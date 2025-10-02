Video bóng đá Napoli - Sporting Lisbon: Điểm nhấn Hojlund - De Bruyne (Cúp C1)

Với lợi thế sân nhà, Napoli sớm dồn ép Sporting Lisbon. Nhưng phải chờ tới phút 36, đội bóng thành Naples mới có bàn mở điểm. De Bruyne kiến tạo thuận lợi để Hojlund ghi bàn.

Sang hiệp hai, Napoli chơi có phần chủ quan nên phải nếm trái đắng vào phút 62. Suarez trừng phạt sai lầm để gỡ hòa 1-1 cho Sporting Lisbon.

Hojlund có ngày thi đấu thăng hoa

Vào thời điểm khó khăn, Hojlund lại tỏa sáng để giúp Napoli vượt lên. Phút 79, tiền đạo này lại được De Bruyne "dọn cỗ", qua đó hoàn thành cú đúp bàn thắng.

2-1 dành cho Napoli cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu này. Trận thắng ấn tượng ấy giúp Napoli giành 3 điểm đầu tiên ở vòng bảng Cúp C1.

Tỷ số chung cuộc: Napoli 2-1 Sporting Lisbon (H1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Napoli: Hojlund 36' (De Bruyne), Hojlund 79' (De Bruyne)

Sporting Lisbon: Suarez 62'

Đội hình xuất phát:

Napoli: Milinkovic-Savic, Spinazzola, Jesus, Beukema, Gutierrez, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Hojlund

Sporting Lisbon: Silva, Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo, Hjulmand, Simoes, Quenda, Trincao, Catamo, Ioannidis