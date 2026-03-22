Chelsea thua bẽ mặt: HLV Rosenior thành trò cười, thừa nhận sự thật cay đắng

Chelsea chìm sâu trong khủng hoảng phong độ

Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi để thua 0-3 trước Everton ở vòng 31 Ngoại hạng Anh, qua đó nhận thất bại thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường. Kết quả khiến họ dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và gặp bất lợi trong cuộc đua cạnh tranh vé dự Champions League.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Liam Rosenior không giấu được sự thất vọng và thừa nhận, đây là trận đấu tệ nhất của Chelsea kể từ khi ông dẫn dắt đội bóng:

“Đây là buổi tối thất vọng nhất từ trước đến nay xét về những điều chúng tôi đã nói với nhau, như không biếu không bàn thắng, đảm bảo kiểm soát trận đấu. Nhưng hôm nay điều đó không xảy ra, và trận đấu trở nên cực kỳ khó khăn, cả kết quả lẫn màn trình diễn đều không đạt kỳ vọng".

Mặt khác, nhà cầm quân 41 tuổi thừa nhận ông vẫn đang phải học hỏi khi lần đầu tiên nắm quyền ở một đội bóng lớn: “Tôi đang học hỏi về CLB này. Đây là một đội bóng lớn. Có rất nhiều tiếng ồn, nhiều chỉ trích, và điều đó là xứng đáng với những gì chúng tôi thể hiện tuần qua.

Chúng tôi đã chơi 10 trận tại giải Ngoại hạng cùng nhau và giành 17 điểm. Tôi nghĩ trong giai đoạn đó chúng tôi đứng thứ 4. Vì vậy, chúng tôi phải bỏ qua những ồn ào, giữ sự tự tin và bình tĩnh".

Thừa nhận sai lầm, than thở về lịch thi đấu

Trong buổi họp báo, Rosenior bác bỏ ý kiến cho rằng nguyên nhân thất bại nằm ở chiến thuật: "Đó không phải là vấn đề chiến thuật. Tôi luôn muốn bảo vệ các cầu thủ. Tôi luôn làm vậy. Tôi nhận trách nhiệm về những khoảnh khắc mất tập trung. Nhưng đó chính là vấn đề. Điều này đã xảy ra quá nhiều lần gần đây để tôi không nói thẳng.”

Rosenior cũng chỉ ra yếu tố tâm lý và thể lực ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích của Chelsea: “Khi bạn trải qua chuỗi trận khó khăn trước các đối thủ mạnh, năng lượng và sự tự tin sẽ giảm nếu đối phương ghi bàn trước. Đó là điều đã xảy ra. Bóng đá phụ thuộc vào dòng chảy và động lực. Hôm nay chúng tôi không có điều đó.”

Một trong những lý do được Rosenior nhắc đến là lịch thi đấu dày đặc: "Tôi không muốn đưa ra lời bào chữa. Những gì diễn ra là không đủ tốt. Tuần qua không đủ tốt. Nhưng nếu nhìn một cách logic vào khối lượng thi đấu và số trận mà các cầu thủ đã chơi, thì bạn có thể rút ra kết luận khá rõ ràng".

Bị Everton “cà khịa” trên mạng xã hội

Không chỉ thất bại trên sân, Chelsea còn trở thành tâm điểm chế giễu trên mạng xã hội. Sau chiến thắng 3-0, tài khoản của Everton đăng dòng trạng thái “Respecting the ball” (Tôn trọng trái bóng).

Đây được xem là động thái “cà khịa” nhắm vào Rosenior. Ở trận thua Newcastle cách đây 1 tuần, các cầu thủ Chelsea từng khiến dư luận ngỡ ngàng khi đứng quây thành vòng tròn quanh trọng tài chính và trái bóng trước trận. Theo lí giải từ Roseniro, đây là nghi thức “tôn trọng trái bóng”. Đến trận Everton, đội bóng thành London tiếp tục duy trì thói quen này (nhưng trọng tài không còn đứng ở khu vực hội ý của đội).

Người hâm mộ Everton nhanh chóng hưởng ứng với nhiều bình luận châm biếm như: “Hãy tưởng tượng bị Everton hạ gục dễ dàng” hay “Nhưng các bạn lại không tôn trọng Chelsea”.