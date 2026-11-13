Dàn sao MU muốn HLV Emery thay Carrick, không ưng Pochettino

MU sa thải Carrick, tiến sát Pochettino

Manchester United đang trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng khi rơi xuống nhóm xuống hạng tại Premier League, đánh dấu màn khởi đầu tồi tệ nhất của đội bóng trong vòng 40 năm qua. Trong bối cảnh thành tích ngày càng sa sút, các nhân vật cấp cao của CLB đã nhóm họp tại Monaco để tìm hướng giải quyết, và Michael Carrick sau đó đã phải nhận quyết định sa thải vào chiều tối ngày 12/11 (giờ Hà Nội).

HLV Carrick chính thức bị sa thải

Mauricio Pochettino hiện nổi lên là ứng viên sáng giá nhất tiếp quản Old Trafford. Theo các nguồn tin, MU đã đạt thỏa thuận để giải phóng chiến lược gia người Argentina khỏi bản hợp đồng mới ký với đội tuyển Mỹ, qua đó dọn đường cho ông trở lại Premier League trong thời gian tới.

Cựu HLV Tottenham và Chelsea được ban lãnh đạo MU lựa chọn để dẫn dắt công cuộc tái thiết đội bóng. Tuy nhiên, không phải tất cả cầu thủ trong phòng thay đồ Old Trafford đều xem Pochettino là phương án lý tưởng.

Phòng thay đồ MU muốn Unai Emery

Theo talkSPORT, một số cầu thủ MU thực tế muốn ban lãnh đạo bổ nhiệm Unai Emery thay vì Mauricio Pochettino. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng được liên hệ chặt chẽ với chiếc ghế nóng tại Old Trafford và nhận được sự đánh giá cao nhờ những thành công ấn tượng cùng Aston Villa.

Nhiều cầu thủ MU muốn HLV Emery thay thế Carrick

Dưới sự dẫn dắt của Emery, Aston Villa có bước chuyển mình mạnh mẽ, hai lần giành quyền tham dự Champions League và đăng quang Europa League ở mùa giải trước. Đáng chú ý, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn duy trì được thành tích ổn định trong bối cảnh CLB phải cân đối tài chính và chia tay một số ngôi sao quan trọng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Những thành công trước đây tại Sevilla, Villarreal và Valencia càng củng cố danh tiếng của Emery, biến ông trở thành một trong những HLV được đánh giá cao tại bóng đá châu Âu.

Dẫu vậy, chuyến làm khách gần nhất của Aston Villa đến Old Trafford lại mang đến nhiều cảm xúc trái chiều cho nhà cầm quân này. Trong trận hòa kịch tính 4-4 hôm Chủ nhật, đội bóng của Emery đã hai lần đánh mất lợi thế dẫn trước hai bàn. Quá tức giận với màn trình diễn của các học trò, HLV người Tây Ban Nha thậm chí đi thẳng vào đường hầm khi trận đấu chưa kết thúc.

Bất chấp kết quả đáng thất vọng đó, uy tín của Emery vẫn ở mức rất cao. Những giai đoạn không thực sự thành công tại Arsenal và Paris Saint-Germain, nơi ông từng phải đối mặt với áp lực khổng lồ, được xem là những điểm trừ hiếm hoi trong sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia 55 tuổi.

Pochettino đối diện thử thách kép nếu tiếp quản MU

So với Emery, Pochettino cũng sở hữu kinh nghiệm đáng kể tại Premier League. Ông từng có một mùa giải dẫn dắt Chelsea và giúp đội bóng thành London cán đích ở vị trí thứ sáu.

Hai HLV Pochettino và Emery

Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất của chiến lược gia người Argentina tại bóng đá Anh vẫn đến từ quãng thời gian làm việc ở Tottenham. Dưới sự dẫn dắt của Pochettino, “Spurs” nhiều mùa liên tiếp cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu, trong đó có những lần kết thúc mùa giải ở top 3 Premier League.

Chính thành công cùng Tottenham từng giúp Pochettino trở thành ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV trưởng MU vào năm 2018. Dù vậy, đội chủ sân Old Trafford cuối cùng lại lựa chọn Ole Gunnar Solskjaer.

Giờ đây, Pochettino đang đứng trước cơ hội hiện thực hóa điều từng bỏ lỡ. Tuy nhiên, nếu chính thức tiếp quản MU, ông sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều so với những gì từng trải qua tại Tottenham hay Chelsea.

Trước mắt, chiến lược gia người Argentina cần nhanh chóng đưa MU thoát khỏi nhóm xuống hạng, đồng thời khôi phục sự tự tin cho tập thể đang chịu áp lực nặng nề sau chuỗi kết quả thất vọng.

Quan trọng không kém, Pochettino phải tìm cách đoàn kết phòng thay đồ Old Trafford, nơi một bộ phận cầu thủ được cho là đã dành sự ủng hộ cho Unai Emery.

Việc vượt qua những hoài nghi ban đầu và giành được niềm tin của các học trò sẽ đóng vai trò quyết định đối với Pochettino, trong nỗ lực cứu vãn mùa giải đang ngày càng mất kiểm soát của Manchester United.