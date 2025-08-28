Tuyển Việt Nam “kín cổng”, các đội tuyển rầm rộ giao hữu

Tuyển Việt Nam tập trung ngày 29-8 theo lịch FIFA và có hai trận đá tập. Trong khi đó, các đội tuyển khác ở Đông Nam Á rầm rộ đá giao hữu nhằm cải thiện thứ hạng FIFA.

Tuyển Việt Nam tập trung theo lịch FIFA tháng 9 và chọn 2 CLB “xương nhất” là nhà vô địch V-League và Cúp quốc gia là TX. Nam Định và CA. Hà Nội để đá giao hữu.

HLV Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam bận rộn cùng U-23 Việt Nam “săn vé” Asian Cup U-23 tại Saudi Arabia, trợ lý Đinh Hồng Vinh sẽ ngồi ghế thuyền trưởng tuyển Việt Nam đá tập với nhà vô địch V-League và Cúp Cúp Quốc gia vào ngày 4 và 7-9.

Tuyển Việt Nam tập với TX. Nam Định- "quân xanh" chất lượng. Ảnh:VPF

Tuyển Việt Nam đá tập với “quân xanh” là CLB trong nước nên không tính điểm để xếp hạng hàng tháng của FIFA.

Trong khi đó tuyển Thái Lan đá King’s Cup với ba khách mời gồm Fiji, Hong Kong và Iraq. Tuyển Singapore với HLV tạm quyền Gavin Lee sang Bukit Jalil đá giao hữu với Malaysia (ngày 4-9).

Tuyển Indonesia theo lịch đá giao hữu 2 trận với Kuwait và Lebanon, tuy nhiên Kuwait cáo lui và xin lỗi qua thư, chỉ còn mỗi Lebanon. Đấy coi như “quân xanh” giả định để tuyển Indonesia chuẩn bị tham dự vòng Play off World Cup 2026 tại Saudi Arabia với 2 đối thủ chủ nhà và Iraq. Tuyển Indonesia tìm “quân xanh” là những đội bóng Trung Đông để dễ tiếp cận với những đối thủ vòng Play off mà họ sẽ chạm trán mang tính quyết định trong “canh bạc World Cup 2026” của bóng đá Indonesia.

CA. Hà Nội sẽ thiếu nhiều trụ cột trong trận gặp tuyển Việt Nam. Ảnh:VPF

Trong khi đó tuyển Việt Nam đá tập với 2 CLB mạnh. Nếu 2 “quân xanh” của tuyển Việt Nam chơi nhiệt tình, rất thách thức cho tuyển Việt Nam dẫu 2 đội này thiếu vắng những cầu thủ lên tuyển. Dàn ngoại binh của nhà vô địch Cúp quốc gia CA. Hà Nội và V-League TX. Nam Định rất chất, có thể nói hàng đầu V-League.

HLV Kim Sang-sik bận rộn với U-23 vì ngày 3-9, U-23 Việt Nam đã ra quân gặp Bangladesh, ngày 6-9 gặp Singapore và ngày 9-9 đá “chung kết bảng” vòng loại U-23 châu Á với Yemen rất mạnh.

Tuyển Việt Nam sang tháng 10 đá vòng loại Asian Cup 2027 với “kèo thơm” Nepal sau hai lượt trận đầu toàn thua. Trong khi đó, U-23 Việt Nam làm sao lên ngôi nhất bảng C vòng loại U-23 châu Á? U-23 Yemen rất mạnh, tấm vé đi VCK U-23 châu Á là rất quan trọng vì đến được sân chơi châu lục thì mới mở mang chuyên môn, biết mình là ai và họ là ai?