Yamal cặp kè ca sỹ hơn 7 tuổi và những chuyện tình cầu thủ - ca sỹ nổi tiếng

Lamine Yamal mới đây đã công khai mối tình với nữ ca sỹ Nicki Nicole hơn anh 7 tuổi, một danh ca dòng nhạc Latin. Yamal công bố bức ảnh thân mật với Nicole trong ngày sinh nhật của cô, xác nhận mối quan hệ sau khi Nicole được cánh săn ảnh nhìn thấy đã mặc áo Barcelona cổ vũ Yamal ở trận tranh cúp Joan Gamper.

Lamine Yamal - Nicki Nicole, cặp đôi cầu thủ - ca sỹ mới của thế giới showbiz

Trong làng bóng đá đã có không ít cuộc tình cầu thủ - ca sỹ. Yamal – Nicole liệu sẽ thành một Beckham – Victoria hay Pique – Shakira?

Pele và chuyện tình với ca sĩ trẻ Xuxa

Nữ ca sỹ trẻ Xuxa bắt đầu hẹn hò với “Vua bóng đá” Pele trong thập niên 1980, một mối quan hệ kéo dài 6 năm và tốn nhiều giấy mực của truyền thông Brazil. Pele và Xuxa thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên các bìa tạp chí lẫn đóng quảng cáo truyền hình. Mối quan hệ của họ trở thành chủ đề mổ xẻ của dư luận do Pele, dù là một biểu tượng Brazil, vẫn là một người da màu và hẹn hò với một phụ nữ trẻ da trắng tóc vàng.

Mặc dù Xuxa được biết đến (và bị chỉ trích) vì nhiều hình ảnh đôi lúc “nhạy cảm” trên truyền thông (bà từng là người mẫu Playboy khi đang hẹn hò Pele), Pele mới là người lăng nhăng hơn trong mối quan hệ giữa họ. Cuộc tình này bị chấm dứt sau khi Xuxa phát hiện Pele tán tỉnh một ca sỹ khác.

Pele và Xuxa, cặp đôi đình đám nhất làng giải trí Brazil những năm 1980

Cặp đôi nổi tiếng nhất David & Victoria Beckham

Một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất thế giới showbiz, David Beckham quen nữ ca sỹ của nhóm Spice Girls vào năm 1997 trong một trận bóng giao hữu gây quỹ từ thiện. Họ giữ kín mối quan hệ trong 1 năm trước khi công khai đính hôn, và làm đám cưới vào mùa hè 1999 sau khi Beckham giúp MU đoạt cú ăn ba.

Dù mối quan hệ của họ đôi lúc trục trặc và ảnh hưởng cả tới sự nghiệp thi đấu của Beckham (chủ yếu xoay quanh sự ra đi của Beck ở MU), nhà Beckham đã có thành công trên thương trường và sự bình yên trong cuộc sống đời tư cùng với 4 người con.

David & Victoria Beckham

Chuyện tình Gerard Pique & Shakira không trọn vẹn

Pique gặp Shakira năm 2010 khi nữ ca sỹ này đang thu âm bài hát cho World Cup 2010, lúc đó Shakira vẫn đang hẹn hò với luật sư Antonio de la Rua, con của một cựu tổng thống Argentina. Dù Shakira hơn Pique 10 tuổi nhưng họ nhanh chóng bắt cặp và Shakira chuyển tới sống ở Barcelona.

Sau 12 năm chung sống và có 2 mặt con, Shakira ly thân với Pique sau khi phát hiện Pique ngoại tình với một cô sinh viên trẻ.

Pique & Shakira

Rodrigo De Paul & Tini Stoessel

Từng hẹn hò và chung sống với người mẫu Camila Homs trong 12 năm, De Paul đầu năm 2022 ly thân với cô Horns dù họ đã có 2 con với nhau. Không lâu sau dân mạng phát hiện De Paul và Tini Stoessel theo dõi nhau trên Instagram và chụp được ảnh họ tình tứ ở nơi công cộng, dẫn tới tin đồn Tini là người xen vào mối quan hệ giữa De Paul với tình cũ.

Năm 2023, De Paul và Tini công bố họ đã chia tay. Tuy nhiên đến mùa xuân năm nay 2025, hai người đã xuất hiện cùng nhau tại Madrid và có tin họ sẽ làm đám cưới vào cuối năm nay.

De Paul cùng nữ ca sỹ Tini

David De Gea & Edurne

De Gea quen nữ ca sỹ Edurne hơn anh 5 tuổi khi De Gea vẫn còn đang ở Atletico Madrid vào năm 2010. 1 năm sau De Gea chuyển sang MU và việc anh sống tại Anh từng được xem là một cản trở cho mối quan hệ với bạn gái. Dù vậy họ vẫn vững bền bên nhau, có với nhau 1 con gái vào năm 2021, và năm 2023 họ đã làm đám cưới để chính thức về một nhà.

Ảnh cưới của De Gea & Edurne

Ashley Cole & Cheryl Cole

Nữ ca sỹ của nhóm nhạc Girls Aloud bắt đầu hẹn hò với Ashley Cole năm 2004 và 2 năm sau họ kết hôn. Dù vậy cuộc hôn nhân của họ đầy rẫy những vụ Ashley Cole ngoại tình với nhiều phụ nữ, và chỉ sau 4 năm Cheryl quyết định đâm đơn ly dị.

Alex Oxlade-Chamberlain & Perrie Edwards

Oxlade-Chamberlain bắt đầu hẹn hò với Perrie Edwards năm 2017 khi cô đang biểu diễn cùng ban nhạc Little Mix. Đến nay họ đã có với nhau 1 con trai và đính hôn vào năm 2022. Mối quan hệ của họ khá yên bình, Edwards cho biết cô rất cảm kích với sự quan tâm chăm sóc của Oxlade-Chamberlain, cả khi cô 2 lần sảy thai lẫn khi cô quyết định bắt đầu sự nghiệp biểu diễn solo.

Nhà Oxlade-Chamberlain đã có 1 cậu con trai sau 8 năm chung sống