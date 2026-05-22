Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Đình Bắc gây chú ý trong cuộc đua Vua phá lưới

Sự kiện: Nguyễn Đình Bắc V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

ANTD.VN - Ngoài đua Vua phá lưới toàn giải V-League 2025/26 với đồng đội Alan, Đình Bắc còn đua Vua phá lưới nội với hai cầu thủ nhập tịch là Hoàng Hên và Tài Lộc.

Chức vô địch V-League 2025/26 đã sớm ngã ngũ, khi CLB Công an Hà Nội xuất sắc lên ngôi sớm 3 vòng đấu nhờ hơn đối thủ bám đuổi là Thể Công Viettel tới 11 điểm.

Người hâm mộ lúc này dành sự quan tâm tới cuộc cạnh tranh ngôi nhì, ba giữa Thể Công Viettel, Ninh Bình, Hà Nội, đua suất trụ hạng của nhóm PVF-CAND, Đà Nẵng, Becamex Bình Dương...

Đáng chú ý ở cuộc đua danh hiệu cá nhân là Vua phá lưới cũng đang diễn biến kịch tính, dự báo bất ngờ...

Đình Bắc là cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất V-League 2025/26 tính tới lúc này

Tiền đạo người Brazil - Alan (CLB Công an Hà Nội) đang nắm lợi thế lớn giành Vua phá lưới toàn giải với 15 pha lập công, hơn cầu thủ xếp sau là Lucas (CLB Hải Phòng) tới 4 bàn.

Diễn biến căng thẳng và khó lường hơn là cuộc đua Vua phá lưới nội, với sự tham gia của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội, 10 bàn) cùng hai tiền vệ gốc Brazil nhập tịch là Đỗ Hoàng Hên (CLB Hà Nội, 9 bàn) và Nguyễn Tài Lộc (CLB Ninh Bình, 9 bàn).

Đình Bắc được nhắc đến nhiều hơn cả khi vừa có chuỗi 10 bàn sau 6 trận liên tiếp. Ở trận CLB Công an Hà Nội thắng Thanh Hóa vòng 23 vừa qua, Đình Bắc mang về quả 11m cho đội nhà nhưng sau đó nhường cho Alan sút.

Chia sẻ về tình huống này, Đình Bắc cho rằng chiến thắng chung cuộc của toàn đội quan trọng hơn mọi yếu tố cá nhân.

Phía trước Đình Bắc vẫn còn 3 trận đấu cùng CLB Công an Hà Nội gặp Hà Tĩnh (24-5), Becamex Bình Dương (31-5), Thể Công Viettel (7-6) để gia tăng thành tích ghi bàn, đua Vua phá lưới nội, thậm chí có thể còn là Vua phá lưới toàn giải nếu đạt hiệu suất ghi bàn ấn tượng như các vòng trước.

-21/05/2026 12:55 PM (GMT+7)
