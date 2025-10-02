Video bóng đá Napoli - Sporting Lisbon: Điểm nhấn Hojlund - De Bruyne (Cúp C1)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Video bóng đá Napoli - Sporting Lisbon: Điểm nhấn Hojlund - De Bruyne (Cúp C1)

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 S.S.C Napoli
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Lượt 2 vòng bảng Cúp C1) De Bruyne và Hojlund đã có ngày thi đấu thăng hoa để giúp Napoli giành trọn 3 điểm.

  

Với lợi thế sân nhà, Napoli sớm dồn ép Sporting Lisbon. Nhưng phải chờ tới phút 36, đội bóng thành Naples mới có bàn mở điểm. De Bruyne kiến tạo thuận lợi để Hojlund ghi bàn. 

Sang hiệp hai, Napoli chơi có phần chủ quan nên phải nếm trái đắng vào phút 62. Suarez trừng phạt sai lầm để gỡ hòa 1-1 cho Sporting Lisbon.

Hojlund có ngày thi đấu thăng hoa

Hojlund có ngày thi đấu thăng hoa

Vào thời điểm khó khăn, Hojlund lại tỏa sáng để giúp Napoli vượt lên. Phút 79, tiền đạo này lại được De Bruyne "dọn cỗ", qua đó hoàn thành cú đúp bàn thắng. 

2-1 dành cho Napoli cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu này. Trận thắng ấn tượng ấy giúp Napoli giành 3 điểm đầu tiên ở vòng bảng Cúp C1

Tỷ số chung cuộc: Napoli 2-1 Sporting Lisbon (H1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo): 

Napoli: Hojlund 36' (De Bruyne), Hojlund 79' (De Bruyne)

Sporting Lisbon: Suarez 62'

Đội hình xuất phát:    

Napoli: Milinkovic-Savic, Spinazzola, Jesus, Beukema, Gutierrez, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Hojlund

 Sporting Lisbon: Silva, Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo, Hjulmand, Simoes, Quenda, Trincao, Catamo, Ioannidis

Video bóng đá AC Milan - Napoli: Cơn choáng hiệp 1, nỗ lực cuối trận không đủ (Serie A)
Video bóng đá AC Milan - Napoli: Cơn choáng hiệp 1, nỗ lực cuối trận không đủ (Serie A)

(Vòng 5 Serie A) Napoli vào trận với tư cách đội duy nhất chưa thua từ đầu mùa, trong khi AC Milan bám sát ngay sau với cách biệt chỉ 3 điểm.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/10/2025 02:58 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN