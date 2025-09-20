Đỉnh cao thư hùng Arsenal - Man City: 132 năm đua tranh, Arteta đọ tài nảy lửa với Pep

Arsenal - Man City: Cuộc chiến lâu đời

Cuối tuần này, người hâm mộ Ngoại hạng Anh sẽ được chứng kiến một trong những trận đấu được mong chờ nhất. Đó là chuyến làm khách của Man City tại sân vận động Emirates để đối đầu với chủ nhà Arsenal. Đây có thể nói là một trong những cặp đối đầu lâu đời nhất tại Anh.

Arsenal và Man City gặp nhau từ 132 năm trước

Trận đấu đầu tiên hai đội chính thức gặp nhau diễn ra vào ngày 11/11/1893, tức là đã cách đây gần 132 năm. Khi ấy, Arsenal vẫn còn có tên Woolwich Arsenal và nằm ở phía Đông Nam London thay vì phía Bắc như thời điểm hiện tại. Trong khi đó, Man City có tên Ardwick.

Cuộc chiến ấy diễn ra tại League Division Two, tức giải hạng 2 của Anh khi đó (tương đương với Championship ngày nay). Kết quả là Woolwich Arsenal giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu. Cuộc đối đầu tiếp theo chỉ diễn ra sau hơn 1 tháng và "Pháo thủ" vẫn xuất sắc giành chiến thắng tương tự dù phải đá tại Manchester.

Lần thứ ba gặp nhau, Arsenal tiếp tục thắng với tỉ số 4-2 nhưng Man City cũng đáp trả bằng việc thắng cả ba lần đối đầu tiếp theo. Kể từ đó tới nay, hai đội liên tục đụng độ ở các cấp độ của bóng đá Anh.

Theo thống kê từ 11v11, Arsenal thắng 101 lần, thua 65 lần và hòa 47 lần trước Man City sau 213 lần đối đầu. Đây rõ ràng là một trong những động lực để thầy trò Mikel Arteta cố gắng chiến đấu. Họ là những người nắm trong tay quyền quyết định con số thắng hay thua hay hòa sẽ tăng sau cuộc đối đầu diễn ra vào ngày 21/9 tới đây.

10 lần đối đầu gần nhất

Thực tế, những con số kể trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để có cái nhìn thực tế hơn về cặp đấu này, chúng ta chỉ nên xét trong 10 cuộc đối đầu gần nhất. Theo thống kê, họ gặp nhau 8 lần tại Ngoại hạng Anh, 1 lần tại FA Cup và 1 lần tại Siêu cúp Anh trong 10 trận đối đầu gần nhất.

Arsenal thắng Man City với tỉ số 5-1 trong cuộc đối đầu gần nhất

Một điểm khá thú vị là Man City toàn thắng trong 5 lần đối đầu đầu tiên trong khoảng thời gian này trong đó có 2 chiến thắng rất cách biệt (Man City 5-0 Arsenal, 28/08/2021 và Man City 4-1, 27/04/2023) và cả 2 đều diễn ra tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, "Pháo thủ" lại chiếm ưu thế trong 5 lần đối đầu sau đó. Từ chiến thắng tại Siêu cúp Anh 2023, Arsenal đang giữ được thành tích bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Lần đối đầu gần nhất, thầy trò Mikel Arteta thậm chí còn "vùi dập" Man City với tỉ số 5-1 ngay tại Emirates vào ngày 2/2/2025 vừa qua.

Odegaard mở tỉ số từ rất sớm và Man City mất cả hiệp một mà không tìm được bàn gỡ hòa. Phải tới tận phút 55, thầy trò Pep Guardiola mới tìm san bằng được tỉ số. Nhưng niềm vui của họ ngắn chẳng tày gang bởi Thomas Partey tái lập thế dẫn trước chỉ vài phút sau đó.

Tới phút 62, Lewis Skelly nâng tỉ số lên thành 3-1 sau pha xử lý hay. Kai Havertz điền tên lên bảng tỉ số ở phút 76 và cuối cùng, Nwaneri ấn định tỉ số 5-1 ở phút 90+3. Đó có thể nói lần đầu tiên Pep Guardiola chịu thua hoàn toàn trước trợ lý cũ, Mikel Arteta. Bởi vậy, cuộc đối đầu lần này sẽ rất hấp dẫn bởi cựu HLV của Barcelona chắc chắn muốn "phục hận".

Thành tích thi đấu của Man City trước Arsenal trong 6 mùa giải Ngoại hạng Anh gần nhất Mùa giải Kết quả 2024/25 Arsenal 5-2 Man City Man City 2-2 Arsenal 2023/24 Man City 0-0 Arsenal Arsenal 1-0 Man City 2022/23 Man City 4-1 Arsenal Arsenal 1-3 Man City 2021/22 Arsenal 1-2 Man City Man City 5-0 Arsenal 2020/21 Arsenal 0-1 Man City Man City 1-0 Arsenal 2019/20 Man City 3-0 Arsenal Arsenal 0-3 Man City

Cuộc chiến giữa Pep Guardiola và Mikel Arteta

Đây là một trong những cặp đối đầu rất thú vị tại Ngoại hạng Anh. Sau khi kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số, Mikel Arteta được Pep Guardiola thu nhận làm trợ lý khi dẫn dắt Man City. Trong khoảng thời gian 3 năm nữa, HLV đương nhiệm của Arsenal đã học hỏi được rất nhiều từ người đàn anh. Mikel Arteta rời đi vào cuối tháng 12 năm 2019 theo cách cực kỳ vội vã với lời mời khó cưỡng từ "Pháo thủ".

Mikel Arteta đang có thành tích đối đầu kém hơn hẳn so với Pep Guardiola

Trong khoảng thời gian đầu, Mikel Arteta cố gắng xây dựng Arsenal theo hướng Pep Guardiola đang làm tại Man City. Thậm chí, ông thầy người Tây Ban Nha không ngần ngại chiêu mộ những cầu thủ từ chính Man City như Zinchenko hay Gabriel Jesus để nhanh chóng truyền tải được thông điệp tới.

Chính bởi vậy, Arsenal gần như không có "cửa" khi gặp Man City trong những lần đầu tiên Arteta đối đầu với Pep Guardiola. HLV của Man City "bắt bài" sạch sẽ đối thủ và cũng cần phải nói thêm rằng, đội chủ sân Etihad đang có phong độ cực tốt và thống trị tại Ngoại hạng Anh với những chức vô địch liên tiếp.

Tuy nhiên, Mikel Arteta dần biến tấu những gì đã học được từ Pep Guardiola. Arsenal vẫn thích cầm bóng, áp đặt lối chơi nhưng họ cũng sẵn sàng trở nên "xù xì" với lối phòng ngự chặt chẽ. Họ không ngần ngại để cho đối phương tấn công rồi phản công nhanh. Đặc biệt, Arsenal còn rất giỏi trong những tình huống cố định trong khoảng 2 năm gần nhất.

Thành tích đối đầu hiện tại của Arteta trước Pep Guardiola vẫn đang kém hơn khi chỉ thắng 4, hòa 2, thua 8, ghi được 18 bàn và thủng lưới 27 lần.