Chủ tịch Hải Phòng FC gửi công văn, đề nghị VFF dành 1 phút mặc niệm HLV Phan Thanh Hùng trước trận Việt Nam vs Malaysia

Chủ tịch Hải Phòng FC Văn Trần Hoàn gửi công văn, đề nghị VFF dành 1 phút mặc niệm cố HLV Phan Thanh Hùng trước trận ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia

Ngày 19/8, Công ty CP Bóng đá Hải Phòng có văn bản đề nghị khẩn gửi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đề nghị tích hợp 1 phút tưởng niệm cố HLV Phan Thanh Hùng vào nghi thức chính thức trước trận bán kết lượt về ASEAN Hyundai Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và Malaysia.

Theo văn bản, HLV Phan Thanh Hùng qua đời ngày 1/8/2026 sau một thời gian lâm bệnh nặng. Sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với bóng đá Việt Nam.

Trong sự nghiệp, cố HLV Phan Thanh Hùng có nhiều đóng góp cho bóng đá nước nhà. Ông từng là Ủy viên Hội đồng HLV quốc gia, tham gia giảng dạy tại các lớp đào tạo HLV và được đánh giá là một nhà cầm quân tài năng, tâm huyết.

Cố HLV Phan Thanh Hùng. Ảnh: SHB Đà Nẵng

Ở cấp CLB, ông từng dẫn dắt nhiều đội bóng như Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC), Than Quảng Ninh, Becamex Bình Dương, SHB Đà Nẵng. Ở cấp độ đội tuyển, ông từng là tuyển thủ quốc gia, trợ lý cho HLV Henrique Calisto trong hành trình cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, đồng thời cùng U23 Việt Nam giành Huy chương Bạc SEA Games 2009.

Năm 2012, HLV Phan Thanh Hùng được giao nhiệm vụ dẫn dắt ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam trên cương vị HLV trưởng.

CLB Hải Phòng FC cho rằng trận bán kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trên sân Mỹ Đình là thời điểm đặc biệt để các đội tuyển, người hâm mộ và cộng đồng bóng đá cùng bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của cố HLV Phan Thanh Hùng.

Theo đề xuất, nghi thức tưởng niệm sẽ được thực hiện trong khoảng 1 phút, tại thời điểm phù hợp trong phần nghi thức trước trận đấu theo quyết định của AFC/AFF. Nội dung tưởng niệm được đề nghị bảo đảm tính trang nghiêm, trung lập, không sử dụng thông điệp chính trị, tôn giáo hay thương mại và không làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức, truyền hình, an ninh, an toàn cũng như thời gian bóng lăn.

Ông Hoàn gửi công văn, đề nghị VFF dành 1 phút mặc niệm HLV Phan Thanh Hùng trước trận Việt Nam - Malaysia

CLB Hải Phòng FC cũng đề nghị AFC, AFF giao các bộ phận chuyên môn phối hợp với VFF để cập nhật nội dung tưởng niệm vào official countdown của trận đấu.

Việc dành một phút mặc niệm trước trận đấu được CLB Hải Phòng FC kỳ vọng sẽ là hành động tri ân ý nghĩa đối với những đóng góp của cố HLV Phan Thanh Hùng, đồng thời thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn" của bóng đá Việt Nam.

Trận bán kết lượt về ASEAN Hyundai Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và Malaysia diễn ra tối 19/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đề nghị của CLB Hải Phòng FC hiện chờ quyết định của AFC, AFF và VFF về việc có tích hợp nghi thức tưởng niệm vào chương trình chính thức trước trận đấu hay không.