Dậy sóng Hojlund "đá xoáy" MU sau khi vô địch Siêu cúp Italia

Hojlund “đá xoáy” MU

Napoli vừa đánh bại Bologna 2-0 để giành Siêu cúp Italia vào rạng sáng 23/12 (giờ Việt Nam), trong trận đấu diễn ra tại sân Al Awwal Park (Riyadh, Saudi Arabia). David Neres là người ghi cả hai bàn thắng cho nhà đương kim vô địch Serie A.

Hojlund công kích MU trên mạng xã hội

Có hai cầu thủ từng khoác áo MU đá chính cho Napoli trong trận này là Hojlund và Scott McTominay, cầu thủ đang trở thành hiện tượng tại bóng đá Italia kể từ khi chuyển đến đây từ “Quỷ đỏ” vào mùa hè 2024. Cả hai đều thi đấu trọn vẹn 90 phút, và sau trận, Hojlund đã lên trang cá nhân với một thông điệp đầy ẩn ý nhắm về CLB chủ quản.

Đăng tải bức ảnh chụp cùng chiếc cúp Siêu cúp Italia, tiền đạo người Đan Mạch viết ẩn ý: “Đây là hình ảnh của một quyết định đúng đắn”.

Mùa này, Hojlund đã ra sân 19 trận trên mọi đấu trường cho Napoli, ghi 7 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo. Trong màu áo MU, anh chơi tổng cộng 95 trận và ghi được 26 bàn thắng.

Tiền đạo người Đan Mạch hiện khoác áo Napoli theo dạng cho mượn từ MU, kèm điều khoản có thể mua đứt vào năm tới. Hojlund rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sau quãng thời gian gây thất vọng dưới thời HLV Ruben Amorim, người sau đó đã đưa Benjamin Sesko về từ Leipzig mức phí 73,7 triệu bảng để thay thế.

Tuy nhiên, Sesko hiện cũng rơi vào tình cảnh tương tự Hojlund tại Old Trafford. Tiền đạo người Slovenia thiếu sự hỗ trợ chất lượng và phải chịu cảnh “tịt ngòi” trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Old Trafford. Sesko mới ghi được 2 bàn sau 14 lần ra sân cho đội bóng nửa đỏ thành Manchester.

McTominay châm xì gà

Còn với McTominay, đây là danh hiệu thứ hai của anh kể từ khi cập bến Napoli. Tiền vệ người Scotland chắc chắn có một đêm ăn mừng tưng bừng, và anh đã khởi đầu bằng việc châm xì gà trong phòng thay đồ bên cạnh các đồng đội Luca Marianucci và Antonio Vergara.

McTominay ăn mừng đầy ngạo nghễ khi châm xì gà trong phòng thay đồ

Danh hiệu trước đó của McTominay cùng Napoli đến ở mùa giải 2024/25, khi đội chủ sân Diego Armando Maradona kết thúc Serie A với vị trí số một, hơn Inter Milan đúng 1 điểm để giành Scudetto lịch sử.

Chiếc cúp Siêu cúp Italia đánh dấu lần đầu Napoli giành hai danh hiệu trong cùng một năm dương lịch kể từ thời Diego Maradona khoác áo CLB.

Trước đây, Siêu cúp Italia chỉ dành cho nhà vô địch Serie A và Coppa Italia, nhưng từ năm 2023 giải được mở rộng lên 4 đội, bổ sung hai á quân. Thể thức 4 đội được ký hợp đồng tổ chức tại Saudi Arabia đến năm 2029.