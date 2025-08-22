Ngỡ ngàng điều khoản buộc tỷ phú Anh Ratcliffe rời MU, “Quỷ đỏ” lại đổi chủ?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thể Công - Viettel vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
West Ham United vs Chelsea
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Alavés
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Ngỡ ngàng điều khoản buộc tỷ phú Anh Ratcliffe rời MU, “Quỷ đỏ” lại đổi chủ?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Hiếm khi nào MU được bình yên, bởi đội bóng này đã sa sút đến mức đáng báo động trong những năm qua. Theo báo chí Anh, thượng tầng “Quỷ đỏ” có những dấu hiệu đáng chú ý về khả năng đổi chủ.

   

⏰ 0h ngày 13/8 – Thời khắc định mệnh

Manchester United bất ngờ trở thành tâm điểm dư luận khi một điều khoản trong thỏa thuận đầu tư của Sir Jim Ratcliffe chính thức có hiệu lực. Ngày 13/8 tưởng chừng lặng lẽ, nhưng lại đánh dấu bước ngoặt lớn cho câu chuyện sở hữu CLB giàu truyền thống bậc nhất nước Anh.

Tỷ phú Ratcliffe đã đầu tư mạnh mẽ vào MU

Tỷ phú Ratcliffe đã đầu tư mạnh mẽ vào MU

Khi đồng hồ điểm 0h ngày 13/8, điều khoản “drag-along right” – tạm dịch là “quyền kéo theo” – được kích hoạt. Đây là chi tiết ít người để ý trong thương vụ Sir Jim bỏ ra 1,3 tỷ bảng để mua 25% cổ phần MU hồi tháng 2/2023.

Nội dung của nó rất rõ ràng: nếu nhà Glazer – chủ sở hữu đa số – quyết định bán CLB, tập đoàn INEOS cũng bắt buộc phải bán phần cổ phần của mình, thay vì có quyền giữ lại.

Trong giới kinh doanh, “drag-along right” không mới. Nó được thiết kế để tránh việc cổ đông thiểu số cản trở một thương vụ mà cổ đông đa số mong muốn. Tuy nhiên, trong môi trường bóng đá, đây là chi tiết hiếm hoi và cực kỳ nhạy cảm, bởi nó có thể quyết định số phận của một đội bóng có giá trị hàng tỷ bảng.

🤝 Ratcliffe & Glazer: Cặp đôi ăn ý bất ngờ

Điều đáng chú ý là, khác với suy nghĩ của đa số cổ động viên MU vốn căm ghét nhà Glazer, Sir Jim Ratcliffe lại đang có quan hệ khá thân thiết với giới chủ người Mỹ. Tỷ phú 72 tuổi người Anh – một cổ động viên “Quỷ đỏ” từ nhỏ – nhiều lần đích thân bay sang Mỹ để dự họp ngay tại trụ sở của gia đình Glazer.

Một nguồn tin khẳng định: “Họ thật sự hợp nhau. Jim và nhà Glazer đều là những người có tư duy tương đồng”.

INEOS, tập đoàn của tỷ phú Jim Ratcliffe, cũng đã gánh vác hàng loạt công việc khó nhằn mà trước đây khiến nhà Glazer bị chỉ trích dữ dội. Từ việc cắt giảm nhân sự, tái cấu trúc, tăng giá vé lần đầu tiên sau nhiều năm, cho tới việc đối mặt trực diện với sự phẫn nộ của CĐV – tất cả đều do INEOS chịu thay.

Không chỉ thế, Sir Jim còn rót 250 triệu bảng tiền túi vào MU, bao gồm 50 triệu bảng để nâng cấp trung tâm huấn luyện Carrington. Đây là lần hiếm hoi trong nhiều năm qua, MU có dòng tiền chảy vào thay vì chảy ra. Với nhà Glazer, đó là điều “quá lý tưởng để từ chối”.

Giới tỷ phú Qatar không còn hứng thú với MU

Giới tỷ phú Qatar không còn hứng thú với MU

💥 Qatar rút lui, không còn hứng thú

Sự kiện điều khoản “drag-along” được kích hoạt khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu Sheikh Jassim – người từng thất bại trong nỗ lực thâu tóm MU – có quay lại?

Nguồn tin từ Daily Mail Sport khẳng định: “không hề”. Nhóm Qatar hiện tập trung vào dự án khổng lồ khác: chạy đua đăng cai Olympic 2036. Sau trải nghiệm không mấy vui vẻ ở thương vụ MU – bị đặt câu hỏi về năng lực tài chính và thậm chí cả sự tồn tại của Sheikh Jassim – giới tài phiệt Qatar đã hoàn toàn “mất hứng”.

Hơn nữa, thành công của PSG dưới tay Qatar – với 5 danh hiệu trong 6 mùa, bao gồm chức vô địch Champions League – khiến việc đầu tư thêm một CLB lớn ở châu Âu không còn quá hấp dẫn.

Một nguồn tin nội bộ thừa nhận: “Khi ấy, Qatar rất muốn mua một CLB hàng đầu. Nhưng tình hình đã thay đổi. Premier League khắc nghiệt hơn trước, và việc vực dậy MU sẽ khó khăn gấp bội”.

MU đang gặp khó trong công cuộc xây dựng lại

MU đang gặp khó trong công cuộc xây dựng lại

📈 Thế trận hiện tại ở Old Trafford

Cổ phần INEOS hiện đã tăng lên 29% sau khi Sir Jim tiếp tục rót vốn. Điều khoản “drag-along” quy định rõ: nếu có giao dịch bán trong vòng ba năm, Ratcliffe sẽ nhận được mức giá tối thiểu 33 USD/cổ phiếu – bằng với số tiền ông từng bỏ ra. Đồng thời, INEOS có quyền ưu tiên mua trước bất kỳ nhà đầu tư nào khác. Điều này khiến việc các đối tác khác chen chân vào Old Trafford trở nên vô cùng khó khăn.

Trong khi đó, INEOS không hề có ý định bán. Họ xem đây là dự án dài hạn, chấp nhận những bước đi gian nan ban đầu để đưa MU trở lại đỉnh cao bóng đá châu Âu.

Tờ Daily Mail dẫn lại lời của một nguồn tin: “Jim không phải tỷ phú giàu nhất nước Anh bằng những thương vụ có thể sụp đổ chỉ sau hai năm. Ông ấy nhìn MU như một hành trình, không phải phi vụ ăn xổi”.

Tương lai của MU vẫn được đảm bảo

Tương lai của MU vẫn được đảm bảo

🔮 Kết luận: Old Trafford khó đổi chủ

👉 Nhìn tổng thể, điều khoản “drag-along” không phải là lời đe dọa, mà giống như một tấm khiên bảo vệ mối quan hệ Glazer – Ratcliffe. Qatar đã rút lui, các nhà đầu tư khác khó chen chân, còn INEOS thì không muốn rời đi.

Viễn cảnh đổi chủ ở Old Trafford, ít nhất trong thời gian tới, vẫn chỉ là… một câu chuyện trên giấy.

8

Man City - Tottenham Hotspur 23.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 23/08
Thể lệ
"Bắt bệnh" hàng công MU nhờ chỉ số này, Amorim khi nào "chữa khỏi"?
"Bắt bệnh" hàng công MU nhờ chỉ số này, Amorim khi nào "chữa khỏi"?

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 chính thức khởi tranh khi cả 20 đội bóng đều đã hoàn tất lượt trận mở màn. Nếu dựa trên chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG),...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/08/2025 12:13 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN