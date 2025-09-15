Chelsea lo ngại bị trừ 30 điểm như Luton năm 2008

⚖️ Chelsea đối mặt 74 cáo buộc từ FA

LĐBĐ Anh (FA) có quyền áp dụng hình phạt trừ điểm hoặc cấm chuyển nhượng với Chelsea sau khi đội bóng này bị buộc tội 74 lần vi phạm quy định.

Dù mới vô địch FIFA Club World Cup 2025, Chelsea có nguy cơ bị phạt nặng

FA cho biết những cáo buộc liên quan đến giai đoạn 2009 – 2022, khi Chelsea thuộc quyền sở hữu của tỉ phú Nga Roman Abramovich, chủ yếu tập trung vào các mùa 2010/11 đến 2015/16.

Chelsea có thời hạn đến ngày 19/9 để phản hồi. Toàn bộ sự việc đã được chính tập đoàn Todd Boehly và Clearlake Capital – chủ sở hữu mới – chủ động báo cáo với FA sau khi hoàn tất thương vụ mua CLB vào năm 2022.

💰 Án phạt nào chờ "The Blues"?

FA từng phạt nặng Luton Town vào năm 2008, trừ tổng cộng 30 điểm vì sai phạm chuyển nhượng và tài chính. Phía Chelsea được kỳ vọng sẽ không chịu án phạt tương tự.

Lý do là CLB đã hợp tác toàn diện, những người liên quan không còn làm việc tại đội bóng, và hầu hết vấn đề đều mang tính thuế vụ đã được giải quyết. Do đó, "The Blues" nhiều khả năng chỉ phải nộp phạt, tương tự án phạt UEFA từng áp dụng năm 2023.

Chelsea lo ngại án phạt nặng như Luton Town năm 2008

📑 Phản hồi chính thức từ Chelsea

Chelsea ra thông báo: “Chúng tôi vui mừng xác nhận rằng tiến trình làm việc với FA về những vấn đề do CLB tự báo cáo đang dần đi đến hồi kết. Chủ sở hữu hiện tại đã phát hiện những báo cáo tài chính không đầy đủ trong quá khứ và lập tức chủ động thông tin cho FA cùng các cơ quan liên quan.

CLB đã minh bạch chưa từng có tiền lệ, cung cấp đầy đủ dữ liệu và hồ sơ lịch sử, và sẽ tiếp tục hợp tác để sớm khép lại vụ việc này".

🔎 Điều tra kép từ Premier League và FA

Ngoài FA, Premier League cũng đang tiến hành một cuộc điều tra song song, được Giám đốc điều hành Richard Masters công bố từ tháng 8/2023. Trước đó, Chelsea từng chấp nhận nộp phạt 8,57 triệu bảng vì báo cáo tài chính không đầy đủ dưới thời ông chủ Abramovich.

Chelsea bị cáo buộc vi phạm liên quan đến 3 thương vụ Hazard, Willian và Eto'o

Theo The Telegraph, các cáo buộc liên quan tới những khoản thanh toán cho người đại diện và quan chức thông qua các công ty “ngoài luồng”, đặc biệt trong các thương vụ Eden Hazard, Willian và Samuel Eto’o. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy cầu thủ liên quan biết đến hành vi sai phạm.