Dậy sóng Hojlund "đá xoáy" MU sau khi vô địch Siêu cúp Italia

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs Newcastle United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Parma vs Fiorentina
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Fulham
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Burnley vs Everton
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Brentford vs AFC Bournemouth
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Arsenal vs Brighton & Hove Albion
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Dậy sóng Hojlund "đá xoáy" MU sau khi vô địch Siêu cúp Italia

Sự kiện: Manchester United S.S.C Napoli

Rasmus Hojlund đã có động thái nhắm thẳng vào MU trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội.

   

Hojlund “đá xoáy” MU

Napoli vừa đánh bại Bologna 2-0 để giành Siêu cúp Italia vào rạng sáng 23/12 (giờ Việt Nam), trong trận đấu diễn ra tại sân Al Awwal Park (Riyadh, Saudi Arabia). David Neres là người ghi cả hai bàn thắng cho nhà đương kim vô địch Serie A.

Hojlund công kích MU trên mạng xã hội

Hojlund công kích MU trên mạng xã hội

Có hai cầu thủ từng khoác áo MU đá chính cho Napoli trong trận này là Hojlund và Scott McTominay, cầu thủ đang trở thành hiện tượng tại bóng đá Italia kể từ khi chuyển đến đây từ “Quỷ đỏ” vào mùa hè 2024. Cả hai đều thi đấu trọn vẹn 90 phút, và sau trận, Hojlund đã lên trang cá nhân với một thông điệp đầy ẩn ý nhắm về CLB chủ quản.

Đăng tải bức ảnh chụp cùng chiếc cúp Siêu cúp Italia, tiền đạo người Đan Mạch viết ẩn ý: “Đây là hình ảnh của một quyết định đúng đắn”.

Mùa này, Hojlund đã ra sân 19 trận trên mọi đấu trường cho Napoli, ghi 7 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo. Trong màu áo MU, anh chơi tổng cộng 95 trận và ghi được 26 bàn thắng.

Tiền đạo người Đan Mạch hiện khoác áo Napoli theo dạng cho mượn từ MU, kèm điều khoản có thể mua đứt vào năm tới. Hojlund rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sau quãng thời gian gây thất vọng dưới thời HLV Ruben Amorim, người sau đó đã đưa Benjamin Sesko về từ Leipzig mức phí 73,7 triệu bảng để thay thế.

Tuy nhiên, Sesko hiện cũng rơi vào tình cảnh tương tự Hojlund tại Old Trafford. Tiền đạo người Slovenia thiếu sự hỗ trợ chất lượng và phải chịu cảnh “tịt ngòi” trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Old Trafford. Sesko mới ghi được 2 bàn sau 14 lần ra sân cho đội bóng nửa đỏ thành Manchester.

McTominay châm xì gà

Còn với McTominay, đây là danh hiệu thứ hai của anh kể từ khi cập bến Napoli. Tiền vệ người Scotland chắc chắn có một đêm ăn mừng tưng bừng, và anh đã khởi đầu bằng việc châm xì gà trong phòng thay đồ bên cạnh các đồng đội Luca Marianucci và Antonio Vergara.

McTominay ăn mừng đầy ngạo nghễ khi châm xì gà trong phòng thay đồ

McTominay ăn mừng đầy ngạo nghễ khi châm xì gà trong phòng thay đồ

Danh hiệu trước đó của McTominay cùng Napoli đến ở mùa giải 2024/25, khi đội chủ sân Diego Armando Maradona kết thúc Serie A với vị trí số một, hơn Inter Milan đúng 1 điểm để giành Scudetto lịch sử.

Chiếc cúp Siêu cúp Italia đánh dấu lần đầu Napoli giành hai danh hiệu trong cùng một năm dương lịch kể từ thời Diego Maradona khoác áo CLB.

Trước đây, Siêu cúp Italia chỉ dành cho nhà vô địch Serie A và Coppa Italia, nhưng từ năm 2023 giải được mở rộng lên 4 đội, bổ sung hai á quân. Thể thức 4 đội được ký hợp đồng tổ chức tại Saudi Arabia đến năm 2029.

Video bóng đá Napoli - Bologna: Siêu phẩm mở màn, đăng quang xứng đáng (Siêu cúp Ý)
Video bóng đá Napoli - Bologna: Siêu phẩm mở màn, đăng quang xứng đáng (Siêu cúp Ý)

Trận chung kết Siêu cúp Italia 2025 là cuộc tranh tài của Napoli và Bologna.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/12/2025 08:28 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN