Trực tiếp chuyển nhượng sáng 8/8: Real Madrid âm thầm triển khai vụ Mac Allister

🧤 HLV Fabregas đưa thủ môn của Barca vào tầm ngắm

Thủ thành Inaki Pena của Barcelona đang lọt vào tầm ngắm của Como – đội bóng Ý do HLV Cesc Fabregas dẫn dắt, sau khi anh không còn nằm trong kế hoạch ưu tiên tại Nou Camp.

Theo Sport Italia, Como đang tìm kiếm một thủ môn mới và xem Pena là mục tiêu lý tưởng, dù hợp đồng của anh với Barca còn thời hạn tới năm 2026. Ban đầu, đội bóng này từng cân nhắc cả Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), tuy nhiên Fabregas được cho là đặc biệt ưa thích Pena và có thể đóng vai trò quyết định trong việc thuyết phục thủ môn người Tây Ban Nha chuyển tới Serie A.

Trong khi đó, HLV Hansi Flick đang phải đau đầu với cơn khủng hoảng thủ môn tại Barca. Marc-André ter Stegen dính chấn thương dài hạn 3 tháng và còn vướng vào tranh cãi công khai với CLB. Thủ môn tân binh Joan Garcia và Wojciech Szczesny (vừa gia hạn hợp đồng) vẫn chưa được đăng ký cho mùa giải mới. Điều này khiến Pena – người duy nhất còn đủ điều kiện thi đấu – tạm thời bị “giữ chân” lại, khi Flick gọi anh tham dự tour du đấu châu Á.