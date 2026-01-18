Khoảnh khắc “phanh gấp” của Minh Phúc: Suýt cởi áo ăn mừng, Khuất Văn Khang kèm sát

Cảm xúc vỡ òa và khoảnh khắc "phanh kịp thời"

Phút 101 của hiệp phụ trận tứ kết U23 châu Á 2026, Phạm Minh Phúc ghi bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 cho U23 Việt Nam trước U23 UAE. Bàn thắng đến ở thời điểm nghẹt thở, khi cả hai đội đều đã bào mòn thể lực và áp lực tâm lý được đẩy lên cao nhất.

Ngay sau khi lập công, Minh Phúc chạy về phía đường biên trong trạng thái phấn khích tột độ. Hình ảnh truyền hình ghi lại cho thấy cầu thủ này đưa tay lên cổ áo, chuẩn bị cởi áo ăn mừng - phản xạ rất quen thuộc với các cầu thủ sau những bàn thắng mang tính quyết định. Chỉ cần thêm một nhịp nữa, Minh Phúc có thể đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi cởi áo ăn mừng.

Minh Phúc đang định cởi áo nhưng anh đã ngừng hành động này kịp thời, tránh án treo giò ở bán kết giải U23 châu Á.

Khuất Văn Khang và “cái kéo tay” đúng lúc

Trong khoảnh khắc tưởng chừng chỉ kéo dài chưa đến một giây ấy, Khuất Văn Khang đã xuất hiện kịp thời. Đội trưởng U23 Việt Nam nhanh chóng tiến lại, kéo tay và nhắc nhở Minh Phúc dừng việc cởi áo, giúp đồng đội chững lại giữa cơn hưng phấn.

Khoảnh khắc Khuất Văn Khang kịp thời kéo áo Minh Phúc. (Ảnh: AFC)

Sự can thiệp của Khuất Văn Khang được xem là vô cùng quan trọng, bởi Minh Phúc đã có một thẻ vàng từ vòng bảng. Nếu tiếp tục bị thẻ vì cởi áo ăn mừng, tiền vệ này sẽ bị treo giò ở trận bán kết theo quy định của AFC. Một hành động nhỏ nhưng cho thấy vai trò thủ lĩnh, sự tỉnh táo và kinh nghiệm của Khuất Văn Khang trong thời điểm then chốt của trận đấu.

Khoảnh khắc nhỏ, ý nghĩa lớn với hành trình của U23 Việt Nam

Đoạn video ghi lại màn “phanh gấp” của Minh Phúc cùng hành động kéo tay đầy tinh tế của Khuất Văn Khang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ hài hước cho rằng đây là “pha cứu thua ngoài sổ sách”, không được tính vào thống kê nhưng lại mang giá trị rất lớn về mặt chiến thuật lẫn nhân sự.

Không chỉ giúp Minh Phúc tránh thẻ vàng định mệnh, tình huống này còn phản ánh sự trưởng thành về bản lĩnh và tư duy thi đấu của U23 Việt Nam. Trong hành trình tiến sâu tại U23 châu Á 2026, đôi khi sự khác biệt không nằm ở những pha bóng đẹp, mà đến từ một lời nhắc đúng lúc và một cái đầu lạnh trong khoảnh khắc nóng nhất trận đấu.