Ngoại binh triệu đô chính thức ra mắt, CLB Công an TP.HCM gây "sốt" V-League 2025/26

🧱 Trung vệ triệu đô đổ bộ, làm nóng lễ xuất quân

Matheus Felipe Santos đặt chân đến TP.HCM trong sáng ngày 8/8 và ngay lập tức có mặt tại buổi lễ xuất quân diễn ra vào chiều cùng ngày tại hội trường Công an TP.HCM sau khi hoàn tất kiểm tra y tế. Cầu thủ sinh năm 1998 sở hữu chiều cao 1m86, từng khoác áo các CLB tên tuổi ở Brazil như Athletico Paranaense, Gremio Prudente...

Các tân binh đắt giá của CLB Công an TP.HCM

Matheus hiện được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 1 triệu euro (khoảng 30,5 tỷ đồng), là một trong những ngoại binh đắt giá nhất từng thi đấu tại V-League. Anh được kỳ vọng sẽ trở thành chốt chặn thép của hàng phòng ngự CLB Công an TP.HCM.

🚨 Công an TP.HCM tăng cường lực lượng, đón loạt sao số

Sự có mặt của Matheus chỉ là một phần trong kế hoạch nâng cấp lực lượng của CLB Công an TP.HCM. Trước đó, CLB này được cho là đã đã chiêu mộ Samuel Bastien, tiền vệ từng có 18 lần khoác áo CLB Burnley của Anh, 106 lần khoác áo CLB Standard Liege (Bỉ),…

Ngoài ra, đội bóng còn giữ lại Endrick, tuyển thủ quốc gia Malaysia từng thi đấu khá nổi bật trong màu áo CLB TP.HCM mùa trước. Bên cạnh đó, thông tin về việc CLB Công an TP.HCM có thể chiêu mộ Devante Cole, con trai huyền thoại MU Andy Cole, cũng đang khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

HLV Lê Huỳnh Đức cùng đội ngũ trợ lý

⭐ Lực lượng nội binh chất lượng dưới tay HLV Lê Huỳnh Đức

Không chỉ mạnh về ngoại binh, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức còn sở hữu dàn nội binh đáng chú ý như Nguyễn Tiến Linh (đương kim Quả bóng vàng Việt Nam), Phạm Đức Huy (cựu tuyển thủ U23 và ĐT Việt Nam), Đặng Văn Lắm, Phạm Văn Luân, Nguyễn Đức Phú...

Dưới bàn tay nhào nặn của chiến lược gia kỳ cựu như HLV Lê Huỳnh Đức, người từng hai lần vô địch V-League cùng SHB Đà Nẵng, CLB Công an TP.HCM hứa hẹn sẽ sớm định hình được lối chơi mang dấu ấn riêng.

CLB Công an TP.HCM đặt mục tiêu cao ở mùa giải mới

🎯 Sẵn sàng gây thách thức tại V-League 2025/26

Với lực lượng ngày càng hoàn thiện ở cả ba tuyến, CLB Công an TP.HCM đang nổi lên là một đội bóng đáng gờm ở mùa giải năm nay. Dù chưa vội đặt mục tiêu vô địch, nhưng với dàn cầu thủ chất lượng hiện tại, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức hoàn toàn có thể trở thành kẻ thách thức lớn tại V-League 2025/26.

Trong quá trình chuẩn bị, CLB đã trải qua loạt trận giao hữu bổ ích với CLB Becamex TP.HCM, CLB Trường Tươi Đồng Nai và CLB Geylang International FC (Singapore). Đáng chú ý, Tiến Linh nhanh chóng để lại dấu ấn khi ghi bàn ở trận gặp Geylang International FC.

Theo lịch thi đấu chính thức, CLB Công an TP.HCM sẽ tiếp đón Hà Nội FC vào lúc 19h15 ngày 16/8 trên sân Thống Nhất, trong khuôn khổ lượt trận mở màn V-League 2025/26. Đây hứa hẹn là trận cầu hấp dẫn, đánh dấu sự trở lại đầy kỳ vọng của đội bóng ngành công an.

Lễ xuất quân mùa giải mới của CLB Công an TP.HCM