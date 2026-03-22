SHB Đà Nẵng vs Công An Hà Nội
Newcastle United vs Sunderland
Barcelona vs Rayo Vallecano
Olympique Lyonnais vs Monaco
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Olympique Marseille vs Lille
Athletic Club vs Real Betis
Augsburg vs Stuttgart
Fiorentina vs Inter Milan
Real Madrid vs Atlético de Madrid
Việt Nam vs Bangladesh
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Italy vs Northern Ireland
Ukraine vs Thụy Điển
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Ba Lan vs Albania
Slovakia vs Kosovo
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Brazil vs Pháp
Colombia vs Croatia
Iran vs Nigeria
Chile vs Cabo Verde
Trung Quốc vs Curaçao
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Nga vs Nicaragua
Saudi Arabia vs Egypt
Hà Lan vs Na Uy
Anh vs Uruguay
Thụy Sĩ vs Đức
Tây Ban Nha vs Serbia
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Scotland vs Nhật Bản
Mỹ vs Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
New Zealand vs Chile
Đức vs Ghana
Iran vs Costa Rica
Cameroon vs Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Na Uy vs Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Brazil vs Croatia
Mexico vs Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Southampton vs Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
Chelsea thua 4 trận liên tiếp: "Thợ hàn" Rosenior càng làm càng sai, nỗi nhớ Maresca

"Thợ hàn" Liam Rosenior đang dần bộc lộ sự yếu kém cả trong chiến thuật lẫn khả năng sử dụng con người khiến Chelsea rơi cảnh khốn khổ.

   

Chelsea thua trận thứ tư liên tiếp

Như vậy là Chelsea đã thua 4 trận liên tiếp kể từ khi phải đá hiệp phụ với đội hạng dưới, Wrexham tại FA Cup. Họ thua PSG trong cả hai lượt trận với tổng tỉ số là 2-8 ở vòng 1/8 Champions League, thất bại 0-1 trước Newcastle ở vòng 30 và mới nhất là thúc thủ 0-3 trước Everton ở vòng 31 tại Ngoại hạng Anh.

Cần phải nói rằng Chelsea xứng đáng thua trong cả 4 trận đấu này. Ví dụ đơn giản như ở trận đấu với Everton, họ kiểm soát bóng tới 64% thời lượng của trận đấu nhưng chỉ tung ra được 12 cú sút, hơn được 2 lần so với đối thủ.

Điều quan trọng là tỉ lệ chính xác khác hẳn nhau. Chelsea sút 4 lần trúng đích, còn con số bên phía Everton là 9, tức là hơn gấp đôi so với "The Blues". Bởi vậy, việc Everton ghi được 3 bàn trong khi Chelsea không có được bàn thắng nào cũng chẳng phải là lạ. Thực ra, nếu thủ thành Sanchez không có 5 pha cứu thua xuất sắc, số bàn thua của Chelsea có thể còn nhiều hơn.

Vậy vấn đề của Chelsea đang là gì? Họ có những trụ cột bị chấn thương nhưng đội hình không bị ảnh hưởng quá nhiều. Câu trả lời đó là Liam Rosenior! Ông thầy người Anh đang phá nát những di sản do Enzo Maresca để lại và chẳng thể tạo dựng được lối chơi mới. Kết quả là Chelsea rơi vào tình trạng công được, mà thủ chẳng xong.

Cần phải đính chính lại là hàng thủ Chelsea hay "tấu hài" nhưng ít nhất dưới thời Maresca, "The Blues" còn tấn công bài bản. Còn hiện tại lại là câu chuyện rất khác.

Liam Rosenior lại thử nghiệm và tiếp tục sai

Trong chuyến làm khách tại Goodison Park, Liam Rosenior quyết định sử dụng Hato đá trung vệ với Fofana và Lavia đá tiền vệ trung tâm với Caicedo rồi đẩy Enzo Fernandez lên đá tiền vệ công. Palmer đá dạt phải, Neto dạt trái trong khi Joao Pedro đá cắm. Ý tưởng này không tệ nếu như đối thủ không phải là Everton.

Đội bóng vùng Merseyside nổi tiếng với lối chơi giàu thể lực, thủ "gắt" với những hậu vệ cao to ít dâng cao. Bởi vậy, việc Palmer đá dạt cánh phải không mang nhiều ý nghĩa. Tiền vệ người Anh đang có phong độ không tốt và chỉ có 1 bàn trong 1 tháng vừa qua. Cộng với thể hình mỏng cơm, Palmer không rê bóng lần nào trong trận đấu này cũng là điều dễ hiểu. Cả trận, cầu thủ này hầu như chỉ chuyền về và chỉ có 1 cú dứt điểm.

Liam Rosenior làm khổ Palmer, cũng "phế" luôn cả Pedro Neto và Joao Pedro. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có tốc độ nhưng không mạnh tạt cánh. Việc đá ở cánh thuận chân khiến Neto không thể có những pha rẽ vào trong như thường lệ. Hai bên cánh đều "tịt" khiến Joao Pedro khổ với Tarkowski và Keane.

