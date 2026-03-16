Chelsea chính thức bị phạt 375 tỷ đồng, cấm chuyển nhượng 1 năm

Chelsea vừa bị Premier League phạt 10,75 triệu bảng (tương đương 375 tỷ đồng) và nhận án cấm chuyển nhượng treo trong một năm sau khi cuộc điều tra phát hiện hàng loạt khoản thanh toán bí mật cho các trung gian trong giai đoạn 2011 - 2018, thời cựu chủ tịch Roman Abramovich còn sở hữu CLB.

Lộ các khoản thanh toán bí mật trong nhiều thương vụ

Theo quyết định từ Premier League, Chelsea bị phạt 10,75 triệu bảng vì các khoản chi bất hợp pháp cho đại diện cầu thủ và một số cá nhân liên quan đến chuyển nhượng. Ngoài ra, đội bóng thành London còn nhận án cấm chuyển nhượng trong một năm, tuy nhiên hình phạt này sẽ được treo trong hai năm.

Chelsea bị phạt nặng

CLB cũng bị áp thêm án cấm chuyển nhượng đối với học viện trong vòng 9 tháng.

Các khoản thanh toán đáng ngờ được cho là diễn ra trong giai đoạn 2011 - 2018. Vụ việc chỉ được phát hiện trong quá trình thẩm định tài chính khi nhóm chủ sở hữu người Mỹ tiếp quản Chelsea vào năm 2022.

Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, ban lãnh đạo mới của Chelsea đã chủ động báo cáo vụ việc với Premier League, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) và Liên đoàn bóng đá châu Âu.

Trước đó, vào tháng 7/2023, UEFA cũng đã phạt Chelsea 8,64 triệu bảng (tương đương 10 triệu euro) vì các báo cáo tài chính không đầy đủ liên quan đến giai đoạn 2018 – 2019 dưới thời chủ cũ.

Nhiều thương vụ lớn bị điều tra

Cuộc điều tra cho thấy ít nhất sáu khoản thanh toán đáng ngờ được chuyển tới các công ty liên quan đến các thương vụ chuyển nhượng cầu thủ. Những khoản tiền lên tới hàng triệu bảng này không xuất hiện trong các báo cáo tài chính mà Chelsea gửi cho các cơ quan quản lý bóng đá thời điểm đó.

Một số thương vụ bị cho là nằm trong diện điều tra gồm các bản hợp đồng của Eden Hazard, Samuel Eto'o và Andreas Christensen.

Theo quy định, các CLB phải cung cấp thông tin tài chính chính xác hàng năm cho FA và Premier League. Quy định tương tự cũng áp dụng với UEFA đối với các đội tham dự các giải đấu châu Âu.

Do UEFA chỉ có thời hiệu điều tra vi phạm trong vòng 5 năm nên cơ quan này chỉ có thể xem xét các sai phạm từ mùa giải 2017/18 trở lại đây. Trong khi đó, Premier League không áp dụng giới hạn thời gian có hiệu lực đối với các vụ việc tương tự.