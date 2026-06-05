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CHÍNH THỨC: Real Madrid chi 15 triệu euro "chuộc" Mourinho nếu Perez tái đắc cử

Sự kiện: Real Madrid HLV Mourinho

Sau khi Florentino Perez xác nhận rằng Jose Mourinho là lựa chọn số 1 cho vị trí thuyền trưởng của Real Madrid ở mùa giải tới, Benfica đã chính thức lên tiếng xác nhận thông tin này.

  

Real Madrid chi 15 triệu euro “chuộc” Mourinho

Benfica phát đi thông báo cho biết Real Madrid sẽ kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 15 triệu euro của Mourinho ngay sau khi Perez giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới.

Benfica xác nhận Real Madrid sẽ chi 15 triệu euro giải phóng hợp đồng Mourinho nếu Perez tái đắc cử

Benfica xác nhận Real Madrid sẽ chi 15 triệu euro giải phóng hợp đồng Mourinho nếu Perez tái đắc cử

Đội bóng hàng đầu Bồ Đào Nha cho biết: “Nếu Florentino Perez thắng cử, Real Madrid sẽ thanh toán điều khoản phá vỡ hợp đồng của Jose Mourinho với giá trị 15 triệu euro”.

Cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid sẽ diễn ra vào ngày 7/6 tới, nơi Perez đối đầu với ứng viên Enrique Riquelme, người cũng đang theo đuổi những kế hoạch riêng cho tương lai của CLB. Dù vậy, Perez vẫn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất nhờ nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ nhiều huyền thoại của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Sau khi hoàn tất bản hợp đồng lớn đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng hè mang tên Ibrahima Konate, Perez tiếp tục tiết lộ kế hoạch đưa Mourinho trở lại Bernabeu. Và giờ đây, Benfica đã chính thức xác nhận động thái này.

Sau mùa giải gây thất vọng dưới thời Xabi Alonso và sau đó là Alvaro Arbeloa, ban lãnh đạo Real Madrid tin rằng Mourinho là người phù hợp nhất để đưa đội bóng trở lại đỉnh cao.

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ tái xuất tại sân Santiago Bernabeu sau 13 năm kể từ lần đầu dẫn dắt “Kền kền trắng”. Trong giai đoạn đầu làm việc tại Real Madrid, Mourinho đã giành được 3 danh hiệu lớn cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ứng viên chủ tịch Real Madrid lên kế hoạch bổ nhiệm Klopp

Trong khi đương kim chủ tịch Perez tập trung vào những phương án được đánh giá là thực tế hơn, với kế hoạch chiêu mộ Konate và Denzel Dumfries, đối thủ của ông là Riquelme lại liên tục gây chú ý bằng những tuyên bố đầy tham vọng.

Trước đó, Riquelme đã cam kết sẽ đưa hai ngôi sao hàng đầu thế giới là Erling Haaland và Rodri cập bến sân Santiago Bernabeu nếu đắc cử. Tuy nhiên, tham vọng của vị doanh nhân người Tây Ban Nha dường như chưa dừng lại ở đó.

Riquelme muốn đưa Klopp về&nbsp;Bernabeu nếu đắc cử chủ tịch Real Madrid

Riquelme muốn đưa Klopp về Bernabeu nếu đắc cử chủ tịch Real Madrid

Theo tiết lộ từ nhà báo chuyển nhượng Fabrizio Romano, Riquelme không chỉ đặt mục tiêu chiêu mộ Rodri và Haaland, mà còn lên kế hoạch bổ nhiệm Jurgen Klopp làm thuyền trưởng của Real Madrid nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Thông tin này xuất hiện không lâu sau khi Riquelme tuyên bố rằng ông sẽ mang về một “siêu HLV” để dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nếu giành quyền lãnh đạo CLB.

Theo Fabrizio Romano, cái tên mà vị doanh nhân người Tây Ban Nha nhắm tới chính là Klopp. Chiến lược gia người Đức từng được liên hệ với chiếc ghế nóng tại Santiago Bernabeu trước khi Real Madrid chuyển hướng sang phương án Mourinho. Tuy nhiên, thương vụ Klopp cuối cùng đã không trở thành hiện thực và Real Madrid vẫn chưa có bất kỳ thỏa thuận nào với cựu HLV Liverpool.

Cần phải nhấn mạnh rằng Perez cũng rất ngưỡng mộ tài năng của Klopp. Đương kim chủ tịch Real Madrid đã nhiều lần tìm cách thuyết phục chiến lược gia người Đức ngồi vào “chiếc ghế nóng” tại sân Santiago Bernabeu, nhưng đều không thành công.

Thay vì trở lại công tác huấn luyện, Klopp lựa chọn tiếp tục gắn bó với hệ thống bóng đá của Red Bull, nơi ông đang được trao quyền hạn đáng kể và có tiếng nói quan trọng trong chiến lược phát triển bóng đá toàn cầu của tập đoàn này.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/06/2026 00:48 AM (GMT+7)
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