Chiến thuật mới ở Ngoại hạng Anh: Học PSG, giao bóng theo kiểu bóng bầu dục

🔥 Khi chiến thuật mới bắt nguồn từ một môn thể thao khác

Ngoại hạng Anh vốn là cái nôi của nhiều sáng tạo chiến thuật, nhưng hiếm khi nào người ta chứng kiến một “chiêu thức” lại xuất phát từ… bóng bầu dục. Mọi chuyện bắt đầu ở trận Siêu cúp châu Âu tuần trước, khi Paris Saint Germain khiến cả giới túc cầu sửng sốt.

Cách PSG bắt đầu trận đấu luôn đặc biệt

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tiền vệ Vitinha sút bóng thẳng về phía cột cờ góc, để bóng đi ra ngoài, tạo cơ hội cho một tình huống ném biên ở gần khung thành đối phương. Các BLV không giấu nổi bất ngờ: “Đây chắc chắn là pha bóng chúng ta hiếm khi, hoặc sẽ không bao giờ thấy lại”.

Nhưng thật trớ trêu, chỉ ba ngày sau, Ngoại hạng Anh đã chứng kiến “cú copy” hàng loạt. Newcastle và Crystal Palace là hai đội tiên phong, khi áp dụng lại chiêu thức ấy trong các trận gặp Aston Villa và Chelsea.

🏟️ Từ “Pep-ball” đến làn sóng bóng dài kiểu rugby

Bóng đá Anh từng bị khuynh đảo bởi “Pep-ball”, triết lý chuyền bóng ngắn, ban bật phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn của Pep Guardiola. Những cú phất dài tưởng chừng lỗi thời. Thế nhưng ở cấp độ cao nhất, bóng đá luôn là cuộc đua: cầu thủ triệu bảng, chiến thuật tinh vi và sự thích nghi không ngừng.

Ngay cả Guardiola cũng từng phải nhượng bộ, tung ra đội hình với năm trung vệ để đảm bảo sức mạnh thể chất. Và giờ, xu hướng đang trở lại: lối chơi trực diện, bóng dài, áp đặt bằng thể hình. Chỉ khác là cú phất lên giờ đây mang dáng dấp của… bóng bầu dục.

Ngay cả một HLV bị ám ảnh lối chơi bóng ngắn như Pep Guardiola cũng có sự điều chỉnh cho phù hợp

🏉 Khi bóng đá mượn ý tưởng bóng bầu dục

PSG không ngần ngại thừa nhận: HLV Luis Enrique đã học lại chiêu này từ Lyon, coi đó là cách gây áp lực ngay lập tức lên phần sân đối thủ. Thay vì chuyền qua lại ở tuyến dưới, bóng được đưa ra biên, cả đội đồng loạt dâng cao pressing, buộc đối thủ hoặc mắc sai lầm, hoặc phá bóng dài để rồi… PSG giành lại quyền kiểm soát.

Bình luận viên trận Siêu cúp đã ví von: “Có lẽ Vitinha nghĩ mình đang chơi rugby, vì cú phát bóng này giống hệt một tình huống giao bóng lại của bóng bầu dục”.

Rất nhiều đội bóng Anh đã chọn cách bắt đầu trận đấu như PSG đã làm ở Siêu cúp châu Âu

📊 Con số biết nói: 70% khai cuộc bằng bóng dài

Theo thống kê của Daily Mail, ở vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh, chiến thuật “đá dài khai cuộc” xuất hiện tới 31/44 lần – tức 70%.

Những ông lớn như Arsenal, Manchester United hay Manchester City đều nằm trong nhóm sử dụng, cho thấy đây không còn là trào lưu ngẫu hứng. Ngược lại, chỉ bốn đội Chelsea, Aston Villa, Wolves và Leeds vẫn trung thành với kiểu triển khai ngắn.

Thậm chí, ngay cả khi bóng được trả về thủ môn hoặc trung vệ, động tác kế tiếp vẫn thường là cú phất dài ra biên, nhắm vào một cầu thủ chạy cánh hoặc hậu vệ biên dâng cao tốc độ.

⏱️ Lịch sử lặp lại: bóng dài không hề lỗi thời

Cách đây hai mùa, chỉ khoảng 55% tình huống khai cuộc tại Ngoại hạng Anh dùng bóng dài – thấp hơn nhiều so với thói quen “thời xưa”. Nhưng Brentford đã chứng minh, thứ tưởng cũ kỹ ấy vẫn hữu dụng. Mùa trước, họ ghi bàn trong vòng… 40 giây đầu ở ba trận liên tiếp, tất cả đều bắt nguồn từ một pha phát bóng dài.

Nguyên tắc đằng sau vô cùng đơn giản: chiếm vị trí, gây bất ngờ, pressing tầm cao với cường độ cực mạnh. Nếu đối thủ phá bóng, bạn vẫn có cơ hội giành lại quyền kiểm soát. Đây là trò chơi mang tính “ăn miếng trả miếng”, và các đội bóng Ngoại hạng Anh vốn nổi tiếng với khả năng pressing, nay lại càng có lý do để áp dụng.

Các quả giao bóng ở giải Ngoại hạng Anh đang được "mô phỏng" theo kiểu của bóng bầu dục

♟️ Bóng đá – ván cờ không hồi kết

Giới chuyên môn nhận định, xu hướng “rugby style” sẽ chưa biến mất ngay. Bởi trong thế giới túc cầu, mỗi nước đi chiến thuật đều kéo theo hàng loạt phản ứng đối nghịch. Các HLV ở Ngoại hạng Anh vốn như những kỳ thủ bậc thầy, luôn tìm cách tung ra “nước cờ” mới để đi trước đối thủ một bước.

Đơn cử, Arsenal không chỉ nắm bắt nhanh xu hướng trên sân cỏ, mà còn thể hiện sự “cao tay” trên thị trường chuyển nhượng. Họ sắp sửa chi 68 triệu bảng để chiêu mộ Eberechi Eze – cầu thủ vốn nổi tiếng là “cao thủ cờ vua” trong đời thường. Một hình ảnh ẩn dụ thú vị: trong ván cờ khốc liệt của bóng đá, "Pháo thủ" vừa có thêm một kỳ thủ thực thụ.

🔮 Tương lai của “giao bóng kiểu rugby” ở Ngoại hạng Anh?

Câu hỏi lớn đặt ra: liệu xu hướng này sẽ trở thành “chuẩn mực mới” hay chỉ là trào lưu thoáng qua? Với tần suất 70% ngay vòng đầu tiên, các đội chắc chắn sẽ phải tính tới những phương án đối phó.

Có thể, trong vài tháng tới, chúng ta sẽ thấy các hàng thủ chuẩn bị sẵn bẫy pressing ngược, thậm chí tìm cách tận dụng chính những quả ném biên gần cột cờ để phản công thần tốc.

Dẫu sao, sự xuất hiện của chiến thuật mang hơi hướng bóng bầu dục đã cho thấy một điều: bóng đá hiện đại ngày càng linh hoạt, sẵn sàng vay mượn ý tưởng từ bất kỳ môn thể thao nào để tìm kiếm lợi thế.

Và đó chính là lý do khiến Ngoại hạng Anh luôn hấp dẫn – nơi mỗi trận đấu không chỉ là 90 phút tranh tài, mà còn là một ván cờ chiến thuật không ngừng biến hóa.