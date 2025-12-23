Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất



Bạn gái tin đồn của thủ môn Trần Trung Kiên sở hữu nhan sắc vạn người mê

Sự kiện: U22 Việt Nam

Mới đây, cộng đồng mạng đã dấy lên tin đồn về việc thủ môn Trần Trung Kiên hẹn gò với hot girl Nguyễn Ngọc Thiên Thanh.

Bạn gái tin đồn của thủ môn Trần Trung Kiên sở hữu nhan sắc vạn người mê

Bạn gái tin đồn của thủ môn Trần Trung Kiên sở hữu nhan sắc vạn người mê - 1

Mới đây, cộng đồng mạng tinh ý phát hiện loạt "manh mối" cho thấy thủ môn U22 Việt Nam - Trần Trung Kiên đang vướng nghi vấn hẹn hò. Ảnh: Instagram thanhngyngoc.

Bạn gái tin đồn của thủ môn Trần Trung Kiên sở hữu nhan sắc vạn người mê - 2

Dù không hề đăng ảnh chung nhưng cả Trần Trung Kiên và Thiên Thanh lại check-in cùng địa điểm, đồng thời theo dõi nhau trên mạng xã hội. Điều đó khiến nhiều người cho rằng, cặp đôi này bắt đầu hẹn hò. Ảnh: Instagram thanhngyngoc.

Bạn gái tin đồn của thủ môn Trần Trung Kiên sở hữu nhan sắc vạn người mê - 3

Bạn gái tin đồn của Trần Trung Kiên thu hút sự chú ý nhờ gương mặt xinh xắn cùng thân hình mảnh mai. Ảnh: Instagram thanhngyngoc.

Bạn gái tin đồn của thủ môn Trần Trung Kiên sở hữu nhan sắc vạn người mê - 4

Thông tin về Thiên Thanh được giữ kín. Trên trang cá nhân, cô nàng chỉ chia sẻ thông tin về việc cô đang sinh sống ở TP.HCM. Ảnh: Instagram thanhngyngoc.

Bạn gái tin đồn của thủ môn Trần Trung Kiên sở hữu nhan sắc vạn người mê - 5

Thiên Thanh có gu ăn mặc khá sành điệu giúp cô khoe triệt để vẻ đẹp về mặt hình thể. Ảnh: Instagram thanhngyngoc.

Bạn gái tin đồn của thủ môn Trần Trung Kiên sở hữu nhan sắc vạn người mê - 6

Nàng WAG hiện có 1.368 người theo dõi trên trang Instagram cá nhân. Ảnh: Instagram thanhngyngoc.

Bạn gái tin đồn của thủ môn Trần Trung Kiên sở hữu nhan sắc vạn người mê - 7

Trên trang cá nhân, Thiên Thanh vẫn đang để trạng thái độc thân.  Ảnh: Instagram thanhngyngoc.

Bạn gái tin đồn của thủ môn Trần Trung Kiên sở hữu nhan sắc vạn người mê - 8

Nếu thông tin về việc hẹn hò đúng sự thật, Trần Trung Kiên và Thiên Thanh sẽ trở thành cặp đôi “trai tài gái sắc” đáng chú ý bậc nhất trong làng bóng đá Việt Nam. Ảnh: Instagram thanhngyngoc.

Bạn gái tin đồn của thủ môn Trần Trung Kiên sở hữu nhan sắc vạn người mê - 9

Trần Trung Kiên sinh ngày 9/2/2003 tại Yên Mỹ, Hưng Yên nhưng đã theo gia đình vào Gia Lai sinh sống từ khi còn nhỏ. Ảnh: Instagram thanhngyngoc.

Bạn gái tin đồn của thủ môn Trần Trung Kiên sở hữu nhan sắc vạn người mê - 10

Trần Trung Kiên vừa cùng U22 Việt Nam giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Instagram thanhngyngoc.

Bạn gái tin đồn của thủ môn Trần Trung Kiên sở hữu nhan sắc vạn người mê - 11

Trần Trung Kiên hiện đang khoác áo HAGL. Ảnh: Instagram thanhngyngoc.

Theo Minh Hoàng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/12/2025 19:10 PM (GMT+7)
