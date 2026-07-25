Haaland cực "ngầu" bên bạn gái, dàn sao Man City dự đám cưới Donnarumma

Mối tình bền chặt từ thời thơ ấu và cái kết ngọt ngào

Thủ môn Gianluigi Donnarumma mới đây đã chính thức bước vào chặng đường mới của cuộc đời khi tổ chức lễ cưới lộng lẫy cùng người bạn gái từ thời thơ ấu, Alessia Elefante.

Gianluigi Donnarumma cùng bà xã Alessia Elefante hạnh phúc trong ngày cưới.

Buổi lễ trang trọng được cử hành tại nhà thờ cổ kính Chiesa Madre di San Giorgio Martire, thuộc thị trấn thơ mộng Locorotondo, nước Ý.

Chuyện tình của cặp đôi bắt đầu từ năm 2016 tại quê nhà Castellammare di Stabia, một vùng đất yên bình gần thành phố Naples.

Alessia – hiện là một nhà thiết kế nội thất tài năng – đã luôn đồng hành và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho ngôi sao người Ý suốt những năm tháng sự nghiệp thăng trầm.

Trước khi tiến tới hôn nhân, cả hai đã chào đón con trai đầu lòng tên Leo vào năm 2024.

Đến tháng 5 vừa qua, cặp đôi mới chính thức thông báo tin vui đính hôn đến người hâm mộ thông qua một bức ảnh ngọt ngào trên trang cá nhân.

Kèm theo đó là dòng trạng thái đầy hóm hỉnh mang đậm phong cách bóng đá: "Hợp đồng dài hạn đã chính thức được ký kết."

Mặc dù mới chuyển sang thi đấu cho Manchester City từ PSG vào mùa hè năm ngoái với bản hợp đồng trị giá 26 triệu bảng, thủ thành 27 tuổi này đã nhanh chóng hòa nhập và gặt hái thành công.

Sự ổn định trong cuộc sống hôn nhân được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực giúp Donnarumma thăng hoa hơn nữa sau khi đã cùng Man City chinh phục cúp FA và League Cup ngay trong mùa giải đầu tiên đặt chân đến nước Anh.

Dàn sao bóng đá hội ngộ, Haaland trở thành tâm điểm

Sự kiện trọng đại của Donnarumma không khác gì một ngày hội thu nhỏ của làng túc cầu thế giới khi quy tụ hàng loạt nhân vật đình đám.

Erling Haaland cùng bạn gái Isabel Haugseng Johansen rạng rỡ tới dự lễ cưới.

Nhiều tên tuổi lớn đã không quản ngại đường xa đến chúc mừng hạnh phúc của ngôi sao người Ý, bao gồm HLV Pep Guardiola, tiền vệ Sandro Tonali, Nicolò Barella và huyền thoại bóng đá Paolo Maldini.

Sự xuất hiện của những nhân vật tầm cỡ này đã thu hút đông đảo đám đông fan hâm mộ và giới truyền thông địa phương vây quanh khu vực diễn ra lễ cưới.

Haaland luôn trở thành tâm điểm chú ý ở bất cứ đâu anh xuất hiện thời gian gần đây.

Trong số các khách mời, tiền đạo chủ lực Erling Haaland cùng bạn gái Isabel Haugseng Johansen đã trở thành tâm điểm chú ý ngay khi xuất hiện.

Chân sút người Na Uy diện trang phục lịch lãm, liên tục mỉm cười và vẫy tay chào đáp lại sự nhiệt tình từ người hâm mộ có mặt bên ngoài nhà thờ.

Haaland vừa trải qua một kỳ nghỉ hè sôi động tại Mỹ và Ý sau một mùa giải thi đấu bùng nổ, giúp anh thu hút hàng chục triệu lượt theo dõi mới trên các nền tảng mạng xã hội.

Sự hiện diện đầy rạng rỡ của Haaland cùng bạn gái không chỉ thể hiện tình cảm thân thiết giữa các đồng đội tại Manchester City, mà còn khiến cho không khí buổi lễ thêm phần náo nhiệt.

Sau phần lễ trang trọng tại nhà thờ, dàn sao đã cùng nhau tham dự tiệc mừng ấm cúng để chia vui trọn vẹn cùng gia đình Donnarumma.