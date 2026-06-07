Đêm nay công bố chủ tịch Real Madrid: "Ông trùm" Perez có bị lật đổ?

Cuộc bầu cử Chủ tịch đáng chờ đợi

Hôm nay được xem là một ngày lịch sử đối với Real Madrid khi các hội viên của câu lạc bộ chính thức tham gia bỏ phiếu bầu chủ tịch mới. Đây là lần đầu tiên sau 2 thập kỷ, Real Madrid tổ chức một cuộc bầu cử có sự cạnh tranh thực sự cho vị trí lãnh đạo cao nhất.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra tại nhà thi đấu bóng rổ của Ciudad Real Madrid, trung tâm huấn luyện của câu lạc bộ ở Valdebebas, phía đông bắc Madrid. Đây cũng là lần đầu tiên địa điểm này được sử dụng để tổ chức bầu cử chủ tịch. Trước đó, cuộc bầu cử gần nhất vào ngày 2/7/2006 được tổ chức trong một khu lều dựng bên ngoài sân Santiago Bernabéu.

Khoảng 70.000 hội viên đủ điều kiện sẽ tham gia quyết định người dẫn dắt Real Madrid đến năm 2030. Đương kim chủ tịch Florentino Pérez, 79 tuổi, hội viên số 1.484, đang hướng tới nhiệm kỳ thứ tám. Trong khi đó, Enrique Riquelme, 37 tuổi, hội viên số 41.736, đặt mục tiêu trở thành vị chủ tịch thứ 27 trong lịch sử câu lạc bộ giàu thành tích nhất thế giới.

Hoạt động bỏ phiếu diễn ra từ 9 giờ sáng đến 20 giờ tối theo giờ địa phương (từ 14h ngày 7/6 đến 1h ngày 8/6 giờ Việt Nam). Sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, số phiếu gửi qua thư sẽ được cộng vào kết quả trước khi bắt đầu quá trình kiểm phiếu.

“Quá trình kiểm phiếu sẽ hoàn tất vào khoảng 23h ngày 7/6 giờ địa phương (4h ngày 8/6 giờ Việt Nam), thời điểm tân Chủ tịch Real Madrid được công bố chính thức.

Tính đến hiện tại, quá trình bỏ phiếu vẫn đang diễn ra và Chủ tịch Perez đã có mặt tại địa điểm bỏ phiếu, qua đó thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Quy mô bậc nhất lịch sử

Theo quy định, tất cả hội viên trưởng thành đã gia nhập câu lạc bộ ít nhất 1 năm đều có quyền bỏ phiếu. Báo cáo thường niên mới nhất của Real Madrid cho biết tính đến ngày 30/6/2025, câu lạc bộ có 77.798 hội viên trên 14 tuổi. Hội viên cuối cùng đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu mang số 99.989.

Để thực hiện quyền bầu cử, hội viên bắt buộc phải xuất trình thẻ hội viên cùng giấy tờ tùy thân hợp lệ. Ngoài căn cước công dân, người tham gia có thể sử dụng bằng lái xe, hộ chiếu còn hiệu lực hoặc giấy phép cư trú đối với hội viên nước ngoài.

Nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, Real Madrid đã huy động hơn 200 nhân sự thuộc các bộ phận an ninh, vận hành, bảo trì và vệ sinh. Đáng chú ý, ngày bầu cử của đội bóng cũng trùng với chuyến thăm Madrid của Giáo hoàng Leo XIV. Trên chuyến bay tới Tây Ban Nha hôm thứ Bảy, Giáo hoàng đã công khai thừa nhận mình là người hâm mộ Real Madrid khi được hỏi lựa chọn giữa đội bóng Hoàng gia và Barcelona.

Ứng viên tiềm năng có thể lật đổ "Ông trùm" Perez?

Ngày bầu cử năm nay diễn ra sau 27 ngày chờ đợi kể từ khi Florentino Perez bất ngờ tuyên bố tổ chức bầu cử sớm vào ngày 12/5. Thời điểm đó, nhiệm kỳ của ông vẫn còn kéo dài đến tháng 1/2029.

Giải thích về quyết định này trong cuộc họp báo, Perez cho biết: “Tôi đã đưa ra quyết định này vì đã xuất hiện một tình huống vô lý khi có những chiến dịch nhằm tạo ra dư luận đi ngược lại lợi ích của Real Madrid, đặc biệt là chống lại cá nhân tôi.

Tôi mời bất kỳ ai muốn tranh cử hãy nắm lấy cơ hội này. Tôi sẽ ra tranh cử để bảo vệ lợi ích của các hội viên Real Madrid".

Sau lời kêu gọi của Perez, Enrique Riquelme đã chấp nhận thách thức, tạo nên cuộc bầu cử chủ tịch đầu tiên kể từ năm 2006. Trong 5 kỳ bầu cử gần nhất vào các năm 2009, 2013, 2017, 2021 và 2025, Pérez đều tái đắc cử mà không có đối thủ.

Không khí trước ngày bầu cử được đánh giá rất sôi động khi có tới 125 nhà báo được Real Madrid cấp phép tác nghiệp. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là ẩn số do không có các cuộc khảo sát chính thức được công bố.

Cuộc bỏ phiếu lần này được xem là thước đo mức độ ủng hộ dành cho Florentino Pérez sau 17 năm liên tục điều hành câu lạc bộ, trong bối cảnh đội bóng vừa trải qua một mùa giải không giành được danh hiệu nào và xuất hiện nhiều thời điểm căng thẳng trên khán đài.

Perez thắng thế?

Một cuộc thăm dò không chính thức trên AS.com cho thấy Pérez đang nhận được 53% sự ủng hộ. Tuy nhiên, ngoài kết quả dành cho các ứng viên, tỷ lệ tham gia bỏ phiếu cũng là yếu tố được quan tâm đặc biệt.

Trong cuộc bầu cử năm 2006, khi hình thức bỏ phiếu qua thư bị tòa án hủy bỏ chỉ hai ngày trước ngày bầu cử, có 27.998 trong tổng số 66.355 hội viên đủ điều kiện đi bỏ phiếu, tương đương 42,2%. Khi đó, Ramón Calderón đánh bại Juan Palacios với cách biệt chỉ 246 phiếu.

Trước đó, ở cuộc bầu cử năm 2004, Florentino Pérez giành chiến thắng áp đảo với 94% số phiếu. Có 23.401 hội viên đến bỏ phiếu trực tiếp, tương đương 35,9%. Cùng với 7.606 phiếu gửi qua thư, tỷ lệ tham gia khi đó đạt 47,6%.

20 năm sau lần gần nhất các hội viên được trực tiếp lựa chọn giữa nhiều ứng viên, quyền quyết định tương lai của Real Madrid một lần nữa nằm trong tay các thành viên của câu lạc bộ.