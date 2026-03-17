Trận đấu nổi bật

Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
FIFA gỡ toàn bộ án phạt của CLB Thanh Hóa

Sự kiện: CLB Thanh Hóa V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chính thức gỡ toàn bộ án phạt cấm chuyển nhượng và đăng ký cầu thủ mới cho câu lạc bộ Thanh Hóa.

Tối 16/3, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) thông báo tới câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa về việc gỡ toàn bộ các án phạt chuyển nhượng cầu thủ. Đội bóng xứ Thanh được phép đăng ký cầu thủ mới ngay từ lúc này. Quyết định mới nhất của FIFA giúp CLB Thanh Hóa giải quyết được một trong những khó khăn lớn nhất trong giai đoạn hiện tại.

Trong vòng nửa năm qua, câu lạc bộ Thanh Hóa liên tiếp bị LĐBĐ thế giới phạt cấm đăng ký cầu thủ mới, áp dụng cho nhiều kỳ chuyển nhượng. Lý do là đội bóng xứ Thanh vướng một số khoản thanh toán chưa chi trả cho huấn luyện viên, cầu thủ ngoại ở những mùa giải trước.

CLB Thanh Hóa được bổ sung cầu thủ sau khi FIFA gỡ án phạt.

Đến cuối tháng 2/2026, CLB Thanh Hóa thực hiện xong hết các nghĩa vụ chi trả đối với các khoản nợ. Đội bóng này sau đó gửi đơn lên FIFA để xin gỡ án phạt. Các cầu thủ có liên quan cũng gửi giấy tờ xác nhận lên FIFA. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhất để CLB Thanh Hóa được xem xét gỡ án phạt.

Sau hơn 2 tuần kể từ khi nhận đủ hồ sơ FIFA mới ra quyết định tháo gỡ lệnh cấm. Lý do là cơ quan này cần một khoảng thời gian nhất định để xác minh giấy tờ, thủ tục liên quan. Ngày 14/3, đội bóng xứ Thanh được gỡ 2 trong 4 lệnh cấm. Đến nay, toàn bộ các án phạt của đội bóng này không còn hiệu lực.

Kỳ chuyển nhượng của V.League - chính xác là giai đoạn đăng ký cầu thủ - giữa mùa giải sẽ kết thúc vào lúc 23h59 ngày 17/3. Như vậy, đội bóng xứ Thanh vừa kịp gỡ án phạt và còn lại một ngày làm việc để hoàn tất việc đăng ký bổ sung cầu thủ cho giai đoạn 2 của V.League.

Thực tế, đội bóng này đã chuẩn bị phương án nhân sự từ lâu và chỉ còn chờ được gỡ lệnh cấm để thực hiện các thủ tục về giấy tờ. Huấn luyện viên Mai Xuân Hợp có thêm 6 cầu thủ nữa, trong đó có 2 ngoại binh mới đến Việt Nam.

Những cầu thủ này là tiền đạo trẻ Lê Văn Hoàn sinh năm 2008 - tài năng trẻ sáng giá nhất của lò đạo tạo địa phương; Lê Văn Hưng - cưu tuyển thủ U19 Việt Nam; Nguyễn Hữu Dũng - cựu tuyển thủ quốc gia. Đặc biệt, ngoại binh Amar Catic đã sẵn sàng vào sân thi đấu. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ PSV Eindhoven và từng sát cánh cùng Cody Gakpo - ngôi sao của Liverpool ở các trận đấu tại Hà Lan.

Ngay trong sáng 14/3, CLB Thanh Hóa tiếp tục bổ sung 2 cầu thủ nữa gồm hậu vệ Trương Thanh Nam - cựu tuyển thủ U19 Việt Nam và ngoại binh Belli - tuyển thủ Nicaragua. Rất nhiều khả năng đội bóng này sẽ mua tiếp một tuyển thủ U23 Việt Nam nữa trong những ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng.

CLB Thanh Hóa nỗ lực xóa án phạt từ FIFA
Đội bóng xứ Thanh sẽ phải xử lý nghĩa vụ tài chính với các “nguyên đơn” trước ngày 17-3, hạn chót đăng ký cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải...

Theo Mai Phương

Nguồn:

-16/03/2026 21:29 PM (GMT+7)
