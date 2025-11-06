Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đại gia Thổ Nhĩ Kỳ bạo chi mời Messi về châu Âu, cơ hội tái xuất Cúp C1

Sự kiện: Lionel Messi
Nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch đưa Messi trở lại châu Âu sau khi mùa bóng 2025 của MLS kết thúc.

🔥 Galatasaray muốn đưa Messi đến Istanbul trong kỳ nghỉ MLS

FotoMac – trang thể thao hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ – tiết lộ Galatasaray đang theo đuổi thương vụ táo bạo: mượn Lionel Messi từ Inter Miami trong 4 tháng, giai đoạn giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) tạm nghỉ.

MLS đã kết thúc vòng đấu chính (regular season) vào tháng 10 và đang diễn ra vòng play-off tranh chức vô địch (MLS Cup) kéo dài đến tháng 12. Inter Miami, đội bóng chủ quản của Messi, vừa thua Nashville 1-2 ở lượt thứ 2 vòng đầu tiên. Nếu tiến xa, Messi có thể thi đấu đến ngày 6/12, thời điểm diễn ra trận chung kết MLS Cup.

Sau đó, MLS nghỉ đến tháng 3/2026, đồng nghĩa siêu sao sinh năm 1987 có hơn 3 tháng "ngồi chơi xơi nước". Galatasaray muốn tận dụng khoảng thời gian này để thuyết phục anh gia nhập đội bóng theo dạng cho mượn ngắn hạn nhằm duy trì phong độ, trong bối cảnh World Cup diễn ra trong năm 2026.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể là bến đỗ tạm thời của Messi khi mùa giải 2025 của MLS khép lại?

Thổ Nhĩ Kỳ có thể là bến đỗ tạm thời của Messi khi mùa giải 2025 của MLS khép lại?

💰 Sẵn sàng chi đậm để có Messi

Nguồn tin từ FotoMac, do Tổng biên tập Zeki Uzundurukan chia sẻ, ban lãnh đạo Galatasaray “đang theo dõi sát sao” Messi và sẵn sàng đáp ứng mức đãi ngộ khổng lồ nếu đạt thỏa thuận.

Messi hiện nhận khoảng 15 triệu bảng mỗi năm tại Inter Miami, mức đãi ngộ được hỗ trợ bởi hai đối tác lớn là Adidas và Apple. Zeki Uzundurukan nhấn mạnh, Galatasaray sẵn sàng chi trả một phần, thậm chí toàn bộ mức thu nhập trong thời gian mượn.

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu tiềm lực tài chính hùng mạnh, thể hiện qua hàng loạt thương vụ đình đám trong kỳ chuyển nhượng hè: chi 65 triệu bảng chiêu mộ Victor Osimhen (trả lương 250.000 bảng/tuần cho tiền đạo người Nigeria), chiêu mộ Leroy Sane với hợp đồng trị giá 7,6 triệu bảng/năm, Ilkay Gundogan với mức đãi ngộ 4 triệu bảng/năm.

Thậm chí không loại trừ khả năng, Messi có thể tái xuất đấu trường Champions League nếu Galatasaray vượt qua vòng bảng. Hiện đội bóng này xếp thứ 9 vòng bảng (9 điểm/4 trận), vị trí thuộc nhóm dự vòng play-off.

Theo kế hoạch, vòng play-off knock-out Champions League diễn ra từ ngày 17-25/2/2026, trong khi vòng 1/8 diễn ra từ 10-18/3/2026. Trước vòng knock-out, các được phép thay đổi danh sách đăng kí cầu thủ so với vòng bảng.

⚽ Messi vẫn duy trì phong độ đỉnh cao tại Mỹ

Kể từ khi gia nhập Inter Miami năm 2023, Messi vẫn thể hiện phong độ ấn tượng. Mùa này, anh ghi 40 bàn trên mọi đấu trường, gần gấp đôi so với mùa 2024 (23 bàn).

Tổng cộng, siêu sao 38 tuổi đã có 71 bàn thắng và 37 pha kiến tạo, giúp Inter Miami giành Supporters’ Shield (chức vô địch vòng đấu chính MLS) và Leagues Cup, đồng thời đang hướng đến chức vô địch MLS Cup.

Bên cạnh chuyên môn, Messi còn thu hút hàng vạn người hâm mộ đến sân mỗi tuần, tạo nên sức hút khổng lồ về thương mại. Gần đây, anh ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm, gắn bó với Inter Miami đến năm 41 tuổi.

06/11/2025 09:30 AM (GMT+7)
