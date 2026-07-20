5 ngôi sao World Cup kết hôn với bạn thanh mai trúc mã

Lionel Messi - tiền đạo tuyển Argentina

Messi bên vợ và ba con trại ở World Cup 2022. Ảnh: Instagram Roccuzzo

Lionel Messi và Antonela Roccuzzo quen nhau từ khi mới 5 tuổi tại quê nhà Rosario, Argentina. Năm 2000, ở tuổi 13, Messi sang Tây Ban Nha gia nhập lò đào tạo trẻ Barcelona. Khoảng cách địa lý khiến hai người phải xa nhau trong nhiều năm. Đến năm 2005, cả hai bắt đầu giữ liên lạc khi Messi trở về Rosario để ở bên Antonela sau khi bạn thân của cô, Úrsula Notz, qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, theo Para Ti.

Tháng 6/2017, Messi và Antonela kết hôn trong hôn lễ được truyền thông gọi là "đám cưới thế kỷ". Hiện họ có ba con trai là Thiago, Mateo và Ciro.

Harry Kane - đội trưởng tuyển Anh

Harry Kane và vợ. Ảnh: Instagram Harry Kane

Harry Kane và vợ Katie Goodland là bạn từ thuở nhỏ. Katie từng chia sẻ trên Instagram rằng khi còn bé, Harry luôn nói với cô: "Một ngày nào đó anh sẽ trở thành đội trưởng tuyển Anh". Đúng như lời từng nói, tiền đạo này được trao băng đội trưởng đội tuyển Anh vào tháng 5/2018.

Họ kết hôn vào tháng 6/2019. Hiện Harry và Katie có 4 người con, gồm hai con gái Ivy (sinh tháng 1/2017), Vivienne (tháng 8/2018) và hai con trai Louis (tháng 12/2020), Henry (tháng 8/2023).

Jordan Pickford - thủ môn tuyển Anh

Thủ môn tuyển Anh bên người vợ thanh mai trúc mã. Ảnh: PA

Jordan Pickford và vợ Megan Pickford quen nhau từ thời thiếu niên. Theo Sunderland Echo, cả hai quen nhau khi cùng học tại trường St Robert of Newminster ở Washington (Anh). Jordan bắt đầu hẹn hò Megan khi anh 16 tuổi, còn cô mới 14 tuổi.

Cả hai thông báo đính hôn trong thời gian diễn ra World Cup 2018 và kết hôn hai năm sau. Con trai đầu lòng Arlo, khi đó một tuổi, cũng có mặt trong hôn lễ.

Sau đó, gia đình Pickford chào đón thêm hai con gái là Ostara (sinh tháng 9/2023) và Misty (sinh tháng 4/2025).

Gio Reyna - tiền vệ tuyển Mỹ

Gio Reyna bên vợ ở World Cup 2026. Ảnh: Instagram Chloe Reyna

Tiền vệ Gio Reyna và Chloe Reyna là bạn thanh mai trúc mã, cùng lớn lên và chơi bóng đá tại Mỹ. Sau khi tốt nghiệp trung học, Chloe tiếp tục thi đấu ở giải bóng đá hạng I của NCAA trong màu áo Đại học Providence, theo website của trường.

Họ đính hôn vào tháng 5/2024, kết hôn tháng 7/2025 và hiện chuẩn bị đón con đầu lòng. Tại World Cup 2026, sau khi ghi bàn trong trận ra quân của tuyển Mỹ gặp Paraguay hôm 12/6, Gio đã kẹp bóng dưới áo và mút ngón tay để thông báo tin vui vợ mang thai.

"Tôi đã biết tin này vài tháng trước và chờ thời điểm thích hợp để chia sẻ. Tôi nghĩ đây chính là lúc để công bố", Gio nói với USA Today.

Ronwen Williams - Thủ môn tuyển Nam Phi

Vợ chồng Ronwen Williams bên hai con. Ảnh: Instagram Ronwen Williams

Ronwen Williams quen vợ Roshni từ khi còn rất nhỏ, theo Sowetan. IOL News cho biết cả hai lớn lên trên cùng một con phố ở thành phố Gqeberha, tỉnh Eastern Cape (Nam Phi).

"Chúng tôi trở thành bạn thân. Hai đứa thường cùng nhau chơi bóng đá và cricket ngoài đường", Roshni chia sẻ.

Sau nhiều năm gắn bó, họ kết hôn và hiện có hai con là Mikyle và Mila.