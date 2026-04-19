Đình Bắc 3 trận ghi 4 bàn, được HLV Polking khen "vẫn chưa bộc lộ hết khả năng"

CAHN áp đảo, Đình Bắc duy trì phong độ cực cao

Trên sân Bình Dương chiều 19/4, CLB Công an Hà Nội nhập cuộc chủ động và nhanh chóng kiểm soát thế trận trước chủ nhà Công an TP.HCM ở trận đấu thuộc vòng 19 V-League 2025/26. Lần lượt Lê Văn Đô mở tỷ số, trước khi Rogerio Alves nhân đôi cách biệt và Đình Bắc khép lại chiến thắng 3-0 bằng bàn thắng ấn định tỷ số ở cuối trận.

Với riêng Đình Bắc, tiền đạo gốc Nghệ An đã nâng thành tích ghi bàn cá nhân lên 4 bàn chỉ sau 3 trận gần nhất trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Chuỗi phong độ ấn tượng này giúp tiền đạo sinh năm 2004 trở thành cái tên nổi bật nhất trên hàng công CAHN thời điểm hiện tại, trong bối cảnh chân sút chủ lực Alan hay Artur đang chấn thương.

HLV Mano Polking: “7 trận còn lại đều là chung kết”

Phát biểu sau trận, HLV Mano Polking đánh giá cao màn trình diễn của toàn đội, nhưng cũng nhấn mạnh đây không phải chiến thắng dễ dàng: “Không có trận nào dễ dàng cả. Công an TP.HCM đã tạo ra nhiều cơ hội và khiến chúng tôi gặp khó. Filip Nguyễn phải làm việc rất nhiều".

Theo nhà cầm quân này, CAHN đang đi đúng hướng với triết lý kiểm soát và áp đặt thế trận. “Chúng tôi muốn buộc đối thủ phải di chuyển, xô lệch đội hình để tạo ra khoảng trống. Toàn đội đã kiểm soát tốt trận đấu và dứt điểm hiệu quả hơn", HLV trưởng CLB Công an Hà Nội nói.

Nói về cuộc đua vô địch, HLV Polking tỏ ra thận trọng: “Còn 7 trận phía trước, và với chúng tôi, đó đều là những trận chung kết. Đội phải giữ sự tập trung cao nhất, chưa thể nói trước điều gì".

“Đình Bắc chưa đạt tới giới hạn của mình”

Điểm nhấn trong phần họp báo của HLV Polking là những lời khen dành cho Nguyễn Đình Bắc: “Đình Bắc đã ghi 4 bàn sau 3 trận, nhưng theo tôi, điều đó vẫn chưa phản ánh hết khả năng của cậu ấy". HLV Polking cho rằng tiền đạo này đã vượt qua nhiều áp lực để tỏa sáng.

“Cậu ấy đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng luôn nỗ lực trong tập luyện và thi đấu. Đình Bắc theo đuổi từng pha bóng, từng tình huống. Những bàn thắng vừa qua nói lên rất nhiều điều về sự tiến bộ của cậu ấy", HLV Polking hết lời khen học trò cưng.

Ngoài ra, HLV Polking cũng tiết lộ lực lượng CAHN sẽ được tăng cường ở vòng tới khi Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh cùng ngoại binh Leo Artur sẽ trở lại. Liên quan đến tình huống phản ứng với trọng tài, ông Polking chia sẻ: “Tôi chỉ phản ánh một pha bóng mà cầu thủ của tôi bị phạm lỗi, nhưng có lẽ cách nói hơi mạnh nên nhận thẻ. Tôi sẽ phải cẩn thận hơn.”

HLV Lê Huỳnh Đức: “Cầu thủ mất tự tin sau chuỗi trận thua đậm”

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Lê Huỳnh Đức không giấu được sự thất vọng khi Công an TP.HCM nhận thất bại đậm thứ 3 liên tiếp: “Đây là kết quả không ai mong muốn. Ban huấn luyện cần thay đổi, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm ra giải pháp phù hợp".

Theo ông Đức, vấn đề lớn nhất của đội bóng lúc này là tâm lý thi đấu: “Sau nhiều trận thua, cầu thủ mất tự tin rõ rệt. 15 phút đầu chúng tôi chơi không tốt, đến khoảng phút 30 thì bắt đầu đánh mất thế trận". Khép lại buổi họp báo, HLV Lê Huỳnh Đức nhấn mạnh tinh thần chiến đấu của các học trò: “Dù thắng hay thua, điều quan trọng là tinh thần. Thắng không kiêu, bại không nản. Thua thì tôi chịu trách nhiệm, nhưng toàn đội phải tiếp tục chiến đấu vì màu cờ sắc áo".

Với chiến thắng này, CAHN tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng với 48 điểm, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Công an TP.HCM sẽ phải nhanh chóng cải thiện cả chuyên môn lẫn tâm lý nếu không muốn tiếp tục lún sâu ở giai đoạn quyết định của mùa giải, sau chuỗi 3 trận toàn thua và để thủng lưới 10 bàn.