Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Logo Burnley - BUR Burnley
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
Logo West Ham United - WHU West Ham United
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
Logo Fulham - FUL Fulham
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester City - MCI Manchester City
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
Logo Napoli - NAP Napoli
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
Logo Lazio - LAZ Lazio
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
Logo Parma - PAR Parma
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
Logo Pisa - PIS Pisa
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
Logo Torino - TOR Torino
Video bóng đá Al Nassr - Rio Ave: Ronaldo đối đầu đội bóng quê hương, so tài hấp dẫn

Sự kiện: Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League
Al Nassr đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải đầy tham vọng phía trước. Trận giao hữu với Rio Ave trên đất Bồ Đào Nha chứng kiến nỗ lực của Ronaldo, Felix và các đồng đội.

HLV Jorge Jesus tung ra đội hình mạnh cho Al Nassr, dù đối thủ chỉ là Rio Ave. Trên hàng công của đội bóng Saudi Arabia có đầy đủ các ngôi sao như Ronaldo, Felix, Mane. Vì thế, không ngạc nhiên khi Al Nassr mới là đội chiếm thế chủ động trong hiệp đầu tiên.

Ronaldo thi đấu nỗ lực

Tỷ số chung cuộc: Al Nassr - Rio Ave

Đội hình thi đấu

Al Nassr: Bento, Boushal, Simakan, Amri, Ayman, Brozovic, Wesley, Angelo, Mane, Felix, Ronaldo

Rio Ave: Miszta, Abbey, Aguilera Zamora, Andre Luiz, Athanasiou, Bakoulas, Clayton, Ntoi, Panzo, Pohlmann, Vrousai

"Ông trùm" Ronaldo chỉ lối, đại gia Ả Rập muốn cuỗm cả Vinicius lẫn Yamal
"Ông trùm" Ronaldo chỉ lối, đại gia Ả Rập muốn cuỗm cả Vinicius lẫn Yamal

Khi Real Madrid còn đang bận giữ chân Vinicius, đến lượt Barcelona "mất ngủ" với tương lai viên ngọc quý Lamine Yamal. Bởi lẽ, các đại gia của Saudi...

Theo Hạ My

Nguồn: [Link nguồn]

08/08/2025 02:48 AM (GMT+7)
