Video bóng đá Al Nassr - Rio Ave: Ronaldo đối đầu đội bóng quê hương, so tài hấp dẫn

HLV Jorge Jesus tung ra đội hình mạnh cho Al Nassr, dù đối thủ chỉ là Rio Ave. Trên hàng công của đội bóng Saudi Arabia có đầy đủ các ngôi sao như Ronaldo, Felix, Mane. Vì thế, không ngạc nhiên khi Al Nassr mới là đội chiếm thế chủ động trong hiệp đầu tiên.

Ronaldo thi đấu nỗ lực

Tỷ số chung cuộc: Al Nassr - Rio Ave

Đội hình thi đấu

Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Amri, Ayman, Brozovic, Wesley, Angelo, Mane, Felix, Ronaldo

Rio Ave: Miszta, Abbey, Aguilera Zamora, Andre Luiz, Athanasiou, Bakoulas, Clayton, Ntoi, Panzo, Pohlmann, Vrousai