Vợ Messi nhắn nhủ chồng: 'Anh sẽ luôn là người giỏi nhất'

Sau khi Messi cùng tuyển Argentia bị Tây Ban Nha đánh bại, lỡ hẹn chức vô địch chung kết World Cup 2026, Antonela Roccuzzo có những dòng chia sẻ thông qua Instagram cá nhân.

Trong bài đăng dành cho chồng, Antonela Roccuzzo bày tỏ niềm tự hào khi được đồng hành cùng Messi. Cô cho rằng thành công của siêu sao 39 tuổi được tạo nên từ sự chăm chỉ, hy sinh và lòng kiên trì, đồng thời ca ngợi anh là tấm gương lý tưởng cho các con cũng như nguồn cảm hứng của hàng triệu người trên thế giới.

Sau thất bại của tuyển Argentina trước Tây Ban Nha, vợ Messi ca ngợi chồng 'sẽ luôn là người giỏi nhất' trong lòng cô.

"Anh sẽ luôn là người giỏi nhất. Không chỉ vì tài năng, mà còn vì anh chưa bao giờ đánh mất chính mình. Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ bỏ cuộc, luôn chiến đấu đến cùng và cống hiến tất cả cho đến giây cuối cùng. Chính ý chí, bản lĩnh và cách anh đứng dậy hết lần này đến lần khác đã khiến anh trở nên khác biệt", Antonela Roccuzzo bày tỏ.

Cuối bài viết, Antonela bày tỏ tình yêu sâu đậm dành cho chồng cùng sự ngưỡng mộ, tự hào khi được đồng hành cùng Messi trong cuộc sống.

Thất bại 0-1 sau hiệp phụ trước Tây Ban Nha trên sân MetLife, New Jersey, khiến Argentina và Messi lỡ cơ hội bảo vệ chức vô địch World Cup 2026. Khi chiếc Cup vàng được cầu thủ Rodri và đồng đội nâng lên, Messi bật khóc.

Tiền đạo Argentina Lionel Messi nhìn Cup vàng sau trận thua Tây Ban Nha 0-1 ở chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife, New Jersey, Mỹ ngày 19/7/2026. Ảnh: AP

Messi cùng Argentina nhận nhiều kỳ vọng trở thành đội tuyển thứ ba hai lần liên tiếp đăng quang World Cup, sau Italy (1934, 1938) và Brazil (1958, 1962). Nhưng điều đó đã không xảy ra. Tiếng còi mãn cuộc khép lại trận đấu với Tây Ban Nha để lại nhiều tiếc nuối cho thủ quân Argentina khi World Cup 2026 có nhiều khả năng là kỳ cuối cùng mà anh tham gia.

Dù vậy, World Cup 2026 vẫn là hành trình giàu cảm xúc với Messi. Anh mở đầu bằng hat-trick vào lưới Algeria ở trận ra quân vòng bảng, rồi liên tục cùng Argentina vượt khó ở vòng knock-out trước Cape Verde, Ai Cập, Thụy Sĩ và Anh.

Messi cũng liên tục phá kỷ lục của giải đấu. Anh là cầu thủ thi đấu nhiều kỳ giải nhất (6, tương tự Cristiano Ronaldo), thi đấu nhiều trận nhất (34), kiến tạo nhiều nhất (12) và góp công vào nhiều bàn thắng nhất (33).

Siêu sao Argentina bên vợ và ba con trai.

Bà xã Messi sinh năm 1988, từng học ngành nha sĩ và truyền thông xã hội. Cô hiện là đại sứ của một số thương hiệu thời trang, trang sức. Trang Instagram của cô có hơn 41 triệu người theo dõi, nhiều lần làm mẫu cho các tạp chí, làm khách mời ở tuần thời trang quốc tế. Tại World Cup 2026, Antonela Roccuzzo thường xuyên đưa các con đến sân cổ vũ chồng cùng đồng đội.