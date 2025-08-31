Video bóng đá Monchengladbach - Leverkusen: Rượt đuổi 6 bàn, cay đắng bù giờ (Bundesliga)

Bayer Leverkusen có chuyến làm khách của Monchengladbach ở vòng 2 Bundesliga. Đoàn quân của Ten Hag có lợi thế từ rất sớm khi Schick mở tỉ số ngay ở phút thứ 5. Mặc dù vậy, thế trận vẫn khá cân bằng.

Schick mở tỉ số từ rất sớm

Tới phút 35, Leverkusen nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm chuẩn xác của Tillman. Tuy nhiên, sai lầm của hàng thủ sau đó khiến đội khách phải đối mặt với phạt đền và Schmid đã rút ngắn tỉ số cho đội chủ nhà trước khi hiệp một kết thúc.

Hiệp hai bắt đầu sôi đội và tới phút 63, Monchengladbach mất người khi Stark nhận thẻ vàng thứ hai. Schick hoàn thành cú đúp trên chấm 11m và Leverkusen vượt lên dẫn trước 3-1.

Tưởng như, chiến thắng đã nằm trong tay đội khách nhưng bất ngờ lại tới. Phút 76, Schmidt rút ngắn tỉ số sau đường chuyền của Topp. Phút bù giờ thứ 4, khán giả trên sân như nổ tung sau khi Coulibaly làm tung lưới Leverkusen. Trận đấu kết thúc với 6 bàn thắng và mỗi bên có 1 điểm.

Tỉ số chung cuộc: Monchengladbach 3-3 Leverkusen (H1: 1-2)

Ghi bàn:

Monchengladbach: Schmid 44' (phạt đền), Schmidt 76', Coulibaly 90+4'

Leverkusen: Schick 5' 64' (phạt đền), Tillman 35'

Thẻ đỏ: Stark 63'

Đội hình xuất phát

Monchengladbach: Backhaus, Sugawara, Stark, Coulibaly, Agu, Covic, Lynen, Njinmah, Schmid, Mbangula, Grull

Leverkusen: Flekken, Tape, Quansah, Tapsoba, Tella, Andrich, Garcia, Grimaldo, Tillman, Kofane, Schick