Thử nghiệm không thành công trong hiệp một, Liam Rosenior vội vàng sửa sai trong hiệp hai. Nhưng ông thầy người Anh tiếp tục mắc một sai lầm khác, đó là đưa Garnacho vào sân. Đúng là Neto được trả lại cánh phải, Palmer bó vào giữa nhưng cựu sao MU vào sân khiến cánh trái... tê liệt.

Garnacho nhanh nhưng lại vụng và chỉ có đúng một kiểu đá là ngoặt ngang vào dứt điểm. Có vẻ như cầu thủ người Argentina cũng được dặn dò kỹ trước khi vào sân nên bớt dứt điểm hơn. Nhưng thay vào đó, Garnacho tạo ra những pha tạt bóng không có địa chỉ khiến các đồng đội chỉ còn biết ngao ngán.

Cầu thủ được nhiều người kỳ vọng là Estevao chỉ xuất hiện ở phút 70 và vài phút sau, Chelsea thủng lưới lần hai và thế trận trở nên khó hơn hẳn.

Sai lầm nối tiếp sai lầm

Vấn đề sử dụng cầu thủ không đúng vị trí như thường lệ còn dẫn đến hệ quả trầm trọng hơn. Đó là Chelsea mất đi mảng miếng phối hợp Maresca từng dày công luyện tập. Nhìn cách Enzo hay Palmer tìm người để phối hợp chán chê lại phải chuyền về cho thấy vấn đề. Thật trớ trêu, cầu thủ tấn công đứng trên thì nhiều nhưng người để phối hợp lại không có.

Rosenior thể hiện sự non nớt trước David Moyes

Còn ở hàng thủ, ông thầy người Anh vẫn yêu cầu thủ môn và hậu vệ phối hợp ngắn với nhau để đối thủ bị kéo giãn đội hình. Tuy nhiên, đây là trò chơi mạo hiểm đối với Chelsea khi thủ thành Sanchez cùng các hậu vệ thường xuyên mắc sai lầm. Ngay ở 15 phút đầu tiên, Everton đã có cơ hội từ những tình huống như vậy nhưng không tận dụng được.

Liam Rosenior càng ngày càng chứng minh ban lãnh đạo Chelsea đã sai khi ra quyết định sa thải Enzo Maresca. Cả hai đều chỉ dẫn dắt những đội bóng nhỏ trước khi tới với Stamford Bridge. Nhưng rõ ràng ông thầy người Italia để lại được dấu ấn chiến thuật rất rõ nét, còn "gã thợ hàn" Rosenior chưa làm được điều đó.

Thật ra, Rosenior chỉ cần vận hành tiếp hệ thống của Maresca, Chelsea sẽ không tệ đến như thế. Thế nhưng ông thầy người Anh lại muốn tạo ra điểm nhấn mới trong 1 tháng trở lại đây và hệ quả là "The Blues" càng thi đấu càng tệ.

Nên nhớ rằng David Moyes là HLV lão làng tại Ngoại hạng Anh với 24 năm kinh nghiệm. Đặc biệt là ông thầy người Scotland cực hợp với Everton. Bởi vậy, Goodison Park luôn là "hiểm địa" với bất kỳ đội bóng nào. Chelsea phiên bản mạnh nhất cũng chưa chắc đã thắng chứ đừng nói Chelsea phiên bản thử nghiệm của Rosenior. Bởi vậy, Chelsea thua cũng chẳng phải là chuyện sốc lắm.

Ngày hôm nay, David Moyes đã dạy cho Rosenior một khóa học cơ bản về làm HLV ở Ngoại hạng Anh. Lối chơi đơn giản nhưng cực kỳ thực dụng. Phòng thủ thật chắc trước rồi mới nghĩ tới chuyện tấn công. Ông thầy người Scotland vẫn làm thế trong nhiều năm qua nhưng chưa hề lỗi thời. 

Chiến thuật ở mức trung bình, mắc nhiều sai sót trong khâu ra quyết định, Liam Rosenior chưa cho thấy bản thân có gì đặc sắc để có thể dẫn dắt một trong những đội bóng mạnh nhất nước Anh vào lúc này. Trong khi đó, Maresca đang có tin đồn được Man City liên hệ về thay Pep Guardiola mùa giải tới. Đó là nhờ "The Blues" đưa ra quyết định rất khó hiểu cách đây vài tháng.

Thông số trận đấu

Sút khung thành
10(9)
12(4)
Thời gian kiểm soát bóng
36%
64%
Phạm lỗi
5
7
Thẻ vàng
0
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
0
0
Phạt góc
3
9
Cứu thua
4
5

Theo Nhật Anh

-22/03/2026 07:11 AM (GMT+7)
