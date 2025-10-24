Vợ cũ Icardi dính bê bối tán tỉnh Enzo Fernandez, sao Chelsea mách vợ

Wanda Nara hiện là người dẫn chương trình Celebrity MasterChef tại quê nhà Argentina. Điều trùng hợp là vợ của Enzo Fernandez, Valentina Cervantes lại là thí sinh của chương trình này. Theo tờ La Nacion của Argentina, mối quan hệ giữa Wanda và Valentina đã trở nên căng thẳng, bắt nguồn từ tin nhắn mà Wanda Nara gửi đến Fernandez.

Nhà báo Santiago Sposato của La Nacion tiết lộ nội dung tin nhắn mà Wanda Nara gửi tới Enzo Fernandez: “Tôi vừa thấy anh quanh khu phố, nhắn tin cho tôi nếu anh muốn". Tuy nhiên, thay vì trả lời, Fernandez được cho là đã ngay lập tức cho Valentina xem tin nhắn này. Hành động này dường như đã khiến Wanda Nara phật ý.

Wanda Nara bị tố phá hoại hạnh phúc gia đình của Enzo Fernandez

Trong khi đó, Valentina lên tiếng phủ nhận thông tin ấy: "Đúng, tôi đã thấy thông tin đó. Nhưng theo tôi biết, không có tin nhắn nào cả. Fernandez chưa từng nói với tôi về bất kỳ chuyện gì liên quan đến việc này. Tôi thấy thông tin đó cách đây vài ngày. Gia đình gửi tôi đoạn clip vì tôi không xem TV ở nhà. Tôi không định làm phiền Fernandez vì chuyện như vậy, thậm chí tôi còn chẳng hỏi anh ấy".

Wanda Nara là nàng WAGs đầy tai tiếng trong giới túc cầu. Cô từng kết hôn với Maxi Lopez từ năm 2008 đến 2013, sau đó thành đôi với Mauro Icardi, đồng đội cũ của Lopez ở ĐT Argentina.

Cuộc hôn nhân của Wanda Nara với Icardi kéo dài 10 năm trước khi họ ly hôn vào năm ngoái sau mối quan hệ đầy sóng gió. Sau đó, cô gái sinh năm 1986 hẹn hò với ca sĩ L-Gante, nhưng cả hai được cho là đã chia tay đầu năm nay. Cô cũng từng bị đồn có tình cảm với ngôi sao PSG là Achraf Hakimi.

Trong khi đó, Fernandez và Valentina từng là bạn từ thuở nhỏ. Cặp đôi có 1 con trai và 1 con gái. Họ mới tái hợp vào đầu năm nay sau 3 tháng ly thân.