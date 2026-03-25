Chelsea không sa thải Rosenior dù hụt vé Cúp C1, trao đặc quyền cho tướng trẻ

Ban lãnh đạo Chelsea chưa có ý định thay HLV

Theo nguồn tin từ Daily Mail, vị trí của HLV Liam Rosenior tại Chelsea hiện vẫn được đánh giá là an toàn, ngay cả khi đội bóng không thể giành vé dự Champions League mùa tới.

Dù chuỗi 4 trận thua liên tiếp khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn về tương lai của nhà cầm quân 41 tuổi, nội bộ đội bóng không có kế hoạch thay HLV vội vàng. Theo các nguồn tin, ban lãnh đạo chỉ xem xét lại quyết định "khi xảy ra một sự sụp đổ nghiêm trọng trong phần còn lại của mùa giải", đồng thời tin tưởng đội bóng sẽ không rơi vào viễn cảnh xấu nhất.

HLV Rosenior vẫn được Chelsea tin tưởng tuyệt đối

Rosenior nhận đặc quyền bất ngờ

Liam Rosenior được bổ nhiệm thay thế Enzo Maresca vào tháng 1 theo bản hợp đồng kéo dài 5 năm rưỡi kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Nhiệm vụ của ông là giúp Chelsea giành vé dự Champions League. Hiện đội bóng đứng thứ 6 Ngoại hạng Anh, kém Liverpool – đội xếp thứ 5 (vị trí dự kiến có vé dự Champions League) đúng 1 điểm.

Dù Rosenior phải chịu trách nhiệm nếu Chelsea không đạt mục tiêu, giới lãnh đạo cho rằng không thể đổ toàn bộ lỗi lên nhà cầm quân này khi ông chỉ tiếp quản đội bóng giữa mùa giải.

Mặt khác, Chelsea đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đáng chú ý, Rosenior được tham gia sâu vào các cuộc họp tuyển dụng cầu thủ cùng bộ phận thể thao do bộ đôi Paul Winstanley và Laurence Stewart dẫn dắt. Một nguồn tin cho biết, ông thậm chí còn có tiếng nói lớn hơn so với người tiền nhiệm Maresca.

Hàng thủ trở thành vấn đề lớn của Chelsea

Theo Daily Mail, Chelsea xác định chiêu mộ trung vệ là ưu tiên hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng tới. Nguyên nhân đến từ khả năng phòng ngự kém cỏi của họ mùa này, bao gồm chuỗi 9 trận liên tiếp không giữ sạch lưới tại Ngoại hạng Anh.

Tính riêng 4 trận gần nhất gặp PSG (2 lượt trận vòng 1/8 Champions League), Everton và Newcastle, Chelsea nhận 12 bàn thua và chỉ ghi 2 bàn. Mặt khác, hàng thủ đội bóng thành London cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi "bão" chấn thương.

Sau kỳ nghỉ quốc tế, Chelsea sẽ đối đầu Port Vale tại tứ kết FA Cup, trước khi lần lượt gặp Man City và MU tại Ngoại hạng Anh, tất cả đều diễn ra trên sân Stamford Bridge.