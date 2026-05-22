Đình Bắc gây chú ý trong cuộc đua Vua phá lưới

Chức vô địch V-League 2025/26 đã sớm ngã ngũ, khi CLB Công an Hà Nội xuất sắc lên ngôi sớm 3 vòng đấu nhờ hơn đối thủ bám đuổi là Thể Công Viettel tới 11 điểm.

Người hâm mộ lúc này dành sự quan tâm tới cuộc cạnh tranh ngôi nhì, ba giữa Thể Công Viettel, Ninh Bình, Hà Nội, đua suất trụ hạng của nhóm PVF-CAND, Đà Nẵng, Becamex Bình Dương...

Đáng chú ý ở cuộc đua danh hiệu cá nhân là Vua phá lưới cũng đang diễn biến kịch tính, dự báo bất ngờ...

Đình Bắc là cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất V-League 2025/26 tính tới lúc này

Tiền đạo người Brazil - Alan (CLB Công an Hà Nội) đang nắm lợi thế lớn giành Vua phá lưới toàn giải với 15 pha lập công, hơn cầu thủ xếp sau là Lucas (CLB Hải Phòng) tới 4 bàn.

Diễn biến căng thẳng và khó lường hơn là cuộc đua Vua phá lưới nội, với sự tham gia của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội, 10 bàn) cùng hai tiền vệ gốc Brazil nhập tịch là Đỗ Hoàng Hên (CLB Hà Nội, 9 bàn) và Nguyễn Tài Lộc (CLB Ninh Bình, 9 bàn).

Đình Bắc được nhắc đến nhiều hơn cả khi vừa có chuỗi 10 bàn sau 6 trận liên tiếp. Ở trận CLB Công an Hà Nội thắng Thanh Hóa vòng 23 vừa qua, Đình Bắc mang về quả 11m cho đội nhà nhưng sau đó nhường cho Alan sút.

Chia sẻ về tình huống này, Đình Bắc cho rằng chiến thắng chung cuộc của toàn đội quan trọng hơn mọi yếu tố cá nhân.

Phía trước Đình Bắc vẫn còn 3 trận đấu cùng CLB Công an Hà Nội gặp Hà Tĩnh (24-5), Becamex Bình Dương (31-5), Thể Công Viettel (7-6) để gia tăng thành tích ghi bàn, đua Vua phá lưới nội, thậm chí có thể còn là Vua phá lưới toàn giải nếu đạt hiệu suất ghi bàn ấn tượng như các vòng trước.