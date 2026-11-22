Tối 21/11, bên dòng sông Sài Gòn, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra trọn vẹn và giàu cảm xúc. Sau 20 năm trở lại trong vai trò đăng cai Đại hội, chủ nhà TP.HCM mang đến một đêm khai mạc phá cách với sự kết hợp hài hòa giữa thể thao và nghệ thuật, là "phát súng" khai màn cho kỳ Đại hội có quy mô lớn nhất và hứa hẹn tranh tài sôi nổi.

Đêm khai mạc trọn vẹn cảm xúc ở Đại hội Thể thao toàn quốc X.

Nhiều khoảnh khắc ấn tượng

Thay vì tổ chức trong không gian khép kín của những sân vận động, nhà thi đấu truyền thống, TP.HCM chọn Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh) làm sân khấu trung tâm. Vị trí mở này tận dụng trọn vẹn vẻ đẹp của dòng sông Sài Gòn lịch sử, cầu Ba Son, cầu Thủ Thiêm và những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn phía trung tâm.

Với chủ đề chính "Khát vọng Vinh quang", chương trình nghệ thuật ở đêm khai mạc quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ, vũ công và vận động viên tham gia biểu diễn. Qua hai chương nghệ thuật "Những dòng sông hội tụ" và "Vươn vai Phù Đổng", chất thể thao được tôn vinh thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc, công nghệ trình chiếu LED hiện đại và các màn đồng diễn ở sân khấu trung tâm.

Nổi bật ở sân khấu là biểu tượng ngọn đuốc vàng cao hàng chục mét. Các vận động viên đã tái hiện sống động vẻ đẹp của thể thao Việt Nam qua những đường quyền mạnh mẽ của môn võ truyền thống Vovinam, sự uyển chuyển, tốc độ của Patin và một loạt màn nhào lộn gây ấn tượng.

Khoảnh khắc lắng đọng và bùng nổ cảm xúc nhất ở đêm khai mạc là nghi thức rước đuốc trên sông Sài Gòn. Ngọn lửa thiêng liêng của Đại hội Thể thao toàn quốc X khởi hành từ Bến Nhà Rồng lịch sử, đi qua Cột cờ Thủ Ngữ, Bến Bạch Đằng và cầu đi bộ Thủ Thiêm trước khi đến lễ đài chính.

Ngọn đuốc thắp sáng, kỳ Đại hội chính thức bước vào giai đoạn tranh tài sôi nổi.

Trực tiếp thực hiện hành trình tiếp sức, rước đuốc thiêng liêng là 36 vận động viên tiêu biểu, đại diện cho 36 đoàn thể thao tham dự Đại hội. Ngọn đuốc được hộ tống bởi đội hình hơn 100 vận động viên thể thao dưới nước cùng đoàn thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước Jetski và màn trình diễn Flyboard, dù lượn trên không, biến mặt nước sông Sài Gòn trở nên sinh động hơn bao giờ hết.

Đêm khai mạc còn để lại ấn tượng mạnh mẽ về tình cảm và sự hiếu khách của người đơn vị đăng cai Đại hội. Trong tổng số gần 4.000 chỗ ngồi trên khán đài, TP.HCM dành gần 2.000 vé miễn phí cho người dân đăng ký tham dự trực tiếp. Người dân TP.HCM không có vé vào thẳng địa điểm, đổ dồn về các vị trí dọc sông Sài Gòn để thưởng thức "bữa tiệc" âm nhạc và thể thao lần đầu xuất hiện ở TP.HCM sau hai thập kỷ.

Kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc hứa hẹn bùng nổ, nhiều cảm xúc

Khi ngọn đuốc Đại hội chính thức bùng cháy trên đài đuốc bên bờ sông Sài Gòn, hành trình tranh tài sôi nổi kéo dài từ ngày 14/11 đến 12/12 cũng bước vào giai đoạn cao trào nhất. Với khẩu hiệu "Hội tụ - Tranh tài, Tỏa sáng - Vươn cao", Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là kỳ đại hội có quy mô tổ chức lớn và bài bản bậc nhất từ trước đến nay.

Sự kiện quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên cùng hơn 2.000 trọng tài đến từ 36 đoàn thể thao, bao gồm 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính và đoàn thể thao của hai ngành Công an, Quân đội.

Đại hội Thể thao toàn quốc X đón quy mô VĐV rất đông.

Các vận động viên tranh tài ở 48 môn thể thao, với tổng cộng 973 bộ huy chương. Danh mục thi đấu được phân bổ theo 3 nhóm trọng điểm: 22 môn Olympic cơ bản như Điền kinh, Bơi, Thể dục dụng cụ, Cử tạ, Bắn súng; 7 môn thuộc chương trình ASIAD gồm Karate, Wushu, Cầu mây, Kurash, Jujitsu, Roller, Thể thao điện tử (Esports); cùng 19 môn SEA Games và thể thao dân tộc như Vovinam, Võ cổ truyền, Kéo co, Đẩy gậy hay các bộ môn mới, thu hút sự quan tâm lớn hiện nay như Pickleball và Võ thuật tổng hợp (MMA).

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn và điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất, bên cạnh địa điểm đăng cai chính là TP.HCM, nhiều địa phương trên cả nước cũng phối hợp tổ chức các môn thi đấu thế mạnh. Cụ thể, Hà Nội đăng cai môn Nhảy cầu; Hải Phòng tổ chức Bóng bàn; Đồng Nai diễn ra các môn Wushu, Kickboxing, Sailing và Việt dã leo núi; Đồng Tháp đăng cai Pencak Silat, trong khi Khánh Hòa tổ chức hai nội dung Marathon nam và nữ.

Song song với công tác chuyên môn, chủ nhà TP.HCM còn triển khai hàng loạt chính sách hỗ trợ thiết thực như miễn phí vé tuyến Metro số 1, 17 tuyến xe buýt cùng các gói ưu đãi lưu trú, du lịch đường sông dành riêng cho các đoàn tham dự Đại hội.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đóng vai trò là thước đo thực tế để ngành thể thao rà soát chiều sâu lực lượng và đánh giá công tác đào tạo VĐV tại từng địa phương. Từ sân chơi lớn nhất cả nước này, những nhân tố xuất sắc nhất, những "viên ngọc thô" sẽ được phát hiện, tuyển chọn để bổ sung cho các đội tuyển quốc gia, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu chinh phục những tấm huy chương danh giá ở đấu trường ASIAD và Olympic trong những năm tới.