 Kane là mục tiêu số một thay Lewandowski

Barcelona được cho là đang lên kế hoạch để Harry Kane và Marcus Rashford cùng xuất hiện trên hàng công của họ mùa tới.

Barca nhắm Kane (áo đỏ) thay Lewandowski

Đội bóng xứ Catalunya coi Kane là mục tiêu hàng đầu để thay thế Robert Lewandowski, người chỉ còn hợp đồng đến cuối mùa.

Nhà vô địch La Liga vẫn chưa đạt thỏa thuận gia hạn với tiền đạo Ba Lan và có thể một lần nữa “gõ cửa” Bayern để chiêu mộ một chân sút kỳ cựu khác. Quan trọng hơn, Kane có thể rời đi nếu anh muốn, nhờ điều khoản đặc biệt trong hợp đồng.

💼 Harry Kane có thể rời Bayern với giá 57 triệu bảng

Harry Kane trở thành cầu thủ nhanh nhất thế kỷ này đạt 100 bàn cho một CLB tại top 5 giải đấu châu Âu. Anh gia nhập Bayern năm 2023 với giá 86,4 triệu bảng. Nhưng đội bóng Đức có thể buộc phải để anh ra đi với mức giá chỉ 57 triệu bảng vào mùa hè.

Barca dốc sức chiêu mộ Kane

Kane còn hợp đồng đến năm 2027, nhưng Bayern phải đồng ý bán nếu anh thông báo ý định rời đội trước khi kỳ chuyển nhượng tháng Một kết thúc. Tottenham cũng cài điều khoản “ưu tiên mua lại” trong thương vụ bán Kane.

Theo The Guardian, Barcelona xem Kane, 32 tuổi, là “người thay thế lý tưởng và trẻ hơn” cho Lewandowski. Điều này không bất ngờ, bởi Kane đã ghi 23 bàn sau 17 trận mùa này, giúp Bayern có khởi đầu tốt nhất lịch sử.

⚡ Rashford gây ấn tượng, Barca có thể mua đứt

Nếu Kane cập bến Nou Camp, anh sẽ là tuyển thủ Anh tiếp theo thi đấu tại Barcelona, sau Marcus Rashford. Bản hợp đồng cho mượn từ MU đang thể hiện phong độ thuyết phục.

Barca có quyền mua đứt Rashford vào mùa hè. HLV Hansi Flick được cho là rất hài lòng với đóng góp của ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo Carrington. Tiền đạo 28 tuổi hiện cũng sẵn sàng ở lại lâu dài.

Rashford đang tỏa sáng trong màu áo Barca

🗣️ Kane vẫn dè dặt về khả năng rời Bayern

Dù vậy, việc thuyết phục Kane không hề dễ dàng. Tháng trước, tiền đạo người Anh nhấn mạnh anh hoàn toàn tập trung vào Bayern và từ chối bàn về khả năng trở lại Premier League.

Kane chia sẻ: “Về việc ở lại lâu hơn, tôi hoàn toàn có thể hình dung điều đó. Tôi chưa nói chuyện với Bayern về vấn đề này nhưng nếu họ muốn, tôi sẵn sàng thảo luận.

Mọi thứ phụ thuộc vào năm tới ra sao và chúng tôi giành được gì cùng nhau. Hiện tại, chúng tôi đang ở thời điểm tuyệt vời và tôi không nghĩ đến điều gì khác.

Về Premier League, tôi không chắc. Nếu hỏi tôi lúc mới sang Bayern, tôi sẽ nói chắc chắn sẽ trở lại. Nhưng giờ tôi đã ở đây vài năm, cảm giác đó giảm xuống một chút, dù không nhiều. Tôi cũng không nói rằng sẽ không bao giờ trở lại.

Điều tôi học được trong sự nghiệp là cơ hội đến vào những thời điểm khác nhau và mọi thứ có thể thay đổi. Còn lúc này, tôi hoàn toàn dồn tâm sức cho Bayern".