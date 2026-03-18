Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Cảnh tượng đau lòng khi Chelsea thua thảm PSG

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Chelsea

Cổ động viên (CĐV) Chelsea phẫn nộ, bỏ về sớm khi đội nhà thua tan nát đội khách PSG ở lượt về vòng 1/8 Champions League hôm 18-3.

Chelsea trải qua đêm ác mộng khi bị PSG vùi dập 3-0 ngay trên sân nhà Stamford Bridge, chính thức khép lại giấc mơ Champions League theo cách không thể tệ hơn.

Tiếp đón đại diện Pháp trong bối cảnh thất bại 2-5 ở lượt đi tại Paris, "The Blues" cần một màn lội ngược dòng kỳ tích.

Các cổ động viên Chelsea đã quay lưng lại với đội bóng khi hiệp một kết thúc.

Tuy nhiên, mọi hy vọng với đội bóng thành London nhanh vụt tắt khi họ để thủng lưới 2 bàn chỉ sau 14 phút bóng lăn.

Sai lầm của hậu vệ Mamadou Sarr tạo điều kiện để Khvicha Kvaratskhelia mở tỉ số, trước khi Bradley Barcola nhân đôi cách biệt bằng cú vô lê đẹp mắt từ rìa vòng cấm.

Tổng tỉ số lúc này đã là 7-2 nghiêng về đại diện nước Pháp.

Đội bóng phía Tây London đã sụp đổ trước PSG tại Champions League.

Chính vì thế, ngay khi hiệp một khép lại, làn sóng phẫn nộ bùng lên trên khán đài. Nhiều cổ động viên không thể chịu đựng thêm đã đồng loạt rời sân, bất chấp trận đấu còn chưa kết thúc.

Trên mạng xã hội, sự thất vọng về màn trình diễn của đại diện Ngoại hạng Anh cũng nhanh chóng lan rộng.

Một người hâm mộ viết: "Đây là nỗi ô nhục".

Người khác chua chát: "Mùa giải của chúng ta coi như kết thúc".

Nhiều ý kiến khác cũng chỉ trích màn trình diễn "đáng xấu hổ" của đội nhà.

Trong hiệp hai, những cổ động viên còn lại tiếp tục thể hiện sự bức xúc, họ la ó dữ dội khi HLV Rosenior thay liền 3 trụ cột gồm Joao Pedro, Enzo Fernandez và Cole Palmer, nhường chỗ cho Liam Delap, Romeo Kavia và Alejandro Garnacho.

Các cổ động viên ở lại đã la ó phản đối những sự thay người của HLV Liam Rosenior.

Tình hình càng tồi tệ hơn khi PSG nâng tỉ số lên 3-0 (tổng 8-2) với cú dứt điểm hiểm hóc của Senny Mayulu, đánh bại thủ môn Robert Sanchez ở phút 62.

Ống kính truyền hình sau đó ghi nhận thêm nhiều khán giả tiếp tục rời sân Stamford Bridge trong thất vọng. 

HLV Liam Rosenior trước đó yêu cầu các học trò nhập cuộc hoàn hảo nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Chủ nhà chơi rời rạc, thiếu sức sống và nhanh chóng đánh mất thế trận.

Chung cuộc, Chelsea thua 0-3 trên sân nhà, phải dừng bước tại vòng 1/8 với tổng tỉ số 2-8.

Trái lại, chiến thắng đậm qua 2 lượt trận giúp PSG vào tứ kết và tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương ở Champions League 2025-2026.

PSG đánh bại Chelsea với tổng tỉ số 8-2 để hiên ngang vào tứ kết Champions League.

