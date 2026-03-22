Chelsea thua bẽ mặt: HLV Rosenior thành trò cười, thừa nhận sự thật cay đắng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Công An Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Olympique Lyonnais vs Monaco
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Olympique Marseille vs Lille
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Athletic Club vs Real Betis
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Augsburg vs Stuttgart
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Fiorentina vs Inter Milan
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Real Madrid vs Atlético de Madrid
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Việt Nam vs Bangladesh
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Bangladesh - BAN Bangladesh
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Romania - ROU Romania
-
Italy vs Northern Ireland
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Ukraine vs Thụy Điển
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Bắc Macedonia - MKD Bắc Macedonia
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Ba Lan vs Albania
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Albania - ALB Albania
-
Slovakia vs Kosovo
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Brazil vs Pháp
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Colombia vs Croatia
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Chile vs Cabo Verde
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Cabo Verde - CPV Cabo Verde
-
Trung Quốc vs Curaçao
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Chelsea thua bẽ mặt: HLV Rosenior thành trò cười, thừa nhận sự thật cay đắng

Sự kiện: Premier League 2025-26 Chelsea

HLV Liam Rosenior chỉ ra nguyên nhân khiến Chelsea thảm bại, đồng thời trở thành "trò hề" của đối thủ trên mạng xã hội.

   

Chelsea chìm sâu trong khủng hoảng phong độ

Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi để thua 0-3 trước Everton ở vòng 31 Ngoại hạng Anh, qua đó nhận thất bại thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường. Kết quả khiến họ dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và gặp bất lợi trong cuộc đua cạnh tranh vé dự Champions League.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Liam Rosenior không giấu được sự thất vọng và thừa nhận, đây là trận đấu tệ nhất của Chelsea kể từ khi ông dẫn dắt đội bóng:

“Đây là buổi tối thất vọng nhất từ trước đến nay xét về những điều chúng tôi đã nói với nhau, như không biếu không bàn thắng, đảm bảo kiểm soát trận đấu. Nhưng hôm nay điều đó không xảy ra, và trận đấu trở nên cực kỳ khó khăn, cả kết quả lẫn màn trình diễn đều không đạt kỳ vọng".

Mặt khác, nhà cầm quân 41 tuổi thừa nhận ông vẫn đang phải học hỏi khi lần đầu tiên nắm quyền ở một đội bóng lớn: “Tôi đang học hỏi về CLB này. Đây là một đội bóng lớn. Có rất nhiều tiếng ồn, nhiều chỉ trích, và điều đó là xứng đáng với những gì chúng tôi thể hiện tuần qua.

Chúng tôi đã chơi 10 trận tại giải Ngoại hạng cùng nhau và giành 17 điểm. Tôi nghĩ trong giai đoạn đó chúng tôi đứng thứ 4. Vì vậy, chúng tôi phải bỏ qua những ồn ào, giữ sự tự tin và bình tĩnh".

Thừa nhận sai lầm, than thở về lịch thi đấu

Trong buổi họp báo, Rosenior bác bỏ ý kiến cho rằng nguyên nhân thất bại nằm ở chiến thuật: "Đó không phải là vấn đề chiến thuật. Tôi luôn muốn bảo vệ các cầu thủ. Tôi luôn làm vậy. Tôi nhận trách nhiệm về những khoảnh khắc mất tập trung. Nhưng đó chính là vấn đề. Điều này đã xảy ra quá nhiều lần gần đây để tôi không nói thẳng.”

Rosenior cũng chỉ ra yếu tố tâm lý và thể lực ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích của Chelsea: “Khi bạn trải qua chuỗi trận khó khăn trước các đối thủ mạnh, năng lượng và sự tự tin sẽ giảm nếu đối phương ghi bàn trước. Đó là điều đã xảy ra. Bóng đá phụ thuộc vào dòng chảy và động lực. Hôm nay chúng tôi không có điều đó.”

Một trong những lý do được Rosenior nhắc đến là lịch thi đấu dày đặc: "Tôi không muốn đưa ra lời bào chữa. Những gì diễn ra là không đủ tốt. Tuần qua không đủ tốt. Nhưng nếu nhìn một cách logic vào khối lượng thi đấu và số trận mà các cầu thủ đã chơi, thì bạn có thể rút ra kết luận khá rõ ràng".

Bị Everton “cà khịa” trên mạng xã hội

Không chỉ thất bại trên sân, Chelsea còn trở thành tâm điểm chế giễu trên mạng xã hội. Sau chiến thắng 3-0, tài khoản của Everton đăng dòng trạng thái “Respecting the ball” (Tôn trọng trái bóng).

Đây được xem là động thái “cà khịa” nhắm vào Rosenior. Ở trận thua Newcastle cách đây 1 tuần, các cầu thủ Chelsea từng khiến dư luận ngỡ ngàng khi đứng quây thành vòng tròn quanh trọng tài chính và trái bóng trước trận. Theo lí giải từ Roseniro, đây là nghi thức “tôn trọng trái bóng”. Đến trận Everton, đội bóng thành London tiếp tục duy trì thói quen này (nhưng trọng tài không còn đứng ở khu vực hội ý của đội).

Người hâm mộ Everton nhanh chóng hưởng ứng với nhiều bình luận châm biếm như: “Hãy tưởng tượng bị Everton hạ gục dễ dàng” hay “Nhưng các bạn lại không tôn trọng Chelsea”.

Chelsea thua 4 trận liên tiếp: "Thợ hàn" Rosenior càng làm càng sai, nỗi nhớ Maresca
Chelsea thua 4 trận liên tiếp: "Thợ hàn" Rosenior càng làm càng sai, nỗi nhớ Maresca

"Thợ hàn" Liam Rosenior đang dần bộc lộ sự yếu kém cả trong chiến thuật lẫn khả năng sử dụng con người khiến Chelsea rơi cảnh khốn khổ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (tổng hợp)



-22/03/2026 09:03 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN