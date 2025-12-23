Bạn gái tin đồn của thủ môn Trần Trung Kiên sở hữu nhan sắc vạn người mê

Mới đây, cộng đồng mạng tinh ý phát hiện loạt "manh mối" cho thấy thủ môn U22 Việt Nam - Trần Trung Kiên đang vướng nghi vấn hẹn hò. Ảnh: Instagram thanhngyngoc.

Dù không hề đăng ảnh chung nhưng cả Trần Trung Kiên và Thiên Thanh lại check-in cùng địa điểm, đồng thời theo dõi nhau trên mạng xã hội. Điều đó khiến nhiều người cho rằng, cặp đôi này bắt đầu hẹn hò. Ảnh: Instagram thanhngyngoc.

Bạn gái tin đồn của Trần Trung Kiên thu hút sự chú ý nhờ gương mặt xinh xắn cùng thân hình mảnh mai. Ảnh: Instagram thanhngyngoc.

Thông tin về Thiên Thanh được giữ kín. Trên trang cá nhân, cô nàng chỉ chia sẻ thông tin về việc cô đang sinh sống ở TP.HCM. Ảnh: Instagram thanhngyngoc.

Thiên Thanh có gu ăn mặc khá sành điệu giúp cô khoe triệt để vẻ đẹp về mặt hình thể. Ảnh: Instagram thanhngyngoc.

Nàng WAG hiện có 1.368 người theo dõi trên trang Instagram cá nhân. Ảnh: Instagram thanhngyngoc.

Trên trang cá nhân, Thiên Thanh vẫn đang để trạng thái độc thân. Ảnh: Instagram thanhngyngoc.

Nếu thông tin về việc hẹn hò đúng sự thật, Trần Trung Kiên và Thiên Thanh sẽ trở thành cặp đôi “trai tài gái sắc” đáng chú ý bậc nhất trong làng bóng đá Việt Nam. Ảnh: Instagram thanhngyngoc.

Trần Trung Kiên sinh ngày 9/2/2003 tại Yên Mỹ, Hưng Yên nhưng đã theo gia đình vào Gia Lai sinh sống từ khi còn nhỏ. Ảnh: Instagram thanhngyngoc.

Trần Trung Kiên vừa cùng U22 Việt Nam giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Instagram thanhngyngoc.

Trần Trung Kiên hiện đang khoác áo HAGL. Ảnh: Instagram thanhngyngoc.