Ronaldo & Messi tranh hùng World Cup, ĐT Việt Nam bảo vệ AFF Cup hấp dẫn nhất 2026

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Ronaldo & Messi tranh hùng World Cup, ĐT Việt Nam bảo vệ AFF Cup hấp dẫn nhất 2026

Sự kiện: Bóng đá World Cup 2026

Trong năm 2026, người hâm mộ Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung sẽ được theo dõi nhiều sự kiện bóng đá lớn và dự kiến đầy hấp dẫn.

World Cup 2026 - Sự kiện hấp dẫn nhất năm

Trong năm 2026, không có giải đấu bóng đá nào hấp dẫn hơn World Cup (dự kiến kéo dài từ ngày 11/6 đến 19/7, tại 3 nước Mexico, Mỹ và Canada). Sức hút của giải không chỉ tới từ việc số lượng đội tăng từ 32 lên thành 48 đội, mà còn ở việc đây là kỳ World Cup cuối của Ronaldo và Messi, 2 cầu thủ xuất chúng bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới. 

Ronaldo ở tuổi 41 vẫn đang mơ có được cúp vàng World Cup lần đầu tiên trong sự nghiệp. Anh quyết không để bản thân thua kém kình địch Messi. Tất nhiên đây không phải nhiệm vụ dễ dàng, dù cho nhân sự của Bồ Đào Nha đã được cải thiện đáng kể so với các kỳ World Cup khác trong vòng hơn 10 năm trở lại đây.

Ronaldo và Messi có thể gặp nhau ở tứ kết World Cup 2026

Ronaldo và Messi có thể gặp nhau ở tứ kết World Cup 2026

Với Messi, anh đã có tất cả danh hiệu trong sự nghiệp. Nhưng chắc chắn "El Pulga" không từ chối việc được vô địch giải đấu này lần thứ 2 liên tiếp. 

Chung kết CAN Cup

CAN Cup kéo dài từ cuối năm 2025 sang tới đầu năm 2026, với trận chung kết diễn ra vào 2h, 19/1. Vòng bảng đã kết thúc với việc hàng loạt ông lớn như Ai Cập, Algeria, Nigeria hay Cameroon hay Bờ Biển Ngà đều đã giành vé đi tiếp. 

Với tình hình như vậy, người hâm mộ có quyền trông đợi những đội bóng lớn chạm trán nhau ở giai đoạn then chốt của giải. Salah, Amad Diallo hay Mahrez hứa hẹn tạo nên những cuộc đối đầu nảy lửa.

CAN Cup đang diễn ra đầy hấp dẫn

CAN Cup đang diễn ra đầy hấp dẫn

Hiện Bờ Biển Ngà sắm vai đương kim vô địch và quyết tâm bảo vệ ngôi vương. Trong khi đó, Salah đang đi tìm chức vô địch CAN Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Siêu cup Liên lục địa 2026 

Yamal và Messi sẽ có lần đầu tiên đối đầu nhau ở trận tranh Siêu cup Liên lục địa 2026 Finalissima dự kiến diễn ra vào ngày 27/3, trên sân Lusail, Qatar. 2 gương mặt này đều trưởng thành từ lò La Masia, đều đã và đang là những niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ sân Camp Nou. 

Yamal sắp đụng độ Messi

Yamal sắp đụng độ Messi

Đây cũng là màn chạy đà chất lượng dành cho Tây Ban Nha và Argentina trước thềm World Cup 2026. Trong khi Argentina cố gắng bảo vệ ngôi vương thế giới, Tây Ban Nha lại tìm kiếm chức vô địch sau 16 năm chờ đợi.

VCK U23 châu Á

VCK U23 châu Á 2026 sẽ là lần thứ 7 sân chơi này được tổ chức (diễn ra từ 6/1-24/1), quy tụ nhiều đội bóng lớn. Saudi Arabia là chủ nhà của giải. U23 châu Á lần này cũng là giải đấu cuối không gắn với vòng loại Olympic. Sang đến năm 2028, giải sẽ diễn ra 4 năm/lần.

