Derby buồn cho thành Manchester, hay cơ hội quá lớn cho MU và Amorim?

Mất trâu rồi mới xây chuồng

Khả năng rất cao là cả đôi bên đều sẽ giới thiệu thủ môn mới trong đội hình chính ở vòng đấu này. Đây đã là vòng đấu thứ 4, diễn ra sau khi bóng đá tầm CLB tạm nghỉ để nhường chỗ cho “FIFA days” trong tháng 9, nghĩa là đã đến giai đoạn mùa bóng bắt đầu tăng tốc rồi.

Vậy mà cả Man City lẫn MU đều chưa có được thủ môn ổn định. Bắt chính cho Man City trong 3 vòng đấu vừa qua chỉ là thủ môn trẻ James Trafford, vừa mua cấp tốc trong mùa chuyển nhượng. Bên phía MU là Altay Bayindir.

Vấn đề thủ môn đang khiến cả Man City và MU đau đầu

Cả Trafford lẫn Bayindir đều bị xem là nguyên nhân chính khiến đội bóng của họ lụn bại. Man City và MU đều kịp mua thêm thủ môn trong ngày chuyển nhượng cuối cùng. Đấy là những bản hợp đồng gượng ép, hơn là sự tăng cường lực lượng đáng để giới hâm mộ của họ hào hứng. Gianluigi Donnarumma (Man City) dĩ nhiên là quá nổi tiếng.

Nhưng, với bất kỳ đội bóng nào do Pep Guardiola huấn luyện, vấn đề hàng đầu đặt ra cho thủ môn luôn là lối chơi tương thích với quan điểm chuyên môn của ông, hơn là tài nghệ cá nhân. Mà chỗ này, giới chuyên môn nói ngay: Donnarumma không hợp. Thủ môn bên phía MU không cần lối chơi đặc biệt gì. Quan trọng chỉ là đẳng cấp cá nhân. Lammens (mới 23 tuổi, đến từ Royal Antwerp) chưa bao giờ được đánh giá cao trong khía cạnh này.

Câu chuyện đơn giản: cả Trafford lẫn Bayindir đều chưa đủ đẳng cấp để bắt chính lâu dài. Vì sao cả Man City lẫn MU phải đợi đến giờ chót mới nháo nhào tìm người thay họ, thì đấy lại là vấn đề khác. Chỉ có thể khẳng định: "Man xanh" và "Man đỏ" đều đã thấy rõ sự tai hại đến từ câu chuyện thủ môn của chính mình.

Trước mắt, mức độ thành công nơi vị trí thủ môn của cả hai phía đều có tính may rủi rất cao – trong trận derby Manchester, cũng như trong phần còn lại của cả mùa bóng. Ngay từ chi tiết đơn giản nhất – cả Donnarumma lẫn Lammens chỉ vừa được tập với đội bóng mới của họ vài ngày – cũng đã là câu hỏi quá lớn cho sự vững chắc của hai hàng phòng thủ rồi.

Amorim không ngán Guadiola

Mùa trước có chính xác là mùa bóng tồi tệ nhất trong lịch sử MU hay không, còn tùy vào cách đặt vấn đề. Nhưng đấy dĩ nhiên là một trong những mùa bóng kém nhất xưa nay, với vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng chung cuộc. Vậy mà MU vẫn thắng 2-1 ngay trên sân Man City và hòa 0-0 tại sân nhà Old Trafford. Khi đôi bên gặp nhau ở cúp FA thì MU thắng 2-1 trong trận chung kết (năm 2024).

Đấy chỉ là vài kết quả gần đây nhất, trong kỷ nguyên “lụn bại” của MU, còn Man City là đội hàng đầu châu Âu chứ không riêng gì nước Anh. Trong 4 lần đụng độ gần đây nhất, Man City chỉ thắng MU đúng một lần, và đấy thật ra chỉ là chiến thắng trên chấm luân lưu 11m (ở trận tranh Community Shield, không có gì quan trọng)!

Amorim không ngán Pep Guardiola

Tất nhiên, nói đến MU hiện thời là phải nói đến HLV Ruben Amorim, xuất thân từ Sporting Lisbon và gây tiếng vang khi dẫn dắt đội này đè bẹp Man City của Guardiola ở Champions League hồi đầu mùa trước. Đây cũng là chi tiết có thể làm giới hâm mộ MU yên tâm trước trận derby Manchester.

