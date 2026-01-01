Ronaldo & Messi tranh hùng World Cup, ĐT Việt Nam bảo vệ AFF Cup hấp dẫn nhất 2026

World Cup 2026 - Sự kiện hấp dẫn nhất năm

Trong năm 2026, không có giải đấu bóng đá nào hấp dẫn hơn World Cup (dự kiến kéo dài từ ngày 11/6 đến 19/7, tại 3 nước Mexico, Mỹ và Canada). Sức hút của giải không chỉ tới từ việc số lượng đội tăng từ 32 lên thành 48 đội, mà còn ở việc đây là kỳ World Cup cuối của Ronaldo và Messi, 2 cầu thủ xuất chúng bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Ronaldo ở tuổi 41 vẫn đang mơ có được cúp vàng World Cup lần đầu tiên trong sự nghiệp. Anh quyết không để bản thân thua kém kình địch Messi. Tất nhiên đây không phải nhiệm vụ dễ dàng, dù cho nhân sự của Bồ Đào Nha đã được cải thiện đáng kể so với các kỳ World Cup khác trong vòng hơn 10 năm trở lại đây.

Ronaldo và Messi có thể gặp nhau ở tứ kết World Cup 2026

Với Messi, anh đã có tất cả danh hiệu trong sự nghiệp. Nhưng chắc chắn "El Pulga" không từ chối việc được vô địch giải đấu này lần thứ 2 liên tiếp.

Chung kết CAN Cup

CAN Cup kéo dài từ cuối năm 2025 sang tới đầu năm 2026, với trận chung kết diễn ra vào 2h, 19/1. Vòng bảng đã kết thúc với việc hàng loạt ông lớn như Ai Cập, Algeria, Nigeria hay Cameroon hay Bờ Biển Ngà đều đã giành vé đi tiếp.

Với tình hình như vậy, người hâm mộ có quyền trông đợi những đội bóng lớn chạm trán nhau ở giai đoạn then chốt của giải. Salah, Amad Diallo hay Mahrez hứa hẹn tạo nên những cuộc đối đầu nảy lửa.

CAN Cup đang diễn ra đầy hấp dẫn

Hiện Bờ Biển Ngà sắm vai đương kim vô địch và quyết tâm bảo vệ ngôi vương. Trong khi đó, Salah đang đi tìm chức vô địch CAN Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Siêu cup Liên lục địa 2026

Yamal và Messi sẽ có lần đầu tiên đối đầu nhau ở trận tranh Siêu cup Liên lục địa 2026 Finalissima dự kiến diễn ra vào ngày 27/3, trên sân Lusail, Qatar. 2 gương mặt này đều trưởng thành từ lò La Masia, đều đã và đang là những niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ sân Camp Nou.

Yamal sắp đụng độ Messi

Đây cũng là màn chạy đà chất lượng dành cho Tây Ban Nha và Argentina trước thềm World Cup 2026. Trong khi Argentina cố gắng bảo vệ ngôi vương thế giới, Tây Ban Nha lại tìm kiếm chức vô địch sau 16 năm chờ đợi.

VCK U23 châu Á

VCK U23 châu Á 2026 sẽ là lần thứ 7 sân chơi này được tổ chức (diễn ra từ 6/1-24/1), quy tụ nhiều đội bóng lớn. Saudi Arabia là chủ nhà của giải. U23 châu Á lần này cũng là giải đấu cuối không gắn với vòng loại Olympic. Sang đến năm 2028, giải sẽ diễn ra 4 năm/lần.

U23 Việt Nam đánh dấu lần thứ 6 liên tiếp tham dự giải khi giành vị trí nhất bảng C ở giai đoạn vòng loại. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ gặp các đối thủ như U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia ở bảng A.

U23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026

Đây sẽ là sân chơi dự báo nhiều khó khăn đối với U23 Việt Nam. Nhưng thật bất ngờ khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) lại xếp U23 Việt Nam vào nhóm có cơ hội vô địch.

VCK futsal châu Á

Không chỉ có U23 châu Á, bóng đá Việt Nam còn bận rộn với VCK futsal châu Á vào đầu năm 2026 diễn ra ở Indonesia (từ 27/1 - 7/2). Ở giải này, ĐT futsal Việt Nam nằm ở bảng B cùng đương kim Á quân châu Á Thái Lan, Kuwait và Lebanon.

Iran được đánh giá cao nhất trong số 16 đội dự giải. Họ hiện sắm vai đương kim vô địch, kèm theo số lần vô địch nhiều nhất với 13 lần xưng vương.

Asian Cup nữ

ĐT nữ Việt Nam có kết quả không thực sự thành công ở SEA Games 33 khi chỉ giành HCB. Do vậy, toàn đội sẽ đặt quyết tâm cao ở sân chơi Asian Cup nữ 2026 được tổ chức từ ngày 1/3 đến 21/3 tại Australia.

ĐT nữ Việt Nam hạ quyết tâm ở Asian Cup 2026

Asian Cup nữ 2026 quan trọng bởi có thể giúp ĐT nữ Việt Nam có cơ hội giành vé dự World Cup lần thứ 2 trong lịch sử. Cụ thể, có tới 6 đội dự giải này đủ khả năng đoạt vé đến World Cup nữ 2027, với 4 đội vào bán kết và 2 đội thắng ở các trận play-off (dành cho 4 đội thua ở tứ kết).

ASIAD 20

ĐT nữ Việt Nam không chỉ dự Asian Cup nữ 2026, mà còn tham gia ASIAD lần thứ 20 được tổ chức ở Nhật Bản (19/9 - 4/10). Các cô gái vàng Việt Nam được giao chỉ tiêu tiến tới vòng tứ kết.

Trong khi đó, U23 Việt Nam không gặp áp lực lớn khi dự ASIAD 20 khi chỉ cử đội U21 dự giải. Nhưng cả đội vẫn quyết tâm tiến thật sâu ở ASIAD 20.

AFF Cup

Với ĐT Việt Nam, AFF Cup 2026 là sân chơi lớn nhất trong năm 2026 (diễn ra từ ngày 24/7 - 8/8). Đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ lần đầu tiên dự giải vào giữa năm, thay vì cuối năm như truyền thống trước đây.

ĐT Việt Nam muốn bảo vệ ngôi vương ở AFF Cup 2026

AFF Cup 2026 có 10 đội tham dự, thi đấu theo thể thức quen thuộc từ năm 2018 với vòng bảng một lượt sân nhà - khách, tiếp theo là vòng bán kết và chung kết đá 2 lượt. ĐT Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch, sau khi thắng Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 ở chung kết.