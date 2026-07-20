Loạt hình xăm thể hiện tình yêu gia đình của Messi

Lionel Messi được biết đến là một trong những cầu thủ có nhiều hình xăm ý nghĩa trên cơ thể. Bên cạnh những biểu tượng liên quan đến sự nghiệp bóng đá lẫy lừng, siêu sao người Argentina thực hiện nhiều hình xăm thể hiện tình yêu gia đình.

Vết mực đầu tiên trên cơ thể Messi là hình chân dung mẹ - bà Celia María Cuccittini - đặt trên vai trái như một cách bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn dành cho người luôn đồng hành cùng anh từ những ngày đầu theo đuổi bóng đá. Từ hình xăm đầu tiên này, siêu sao Argentina dần biến cơ thể thành nơi lưu giữ những cột mốc ý nghĩa, bổ sung nhiều thiết kế gắn với gia đình, sự nghiệp và đức tin trong suốt những năm sau đó.

Dù tiền đạo người Argentina chưa từng xác nhận chính thức, giới truyền thông và người hâm mộ đều cho rằng hình xăm con mắt ở phía trong bắp tay phải là cách anh thể hiện tình yêu dành cho người bạn đời gắn bó từ thuở thiếu thời - Antonela Roccuzzo.

Antonela và Messi là bạn từ nhỏ, lớn lên cùng nhau. Cặp sao hẹn hò từ năm 2007 nhưng đến 2009, Messi mới công khai chuyện tình cảm.

Hình xăm đôi môi đỏ nằm ở vị trí rãnh bụng chữ V (đai Adonis) của Messi cũng được cho là liên quan đến bà xã Antonela. Một số nguồn tin cho biết hình xăm này được Messi thực hiện vào mùa hè năm 2017.

Sau khi con trai cả Thiago chào đời năm 2012, Messi xăm hai bàn tay nhỏ cùng tên 'Thiago' lên bắp chân trái để kỷ niệm cột mốc trở thành cha.

Bên cạnh tên và dấu bàn tay của con trai cả Thiago, Messi còn xăm ngày tháng năm sinh của vợ con lên bắp chân trái.

Ở chân phải, Messi khắc tên viết tắt của bà xã Antonela Roccuzzo, ngày sinh 26/2/1988 của cô cùng tên ba con trai với kích thước lớn, quanh cổ chân.

Lionel Messi sinh năm 1987 tại thành phố Rosario, được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Trong hơn hai thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp, anh giành hàng loạt danh hiệu cùng FC Barcelona trước khi khoác áo Paris Saint-Germain và sau đó gia nhập Inter Miami CF. Messi cũng sở hữu kỷ lục 8 Quả bóng Vàng.

Tại World Cup 2026, Messi tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại của bóng đá thế giới khi có những cú lội ngược dòng đưa tuyển Argentina vào chung kết ngày 19/7 (2h sáng 20/7 giờ Hà Nội) trên sân New York New Jersey.

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, Messi còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền chặt với Antonela Roccuzzo - người bạn thanh mai trúc mã anh quen từ thời thơ ấu.

Cặp sao kết hôn năm 2017 sau nhiều năm gắn bó và hiện có ba con trai là Thiago Messi, Mateo Messi và Ciro Messi. Trên mạng xã hội, gia đình Messi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp, trở thành hình mẫu gia đình được người hâm mộ yêu mến bên cạnh những thành công vang dội của anh trên sân cỏ.

Bà xã Messi từng học ngành nha sĩ và truyền thông xã hội. Cô hiện là đại sứ của một số thương hiệu thời trang, trang sức. Trang Instagram của cô có hơn 41 triệu người theo dõi.