Thật ra, Amorim có thể thảnh thơi hơn Guardiola, trong cái điều tạm gọi là “không có gì để mất”. Ai cũng có thể thất bại, nhưng thất bại với Amorim và MU sẽ không nặng nề như thất bại với Guardiola và Man City. Cho nên, chắc chắn Guardiola đã ở vào tình trạng căng thẳng gấp bội so với Amorim trong những ngày qua. Đã có rất nhiều dẫn chứng trong quá khứ cho thấy: khi đứng trước các trận đấu quan trọng, Guardiola dễ rơi vào tình trạng “suy nghĩ quá nhiều”, đến nỗi thất bại vì những quyết định... không giống ai.

Cân về lực lượng, Man City vẫn hơn MU khá rõ. Thành tích ghi 5 bàn trong màu áo Na Uy ở loạt trận vòng loại World Cup vừa qua, của Erling Haaland, vẫn còn nóng hổi. Và sẽ tương phản biết bao nếu phải so sánh Haaland với chân sút Benjamin Sesko mà MU vừa mua được! Nhưng nếu cần tìm ra một vị trí mà MU có thể hơn đội chủ nhà Man City trong trận đấu này, thì đấy chính là vị trí cầm quân.

Báo chí nhắc đi nhắc lại phát biểu mang tính “tâm sự” của Amorim sau các trận đấu của MU, đại khái có lúc ông muốn nghỉ ngay, có lúc lại muốn gắn bó mãi với đội bóng này. Nhưng trước mắt, derby Manchester sẽ là trận đấu của ông, cho ông, vì cả danh tiếng cũng như uy tín của ông sau này. Chỉ được chứ chẳng mất gì! Không thể nói Amorim giỏi hơn Guardiola, nhưng Amorim đang thuận lợi hơn Guardiola về mặt tinh thần.

MU đang có kết quả không tốt nhưng vẫn đang có những tiến bộ nhất định

MU và những bước tiến đáng ghi nhận

Ngay từ trận ra quân mùa này (thua Arsenal 0-1), MU đã được số đông giới quan sát trung lập thừa nhận là đội chơi hay hơn. Một cách tổng quát, thành quả của MU trong 3 vòng đấu đầu tiên đáng lẽ phải cao hơn những gì họ gặt hái được trên thực tế. Vấn đề chỉ là, bước tiến đáng ghi nhận trong lối chơi lại không đi đôi của "Quỷ đỏ" mùa này lại không đi đôi với kết quả thực tiễn. Nhưng giới hâm mộ MU có quyền hy vọng.

Với 58 lần tung cú dứt điểm, MU chính là đội bắn phá khung thành đối phương nhiều nhất ở Premier League trong 3 vòng đấu vừa qua, cũng là đội có chỉ số xG cao nhất (6,78). Họ ghi bàn không nhiều vì thiếu sắc bén, đẳng cấp cá nhân không cao, nhưng cũng có thể là vì yếu tố may/rủi thuần túy.

Bóng đá luôn bị chơi phối bởi chi tiết này. Suy cho cùng, cũng chỉ mới qua 3 vòng. Lối chơi mới là điều quan trọng nhất. Hai nhân vật chính có thể giúp MU khởi sắc trong mùa bóng này là tiền vệ Bruno Fernandes ở khu giữa sân, trong vai trò kiến tạo cơ hội, và Bryan Mbeumo trên hàng tiền đạo.

Có vẻ như Man City đang gặp khó khăn bởi vấn nạn chấn thương, nhưng đấy cũng là nghệ thuật phóng đại, khi giới truyền thông đưa tin theo kiểu “Man City có thể mất đến 11 cầu thủ trước trận derby”. Trên thực tế, chỉ có khoảng 3-4 trường hợp chấn thương được xác nhận. Đấy chưa phải là vấn đề lớn nhất của "Man xanh" hiện này.

Man City đang có những vấn đề bất ổn

Man City đang trong thời kỳ suy thoái?

Nét mới đặc sắc bên phía Man City mùa này dường như không có. Cũng chỉ mới qua 3 vòng, nhưng đã có thể cảm nhận về cả một thời kỳ suy thoái nơi đội bóng mà Guardiola đã huấn luyện 9 năm. Sẽ không còn một Man City như cũ, khi họ chia tay thủ môn Ederson và tiền vệ Kevin de Bruyne. Thủ lĩnh Rodri dù đã trở lại thì cũng không còn là chính mình nữa, sau khi vắng mặt vì chấn thương gần như nguyên mùa bóng trước. Đây là cơ hội quá tốt để MU gây bất ngờ trên sân Man City.

Xin nhắc lại: khái niệm bất ngờ ở đây phải được xét trên nền tảng là đội bóng số 15 mùa trước đối đầu với đội bóng số 1 thế giới ở thời điểm này năm ngoái! Nếu MU thắng, đây sẽ là lần thứ 3 trong vòng chưa tới 1 năm, Amorim thắng Guardiola, từ Champions League cho tới Premier League. Một kỳ tích thật sự!