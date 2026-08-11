Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời

Thông tin HLV Phan Thanh Hùng từ trần khiến giới bóng đá Việt Nam không khỏi bàng hoàng. Nhà cầm quân quê Đà Nẵng là một trong những HLV nội giàu thành tích và có ảnh hưởng lớn của bóng đá Việt Nam trong hơn hai thập kỷ qua.

Chỉ hai ngày trước, sáng 9/8, tại nhà riêng ở Đà Nẵng, HLV Phan Thanh Hùng được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam”, nhằm ghi nhận những đóng góp của ông đối với sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ đã trực tiếp đến thăm hỏi sức khỏe, chuyển lời động viên của Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành VFF tới HLV Phan Thanh Hùng.

HLV Phan Thanh Hùng có nhiều năm gắn bó với các đội tuyển quốc gia. Ông từng làm trợ lý đội tuyển Việt Nam giai đoạn 2008-2011, dẫn dắt U23 Việt Nam và sau đó được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam năm 2012.

Một trong những dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của ông là chức vô địch AFF Cup 2008. Khi đó, HLV Phan Thanh Hùng là trợ lý của HLV Henrique Calisto trong ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, góp phần vào chiến tích lần đầu tiên đưa bóng đá Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

HLV Phan Thanh Hùng từng là cánh tay đắc lực của HLV Calisto ở đội tuyển Việt Nam

Trước khi bước vào nghiệp huấn luyện, Phan Thanh Hùng cũng có một sự nghiệp cầu thủ đáng nhớ. Ông khoác áo đội bóng Đà Nẵng từ năm 1980 đến 1992 và từng thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Sau khi giải nghệ, HLV Phan Thanh Hùng trải qua nhiều vị trí khác nhau từ cấp độ đội tuyển đến CLB. Bên cạnh Đà Nẵng, ông từng dẫn dắt Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Dương và được đánh giá là một trong những nhà cầm quân nội có chuyên môn hàng đầu của V.League.

Giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp cấp CLB của HLV Phan Thanh Hùng gắn với Hà Nội. Ông hai lần đưa đội bóng Thủ đô lên ngôi vô địch V.League và giành Siêu cúp Quốc gia. Sau đó, khi chuyển tới Quảng Ninh, nhà cầm quân sinh năm 1960 tiếp tục để lại dấu ấn với chức vô địch Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia.

Không chỉ được ghi nhận bằng những danh hiệu, HLV Phan Thanh Hùng còn được giới chuyên môn và nhiều thế hệ cầu thủ đánh giá cao bởi phong cách làm việc điềm đạm, tư duy bóng đá hiện đại và khả năng phát hiện, dìu dắt cầu thủ trẻ.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam" cho HLV Phan Thanh Hùng.

Những năm cuối sự nghiệp, ông nhiều lần trở về làm việc cho đội bóng quê hương Đà Nẵng. Giữa mùa giải 2025/26, vì lý do sức khỏe, HLV Phan Thanh Hùng chia tay vai trò Giám đốc kỹ thuật đội bóng sông Hàn. Tháng 6 vừa qua, CLB Đà Nẵng cũng tổ chức lễ tri ân ông, ghi nhận những đóng góp kéo dài từ thời cầu thủ cho tới khi trở thành HLV.

Từ một cầu thủ trưởng thành trên mảnh đất Đà Nẵng, trợ lý trong chiến tích AFF Cup 2008, HLV trưởng đội tuyển quốc gia cho đến một trong những nhà cầm quân nội thành công nhất V.League, HLV Phan Thanh Hùng đã dành phần lớn cuộc đời mình cho bóng đá.

Sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với bóng đá Đà Nẵng nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.