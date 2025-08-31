Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Augsburg vs Bayern Munich 30/08/25 - Trực tiếp
Logo Augsburg - FCA Augsburg
0
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
2
Leeds United vs Newcastle United 30/08/25 - Trực tiếp
Logo Leeds United - LEE Leeds United
0
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Video bóng đá Monchengladbach - Leverkusen: Rượt đuổi 6 bàn, cay đắng bù giờ (Bundesliga)

Sự kiện: Bundesliga 2025-26 Bayer Leverkusen
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trận đấu đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn đặc biệt là trong những phút cuối của hiệp hai.

  

Bayer Leverkusen có chuyến làm khách của Monchengladbach ở vòng 2 Bundesliga. Đoàn quân của Ten Hag có lợi thế từ rất sớm khi Schick mở tỉ số ngay ở phút thứ 5. Mặc dù vậy, thế trận vẫn khá cân bằng.

Schick mở tỉ số từ rất sớm

Schick mở tỉ số từ rất sớm

Tới phút 35, Leverkusen nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm chuẩn xác của Tillman. Tuy nhiên, sai lầm của hàng thủ sau đó khiến đội khách phải đối mặt với phạt đền và Schmid đã rút ngắn tỉ số cho đội chủ nhà trước khi hiệp một kết thúc.

Hiệp hai bắt đầu sôi đội và tới phút 63, Monchengladbach mất người khi Stark nhận thẻ vàng thứ hai. Schick hoàn thành cú đúp trên chấm 11m và Leverkusen vượt lên dẫn trước 3-1.

Tưởng như, chiến thắng đã nằm trong tay đội khách nhưng bất ngờ lại tới. Phút 76, Schmidt rút ngắn tỉ số sau đường chuyền của Topp. Phút bù giờ thứ 4, khán giả trên sân như nổ tung sau khi Coulibaly làm tung lưới Leverkusen. Trận đấu kết thúc với 6 bàn thắng và mỗi bên có 1 điểm.

Tỉ số chung cuộc: Monchengladbach 3-3 Leverkusen (H1: 1-2)

Ghi bàn:

Monchengladbach: Schmid 44' (phạt đền), Schmidt 76', Coulibaly 90+4'

Leverkusen: Schick 5' 64' (phạt đền), Tillman 35'

Thẻ đỏ: Stark 63'

Đội hình xuất phát

Monchengladbach: Backhaus, Sugawara, Stark, Coulibaly, Agu, Covic, Lynen, Njinmah, Schmid, Mbangula, Grull

Leverkusen: Flekken, Tape, Quansah, Tapsoba, Tella, Andrich, Garcia, Grimaldo, Tillman, Kofane, Schick

Video bóng đá Thể Công Viettel - Becamex TP HCM: Không chiến hiệu quả, 2 đòn sắc lẹm (V-League)

Thể Công Viettel cần chiến thắng để tiếp tục cuộc đua trong nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, cuộc tiếp đón Becamex TP HCM trên sân nhà không hề dễ dàng với...

Theo Nhật Anh

