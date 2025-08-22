Ngỡ ngàng điều khoản buộc tỷ phú Anh Ratcliffe rời MU, “Quỷ đỏ” lại đổi chủ?

⏰ 0h ngày 13/8 – Thời khắc định mệnh

Manchester United bất ngờ trở thành tâm điểm dư luận khi một điều khoản trong thỏa thuận đầu tư của Sir Jim Ratcliffe chính thức có hiệu lực. Ngày 13/8 tưởng chừng lặng lẽ, nhưng lại đánh dấu bước ngoặt lớn cho câu chuyện sở hữu CLB giàu truyền thống bậc nhất nước Anh.

Tỷ phú Ratcliffe đã đầu tư mạnh mẽ vào MU

Khi đồng hồ điểm 0h ngày 13/8, điều khoản “drag-along right” – tạm dịch là “quyền kéo theo” – được kích hoạt. Đây là chi tiết ít người để ý trong thương vụ Sir Jim bỏ ra 1,3 tỷ bảng để mua 25% cổ phần MU hồi tháng 2/2023.

Nội dung của nó rất rõ ràng: nếu nhà Glazer – chủ sở hữu đa số – quyết định bán CLB, tập đoàn INEOS cũng bắt buộc phải bán phần cổ phần của mình, thay vì có quyền giữ lại.

Trong giới kinh doanh, “drag-along right” không mới. Nó được thiết kế để tránh việc cổ đông thiểu số cản trở một thương vụ mà cổ đông đa số mong muốn. Tuy nhiên, trong môi trường bóng đá, đây là chi tiết hiếm hoi và cực kỳ nhạy cảm, bởi nó có thể quyết định số phận của một đội bóng có giá trị hàng tỷ bảng.

🤝 Ratcliffe & Glazer: Cặp đôi ăn ý bất ngờ

Điều đáng chú ý là, khác với suy nghĩ của đa số cổ động viên MU vốn căm ghét nhà Glazer, Sir Jim Ratcliffe lại đang có quan hệ khá thân thiết với giới chủ người Mỹ. Tỷ phú 72 tuổi người Anh – một cổ động viên “Quỷ đỏ” từ nhỏ – nhiều lần đích thân bay sang Mỹ để dự họp ngay tại trụ sở của gia đình Glazer.

Một nguồn tin khẳng định: “Họ thật sự hợp nhau. Jim và nhà Glazer đều là những người có tư duy tương đồng”.

INEOS, tập đoàn của tỷ phú Jim Ratcliffe, cũng đã gánh vác hàng loạt công việc khó nhằn mà trước đây khiến nhà Glazer bị chỉ trích dữ dội. Từ việc cắt giảm nhân sự, tái cấu trúc, tăng giá vé lần đầu tiên sau nhiều năm, cho tới việc đối mặt trực diện với sự phẫn nộ của CĐV – tất cả đều do INEOS chịu thay.

Không chỉ thế, Sir Jim còn rót 250 triệu bảng tiền túi vào MU, bao gồm 50 triệu bảng để nâng cấp trung tâm huấn luyện Carrington. Đây là lần hiếm hoi trong nhiều năm qua, MU có dòng tiền chảy vào thay vì chảy ra. Với nhà Glazer, đó là điều “quá lý tưởng để từ chối”.

Giới tỷ phú Qatar không còn hứng thú với MU

💥 Qatar rút lui, không còn hứng thú

Sự kiện điều khoản “drag-along” được kích hoạt khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu Sheikh Jassim – người từng thất bại trong nỗ lực thâu tóm MU – có quay lại?

Nguồn tin từ Daily Mail Sport khẳng định: “không hề”. Nhóm Qatar hiện tập trung vào dự án khổng lồ khác: chạy đua đăng cai Olympic 2036. Sau trải nghiệm không mấy vui vẻ ở thương vụ MU – bị đặt câu hỏi về năng lực tài chính và thậm chí cả sự tồn tại của Sheikh Jassim – giới tài phiệt Qatar đã hoàn toàn “mất hứng”.

Hơn nữa, thành công của PSG dưới tay Qatar – với 5 danh hiệu trong 6 mùa, bao gồm chức vô địch Champions League – khiến việc đầu tư thêm một CLB lớn ở châu Âu không còn quá hấp dẫn.

Một nguồn tin nội bộ thừa nhận: “Khi ấy, Qatar rất muốn mua một CLB hàng đầu. Nhưng tình hình đã thay đổi. Premier League khắc nghiệt hơn trước, và việc vực dậy MU sẽ khó khăn gấp bội”.

MU đang gặp khó trong công cuộc xây dựng lại

📈 Thế trận hiện tại ở Old Trafford

Cổ phần INEOS hiện đã tăng lên 29% sau khi Sir Jim tiếp tục rót vốn. Điều khoản “drag-along” quy định rõ: nếu có giao dịch bán trong vòng ba năm, Ratcliffe sẽ nhận được mức giá tối thiểu 33 USD/cổ phiếu – bằng với số tiền ông từng bỏ ra. Đồng thời, INEOS có quyền ưu tiên mua trước bất kỳ nhà đầu tư nào khác. Điều này khiến việc các đối tác khác chen chân vào Old Trafford trở nên vô cùng khó khăn.

Trong khi đó, INEOS không hề có ý định bán. Họ xem đây là dự án dài hạn, chấp nhận những bước đi gian nan ban đầu để đưa MU trở lại đỉnh cao bóng đá châu Âu.

Tờ Daily Mail dẫn lại lời của một nguồn tin: “Jim không phải tỷ phú giàu nhất nước Anh bằng những thương vụ có thể sụp đổ chỉ sau hai năm. Ông ấy nhìn MU như một hành trình, không phải phi vụ ăn xổi”.

Tương lai của MU vẫn được đảm bảo

🔮 Kết luận: Old Trafford khó đổi chủ

👉 Nhìn tổng thể, điều khoản “drag-along” không phải là lời đe dọa, mà giống như một tấm khiên bảo vệ mối quan hệ Glazer – Ratcliffe. Qatar đã rút lui, các nhà đầu tư khác khó chen chân, còn INEOS thì không muốn rời đi.

Viễn cảnh đổi chủ ở Old Trafford, ít nhất trong thời gian tới, vẫn chỉ là… một câu chuyện trên giấy.