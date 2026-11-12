Khó tin MU dùng 11 đội hình phòng ngự, nhận 30 bàn thua sau 15 trận

🔴 Hàng thủ MU thủng lưới nhiều, 11 lần thay đổi bộ tứ vệ

Trận hòa 4-4 đầy hỗn loạn trước Aston Villa đánh dấu lần thứ 11 MU sử dụng một bộ tứ hậu vệ khác nhau kể từ đầu mùa. Đội chủ sân Old Trafford đã để thủng lưới 30 bàn sau 15 trận, thành tích chỉ tốt hơn Lens trong số các CLB thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Trận duy nhất MU giữ sạch lưới là cuộc đối đầu với Sabah, đội bóng lần đầu dự Champions League, hôm 7/9.

MU liên tục xáo trộn hàng phòng ngự nhưng vẫn chưa tìm được sự chắc chắn cần thiết

Đáng lo ngại, ngay cả khi đối thủ bị mất người, “Quỷ đỏ” vẫn không thể bảo vệ khung thành. Họ từng để thủng lưới trước Man City và Tottenham trong những trận đấu mà cả hai đội bóng này đều phải chơi thiếu người. Thành tích đáng thất vọng càng khó hiểu khi Man Utd không chiêu mộ bất kỳ hậu vệ nào trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Đội bóng từng muốn có Lewis Hall để cạnh tranh vị trí và thay thế Luke Shaw ở hành lang trái. Tuy nhiên, Shaw mới đá chính 5 trận mùa này, đồng thời vắng mặt trong 7 trận gần nhất. Kể từ khi gia nhập MU năm 2014, hậu vệ người Anh chỉ ra sân 330 trong tổng số 664 trận có thể thi đấu. Anh nhiều khả năng sẽ rời Old Trafford khi hợp đồng hết hạn vào tháng 6 tới.

Sự sa sút thể trạng của Shaw buộc Michael Carrick phải sử dụng Patrick Dorgu, Diogo Dalot, Noussair Mazraoui và Ayden Heaven ở vị trí hậu vệ trái, dù không ai là cầu thủ chuyên trách vị trí này. Harry Amass, hậu vệ trái thực thụ, vẫn chưa có trận đá chính nào và tiếp tục bị loại khỏi danh sách đăng ký trước Aston Villa. Cầu thủ trẻ này cũng đã hai lần thay đổi công ty đại diện trong mùa giải, trước khả năng ra đi vào tháng 1.

⚠️ Carrick loay hoay, hàng thủ liên tục xáo trộn

Những vấn đề nhân sự hiện tại chưa nghiêm trọng như mùa giải thứ hai của Erik Ten Hag, khi nhà cầm quân người Hà Lan phải sử dụng tới 32 cách bố trí hàng phòng ngự khác nhau trong mùa 2023/24. Tuy nhiên, Carrick vẫn chưa tìm được bộ tứ vệ ổn định.

Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez và Shaw là bộ tứ được sử dụng nhiều nhất, với 3 lần cùng đá chính trước Ipswich Town, Everton và Fulham. Họ bất bại nhưng Shaw đều bị thay ra trong cả 3 trận, còn Dalot rời sân ở 2 lần.

Đáng chú ý, đây cũng là hàng thủ Ten Hag sử dụng trong trận thứ hai dẫn dắt Man Utd, khi đội bóng thảm bại 0-4 trước Brentford hồi tháng 8/2022. Cả 4 bàn thua đều đến trong hiệp một.

Sự lúng túng của Carrick thể hiện rõ trong chuỗi 8 trận giữa hai đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Sau khi Shaw chấn thương, ông bố trí Heaven đá hậu vệ trái trong trận gặp Atletico, dù đây không phải vị trí sở trường của cầu thủ này. Ở thất bại 0-3 trước Bournemouth, trung vệ Yoro phải đá hậu vệ phải, còn Dalot bị đẩy sang cánh trái.

Yoro đã 5 lần chơi hậu vệ phải dù MU luôn có sẵn cầu thủ chuyên trách vị trí này. Bản thân trung vệ người Pháp cũng từng nhấn mạnh anh trước hết là một trung vệ. Trong khi đó, Heaven bị Oli McBurnie áp đảo ở trận thua Hull. Carrick vẫn ưu tiên sử dụng một trung vệ thuận chân phải bên cạnh một trung vệ thuận chân trái, theo cách bố trí mà Louis van Gaal từng kiên quyết áp dụng.

Martinez trở lại thay Heaven ở trận gặp Ipswich nhưng sau đó vướng tranh cãi vì chỉ trích ban lãnh đạo tại Madrid và nhận thẻ đỏ trước Chelsea. Carrick quyết định loại trung vệ Argentina sau những pha phạm lỗi thiếu kiểm soát chỉ cách nhau 82 giây ở trận đấu tại Stamford Bridge. Tuy nhiên, Heaven cũng không mang lại sự an toàn. MU còn phải nhận 6 bàn thua trong 2 trận Yoro và Martinez vắng mặt vì án treo giò.

🔄 MU tính thanh lọc hàng thủ, Dalot trở thành tâm điểm chỉ trích

Bốn hậu vệ hiện tại được đưa về dưới thời Ineos gồm Yoro, De Ligt, Mazraoui và Heaven. Tuy nhiên, MU chưa xây dựng được chiến lược chuyển nhượng nhất quán. Yoro và Heaven là những thương vụ do CLB chủ động thực hiện, trong khi Ten Hag cũng đưa về một số cầu thủ người Hà Lan từng trưởng thành từ Ajax và làm việc với ông.

Dalot hứng chịu sự phản ứng từ khán đài sau màn trình diễn thất vọng trước Aston Villa

Mùa hè năm sau có thể là thời điểm Man Utd cải tổ hàng thủ. Shaw, Martinez và Maguire đều có khả năng rời đội bóng. Dalot và Mazraoui chỉ còn một năm hợp đồng, đồng nghĩa ít nhất một người phải ra đi để nhường chỗ cho hậu vệ phải chất lượng hơn.

Ở trận gặp Villa, Dalot bị thay ra trong tiếng reo hò và la ó từ khán đài. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã nhiều lần đá hậu vệ trái cho CLB lẫn đội tuyển, nhưng những lần phải đảm nhận vị trí này gần đây hoàn toàn có thể tránh được. Việc trở thành mục tiêu bị đổ lỗi càng khiến cuộc khủng hoảng niềm tin của anh thêm trầm trọng. Mazraoui cũng đang sa sút sau một kỳ World Cup đầy áp lực.

Hiện tại, Yoro, Dalot, Martinez, Mazraoui, Heaven và Amass đều trở về làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Maguire phải rời sân sau hiệp một trận gặp Villa vì co thắt cơ lưng, nhưng gần như chắc chắn đá chính trước Liverpool nếu kịp bình phục. Shaw cũng khó trở lại khi đã không xuất hiện trong hình ảnh tập luyện suốt một tháng.

Với hàng loạt vấn đề nhân sự chưa được giải quyết, MU có nguy cơ tiếp tục phải sử dụng những cầu thủ trái sở trường ở chuyến làm khách tại Anfield. Cuộc khủng hoảng hàng thủ của “Quỷ đỏ” vì thế vẫn chưa nhìn thấy lối thoát.