U23 Việt Nam đánh dấu lần thứ 6 liên tiếp tham dự giải khi giành vị trí nhất bảng C ở giai đoạn vòng loại. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ gặp các đối thủ như U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia ở bảng A. 

U23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026

Đây sẽ là sân chơi dự báo nhiều khó khăn đối với U23 Việt Nam. Nhưng thật bất ngờ khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) lại xếp U23 Việt Nam vào nhóm có cơ hội vô địch. 

VCK futsal châu Á 

Không chỉ có U23 châu Á, bóng đá Việt Nam còn bận rộn với VCK futsal châu Á vào đầu năm 2026 diễn ra ở Indonesia (từ 27/1 - 7/2). Ở giải này, ĐT futsal Việt Nam nằm ở bảng B cùng đương kim Á quân châu Á Thái Lan, Kuwait và Lebanon. 

Iran được đánh giá cao nhất trong số 16 đội dự giải. Họ hiện sắm vai đương kim vô địch, kèm theo số lần vô địch nhiều nhất với 13 lần xưng vương. 

Asian Cup nữ

ĐT nữ Việt Nam có kết quả không thực sự thành công ở SEA Games 33 khi chỉ giành HCB. Do vậy, toàn đội sẽ đặt quyết tâm cao ở sân chơi Asian Cup nữ 2026 được tổ chức từ ngày 1/3 đến 21/3 tại Australia. 

ĐT nữ Việt Nam hạ quyết tâm ở Asian Cup 2026

ĐT nữ Việt Nam hạ quyết tâm ở Asian Cup 2026

Asian Cup nữ 2026 quan trọng bởi có thể giúp ĐT nữ Việt Nam có cơ hội giành vé dự World Cup lần thứ 2 trong lịch sử. Cụ thể, có tới 6 đội dự giải này đủ khả năng đoạt vé đến World Cup nữ 2027, với 4 đội vào bán kết và 2 đội thắng ở các trận play-off (dành cho 4 đội thua ở tứ kết).

ASIAD 20

ĐT nữ Việt Nam không chỉ dự Asian Cup nữ 2026, mà còn tham gia ASIAD lần thứ 20 được tổ chức ở Nhật Bản (19/9 - 4/10). Các cô gái vàng Việt Nam được giao chỉ tiêu tiến tới vòng tứ kết.

Trong khi đó, U23 Việt Nam không gặp áp lực lớn khi dự ASIAD 20 khi chỉ cử đội U21 dự giải. Nhưng cả đội vẫn quyết tâm tiến thật sâu ở ASIAD 20.

AFF Cup 

Với ĐT Việt Nam, AFF Cup 2026 là sân chơi lớn nhất trong năm 2026 (diễn ra từ ngày 24/7 - 8/8). Đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ lần đầu tiên dự giải vào giữa năm, thay vì cuối năm như truyền thống trước đây. 

ĐT Việt Nam muốn&nbsp;bảo vệ ngôi vương ở AFF Cup 2026

ĐT Việt Nam muốn bảo vệ ngôi vương ở AFF Cup 2026

AFF Cup 2026 có  10 đội tham dự, thi đấu theo thể thức quen thuộc từ năm 2018 với vòng bảng một lượt sân nhà - khách, tiếp theo là vòng bán kết và chung kết đá 2 lượt. ĐT Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch, sau khi thắng Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 ở chung kết.

8

U23 Việt Nam - U23 Jordan 06.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Việt Nam
U23 Jordan
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 06/01
Thể lệ
Kịch bản trong mơ Ronaldo đấu Messi ở World Cup 2026 sớm nhất khi nào?
Kịch bản trong mơ Ronaldo đấu Messi ở World Cup 2026 sớm nhất khi nào?

Liệu người hâm mộ có thể chứng kiến màn đối đầu kinh điển giữa Ronaldo và Messi ở World Cup 2026?

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/01/2026 08:23 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN