Ban đầu, tình trạng của Công Phượng được đánh giá không quá nghiêm trọng và anh chỉ cần nghỉ ngơi trong thời gian ngắn để hồi phục. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện trở lại, tiền đạo này liên tục cảm thấy không ổn, buộc phải tiến hành kiểm tra chuyên sâu.

Công Phượng chấn thương nặng, chính thức lỡ phần còn lại mùa giải 2025/26

Kết quả chụp chiếu cho thấy Công Phượng bị rách sụn. Dù không cần can thiệp phẫu thuật, nhưng chấn thương này đòi hỏi quãng thời gian điều trị và phục hồi kéo dài. Điều đó đồng nghĩa với việc chân sút sinh năm 1995 không thể góp mặt thêm ở mùa giải 2025/26, trong bối cảnh giải hạng Nhất vẫn còn nhiều vòng đấu phía trước.

Đáng tiếc hơn, dấu ấn của Công Phượng ở mùa giải năm nay là rất hạn chế. Anh mới chỉ ra sân vỏn vẹn một hiệp trong trận gặp Khánh Hoà tại vòng 8 và kịp ghi một bàn thắng, trước khi phải rời xa sân cỏ vì chấn thương. Sự thiếu vắng của tiền đạo từng được kỳ vọng sẽ nâng tầm hàng công Đồng Nai rõ ràng để lại sự lo lắng không hề nhỏ.

Dù sao, Đồng Nai vẫn đang được vận hành tốt khi tính đến thời điểm hiện tại, CLB này vẫn giữ thành tích bất bại tại giải hạng Nhất, ngoại trừ thất bại trước Công an TP HCM ở tứ kết cúp Quốc gia.