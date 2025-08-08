Video bóng đá Al Nassr - Rio Ave: Ronaldo đối đầu đội bóng quê hương, so tài hấp dẫn
Al Nassr đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải đầy tham vọng phía trước. Trận giao hữu với Rio Ave trên đất Bồ Đào Nha chứng kiến nỗ lực của Ronaldo, Felix và các đồng đội.
HLV Jorge Jesus tung ra đội hình mạnh cho Al Nassr, dù đối thủ chỉ là Rio Ave. Trên hàng công của đội bóng Saudi Arabia có đầy đủ các ngôi sao như Ronaldo, Felix, Mane. Vì thế, không ngạc nhiên khi Al Nassr mới là đội chiếm thế chủ động trong hiệp đầu tiên.
Ronaldo thi đấu nỗ lực
Tỷ số chung cuộc: Al Nassr - Rio Ave
Đội hình thi đấu
Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Amri, Ayman, Brozovic, Wesley, Angelo, Mane, Felix, Ronaldo
Rio Ave: Miszta, Abbey, Aguilera Zamora, Andre Luiz, Athanasiou, Bakoulas, Clayton, Ntoi, Panzo, Pohlmann, Vrousai
Khi Real Madrid còn đang bận giữ chân Vinicius, đến lượt Barcelona "mất ngủ" với tương lai viên ngọc quý Lamine Yamal. Bởi lẽ, các đại gia của Saudi...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/08/2025 02:48 AM (GMT+7)