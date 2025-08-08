Trực tiếp chuyển nhượng sáng 8/8: Real Madrid âm thầm triển khai vụ Mac Allister
Cập nhật những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý của bóng đá châu Âu và thế giới ngày 8/8.
Thủ thành Inaki Pena của Barcelona đang lọt vào tầm ngắm của Como – đội bóng Ý do HLV Cesc Fabregas dẫn dắt, sau khi anh không còn nằm trong kế hoạch ưu tiên tại Nou Camp.
Theo Sport Italia, Como đang tìm kiếm một thủ môn mới và xem Pena là mục tiêu lý tưởng, dù hợp đồng của anh với Barca còn thời hạn tới năm 2026. Ban đầu, đội bóng này từng cân nhắc cả Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), tuy nhiên Fabregas được cho là đặc biệt ưa thích Pena và có thể đóng vai trò quyết định trong việc thuyết phục thủ môn người Tây Ban Nha chuyển tới Serie A.
Trong khi đó, HLV Hansi Flick đang phải đau đầu với cơn khủng hoảng thủ môn tại Barca. Marc-André ter Stegen dính chấn thương dài hạn 3 tháng và còn vướng vào tranh cãi công khai với CLB. Thủ môn tân binh Joan Garcia và Wojciech Szczesny (vừa gia hạn hợp đồng) vẫn chưa được đăng ký cho mùa giải mới. Điều này khiến Pena – người duy nhất còn đủ điều kiện thi đấu – tạm thời bị “giữ chân” lại, khi Flick gọi anh tham dự tour du đấu châu Á.
Theo nguồn tin từ DefensaCentral, Real Madrid đang cân nhắc thực hiện một thương vụ trao đổi gây sốc: đưa Rodrygo vào đề nghị để đổi lấy trung vệ William Saliba của Arsenal.
Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng chia tay Rodrygo ngay trong mùa hè này và xem Saliba là mục tiêu số một để củng cố hàng thủ. Dù Ibrahima Konate của Liverpool – người chỉ còn một năm hợp đồng – có thể là lựa chọn dễ tiếp cận hơn, nhưng khả năng trao đổi Rodrygo lấy Saliba vẫn chưa bị loại trừ trong kế hoạch của "Los Blancos".
Sau khi Club World Cup 2025 tại Mỹ khép lại, Benfica chính thức nói lời chia tay với Angel Di Maria sau khi hợp đồng giữa đôi bên đáo hạn. Dù đội bóng Bồ Đào Nha muốn giữ chân ngôi sao chạy cánh 37 tuổi, Di Maria đã chọn trở về quê nhà khoác áo Rosario Central – đội bóng nơi anh từng khởi nghiệp.
Tính đến thời điểm hiện tại của kỳ chuyển nhượng hè, Benfica đã chiêu mộ 6 tân binh. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tìm được phương án thay thế trực tiếp cho Di Maria. Mục tiêu hàng đầu lúc này là Antony – cầu thủ thuộc biên chế Man Utd. Benfica tin rằng tuyển thủ Brazil hoàn toàn đủ sức lấp đầy khoảng trống mà cựu sao Real Madrid để lại.
Theo CNN Portugal, đội chủ sân Da Luz đã hai lần tiếp cận Man Utd với đề nghị mượn Antony. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” vẫn chưa phản hồi lời đề nghị lần thứ hai. Lý do là bởi ban lãnh đạo sân Old Trafford đang muốn bán đứt Antony thay vì cho mượn.
Theo Daily Mail, Newcastle đang nghiêm túc xem xét việc chiêu mộ John McGinn – đội trưởng hiện tại của Aston Villa. Tiền vệ 30 tuổi này được HLV Eddie Howe đánh giá rất cao và là một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu của “Chích Chòe” trong kỳ chuyển nhượng.
Theo nguồn tin từ Defensa Central, Real Madrid đang nhắm đến một “nhạc trưởng” mới cho tuyến giữa thời hậu Kroos và Modric, và HLV Xabi Alonso đã chọn ra cái tên sáng giá từ Liverpool. Đó là Alexis Mac Allister.
Vẫn theo nguồn tin kể trên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có thể gây sốc bằng việc lấy trụ cột nơi trung tuyến của Liverpool. Chưa có đề nghị chính thức nào được gửi đến Anfield, nhưng các quan chức Real Madrid vẫn đang tìm con đường ngắn nhất để hoàn thành thương vụ này trong những ngày cuối phiên chợ hè.
Khi Real Madrid còn đang bận giữ chân Vinicius, đến lượt Barcelona "mất ngủ" với tương lai viên ngọc quý Lamine Yamal. Bởi lẽ, các đại gia của Saudi...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/08/2025 00:51 AM (GMT+7)