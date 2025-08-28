🔥 Liên minh quan chức Cameroon khởi kiện Eto’o

Một liên minh các quan chức bóng đá Cameroon do luật sư quốc tế Emmanuel Nsahlai dẫn đầu đã khởi động hàng loạt hành động pháp lý ở cả trong và ngoài nước nhằm chống lại nhiệm kỳ chủ tịch của Samuel Eto’o tại FECAfoot (Liên đoàn bóng đá Cameroon).

Samuel Eto’o đối mặt hàng loạt cáo buộc pháp lý

Các đơn kiện cáo buộc tình trạng tham nhũng lan rộng, gian lận bầu cử và nhiều xung đột lợi ích, khiến sự nghiệp quản lý của Eto’o bị phủ bóng đen và đặt tính liêm chính của bóng đá Cameroon vào tình thế rủi ro.

⚡ Bi kịch từ đam mê đến tai tiếng

Luật sư Nsahlai khẳng định, những cáo buộc này không nhằm hạ thấp di sản của Eto’o trên tư cách cầu thủ - điều ông cho là “không thể đụng tới”. Tuy nhiên, các vụ kiện tập trung phản ánh những thất bại nghiêm trọng trong quản trị tại FECAfoot.

Eto’o bị nhắc lại nhiều bê bối trước đây, bao gồm: Bản án treo 22 tháng tù ở Tây Ban Nha năm 2022 vì trốn thuế. Lệnh cấm 6 tháng tham dự các trận đấu từ FIFA do hành vi sai phạm. Một cuộc điều tra gần đây tại Mỹ liên quan đến gian lận chuyển tiền và thất thoát tài chính.

🕵️‍♂️ Danh sách cáo buộc chồng chất

Những khiếu nại nhằm vào Eto’o ngày càng nhiều và nghiêm trọng. Ông bị cho là đã dính líu đến tham nhũng, thậm chí có dấu hiệu dàn xếp tỷ số tại giải hạng Nhì Cameroon. Không chỉ vậy, mối quan hệ giữa Eto’o với công ty cá cược cũng bị xem là xung đột lợi ích rõ ràng. Một cáo buộc khác nhắm vào cựu danh thủ này là việc biển thủ khoảng 1,5 triệu USD từ các trận giao hữu quốc tế.

Nguy cơ án phạt đang treo trên đầu huyền thoại của Barcelona

Đáng chú ý, Eto’o còn bị tố dùng quyền lực để trấn áp những người bất đồng quan điểm, minh chứng là án treo giò 10 năm gây nhiều tranh cãi đối với giám đốc Guibai Gatama - một người công khai chống đối Eto’o.

🎯 Tương lai nào cho Eto’o và bóng đá Cameroon?

Các hành động pháp lý hiện đã được gửi tới Bộ Thể thao Cameroon, Ủy ban Đạo đức FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF). Những cơ quan này sẽ phải quyết định liệu có mở rộng điều tra hay không.

Các kiến nghị kêu gọi xem xét lại điều lệ của FECAfoot và tạm đình chỉ Eto’o khỏi chức vụ. Khi Cameroon đang chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026, kết quả các cuộc điều tra không chỉ quyết định số phận Eto’o trong vai trò nhà quản lý bóng đá, mà còn có thể ảnh hưởng sâu rộng đến uy tín và sự phát triển của bóng đá Cameroon trong khu vực.