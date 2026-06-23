Tuyển Việt Nam và đội hình mạnh nhất bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup

Với việc triệu tập lên tuyển Việt Nam nhiều cầu thủ nhập tịch cũng như các cầu thủ Việt kiều chất lượng, HLV Kim Sang Sik có trong tay đội hình cực mạnh hướng tới chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Thậm chí theo đánh giá của giới chuyên môn, chiến lược gia người Hàn Quốc đang sở hữu lực lượng tốt nhất kể từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam. Nhìn rộng hơn, tại ASEAN Cup tới, "Những chiến binh sao vàng" có thể xuất phát với đội hình mạnh nhất lịch sử.

Ở vị trí thủ môn, Đặng Văn Lâm và Patrick Lê Giang cạnh tranh suất bắt chính. Văn Lâm từng có nhiều năm khoác áo tuyển Việt Nam, trong khi đây là lần đầu của Patrick.

Dù chỉ là tân binh nhưng cơ hội của thủ thành CLB TP.HCM là không nhỏ. Xét về phong độ, anh được đánh giá cao khi vừa cùng TP.HCM vô địch Cúp Quốc gia. Đáng chú ý, chính Patrick và các đồng đội đánh bại Ninh Bình của Đặng Văn Lâm trong trận chung kết.

Patrick Lê Giang Khao khát thể hiện ở tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Ở hàng hậu vệ, HLV Kim Sang Sik có nhiều sự lựa chọn, trong đó những cái tên như Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Hậu khả năng đá chính. Hai bên cánh tuyển Việt Nam sẽ là Tiến Anh, Xuân Mạnh hay Văn Vĩ - những cầu thủ có nền tảng thể lực, lên công về thủ, tạt bóng đều rất tốt.

Trên hàng tiền vệ tuyển Việt Nam là sự cạnh tranh khốc liệt sau khi HLV Kim Sang Sik triệu tập Ngô Đăng Khoa và Nguyễn Tài Lộc. Ở mùa giải vừa qua, Tài Lộc ghi 9 bàn thắng tại V-League và 2 bàn ở Cúp Quốc gia. Anh có kinh nghiệm thi đấu cũng như thích nghi nhanh với mọi sơ đồ chiến thuật, triết lý của các HLV.

Trên thực tế, ở hầu hết các đội bóng mà Tài Lộc từng thi đấu như Sài Gòn, Hà Nội FC, Thể Công Viettel, Hà Tĩnh, Ninh Bình, cầu thủ gốc Brazil đều ghi dấu ấn.

Trong khi đó, Ngô Đăng Khoa mới chỉ có một mùa giải với CLB TP.HCM, nhưng ngay lập tức lọt vào mắt xanh của HLV Kim Sang Sik. Với phong cách chơi bóng hiện đại, kỹ thuật và sự khéo léo, Đăng Khoa được kỳ vọng có thể giúp hàng công của tuyển Việt Nam chơi biến hóa hơn.

Tuyển Việt Nam quyết bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup. Ảnh: S.N

Ở hàng tiền vệ tuyển Việt Nam, những gương mặt quen thuộc như Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long gần như chắc suất. Trong số này, Quang Hải có phong độ cao, vừa được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất V-League mùa giải 2025/26.

Trên hàng tiền đạo, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về Xuân Son, Hoàng Hên và Đình Bắc. Đây đều là những chân sút đẳng cấp hàng đầu khu vực, và việc kết hợp, sử dụng các cầu thủ này sao cho phù hợp hợp nhất với lối chơi là điều mà HLV Kim Sang Sik phải tính toán kỹ lưỡng.