Chuyện lạ: Sân Vinh quá xấu, SLNA bỏ 1,9 tỷ đồng thuê sân Hà Nam?

Thứ Tư, ngày 25/03/2020 13:59 PM (GMT+7)

Lãnh đạo SLNA đang tính phương án thuê sân Hà Nam làm sân nhà thi đấu ở V-League 2020 sau khi sân Vinh bị VPF yêu cầu sớm được cải tạo để đảm bảo các cầu thủ thi đấu không bị chấn thương.

Sau trận đấu giữa SLNA và Bình Dương ở vòng 2 V-League 2020, một lần nữa sân vận động Vinh lại bị các đội khách lên tiếng chỉ trích là một trong những mặt sân có chất lượng thi đấu kém nhất giải.

HLV Nguyễn Thanh Sơn của Bình Dương đã phàn nàn rằng mặt sân Vinh rất cứng, ít cỏ và không được bằng phẳng nên các học trò của ông vừa đá vừa sợ dính chấn thương. Thậm chí, khá nhiều cầu thủ SLNA cũng thừa nhận việc tập luyện và thi đấu trên mặt sân xấu như sân Vinh vô cùng nguy hiểm.

Mặt cỏ sân Vinh không đạt yêu cầu

Thời gian qua, thầy trò HLV Ngô Quang Trường liên tục phải thay đổi sân tập, từ sân cỏ nhân tạo, sân cỏ tự nhiên của đội trẻ và chỉ mới trở lại tập luyện trên sân Vinh. Trong quá khứ, những học trò cưng của HLV Park Hang Seo như Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh dính chấn thương nặng một phần do tập luyện, thi đấu trên sân Vinh.

Hôm 23/3, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã chính thức có công văn gửi Sở Văn Hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An, cùng CLB SLNA yêu cầu sớm cải tạo sân Vinh: “VPF đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Sông Lam Nghệ An chỉ đạo, hỗ trợ CLB Sông Lam Nghệ An tiến hành ngay việc cải tạo nền và mặt cỏ sân thi đấu, trước mắt để đảm bảo cho thời gian tổ chức các trận đấu trên sân Vinh mùa giải V-League 2020."

"Yêu cầu đóng cửa sân và tiến hành xới đất, bù cát, cắt cỏ lu sân, bón phân. Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng mặt sân để đảm bảo cho cầu thủ thi đấu và tránh chấn thương. Nâng cấp hệ thống chiếu sáng, thay các bóng đèn hỏng, để đảm bảo ánh sáng sân Vinh đạt tối thiểu 900 Lux.”

Công văn của VPF còn khẳng định trong trường hợp sân Vinh không được cải tạo theo đúng tiêu chuẩn thi đấu của quy chế bóng đá chuyên nghiệp, nhiều khăng đơn vị tổ chức giải sẽ báo cáo VFF để yêu cầu đội bóng xứ Nghệ chọn sân vận động khác làm sân nhà.

VPF vào cuộc

Trước tình hình kể trên, ông Hoàng Minh Tâm – phó Giám đốc điều hành CLB SLNA cho biết: “Chúng tôi cũng phải tính đến phương án thuê sân khác để tổ chức thi đấu. Hiện nay, phía sân Hà Tĩnh chỉ được phép tổ chức thi đấu, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng không được tập luyện tại đó nên không thể phục vụ 2 CLB. Đối với sân Thanh Hóa, họ cũng trả lời chúng tôi rằng hiện nay sân của họ đang được bảo dưỡng và nâng cấp dàn đèn. Vì vậy, chúng tôi chỉ còn phương án thuê sân Hà Nam."

"Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, người hâm mộ xứ Nghệ sẽ khó lòng được trực tiếp theo dõi các trận đấu của SLNA. Ngoài ra, khâu tổ chức thi đấu sẽ nảy sinh rất nhiều khó khăn. Từ việc vận chuyển biển quảng cáo, thuê lực lượng an ninh, tiền thuê sân, di chuyển và ăn ở. Tính sơ bộ, 12 trận đấu của SLNA tại V-League 2020, chưa kể Cúp QG sẽ tiêu tốn khoảng 1,9 tỷ đồng.”

Được biết, lãnh đạo CLB SLNA đã liên hệ với một đơn vị để hỗ trợ cải tạo sân Vinh thời gian tới. Tuy nhiên, trong trường hợp V-League 2020 thi đấu trở lại vào tháng 4/2020, sân Vinh khó hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa để đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu theo yêu cầu của VPF. BOX: Sau khi vòng 2 của V-League 2020 kết thúc, VPF đã chính thức ra thông báo hoãn giải đấu đến hết tháng 3/2020, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Trong tuần này, VPF và VFF tiếp tục có những cuộc họp để đưa ra quyết định về thời điểm V-League 2020 tổ chức thi đấu trở lại. Được biết, rất có thể V-League 2020 tiếp tục được hoãn ít nhất đến ngày 15/4, trong lúc chờ các nhà tổ chức tìm ra phương án tối ưu nhất để giải đấu diễn ra trong thời dịch Covid-19.

