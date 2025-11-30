HLV Flick suýt khóc vì bị áp lực ở Barcelona, được học trò an ủi

Flick được Raphinha an ủi

Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy HLV Flick trông gần như rơi nước mắt ở những phút cuối trận, và Raphinha đã đứng bên cạnh, động viên ông. Chiến lược người Đức lắc đầu liên tục, dường như bị cảm xúc chi phối. Sau trận, ông tiết lộ những gì cậu học trò đã nói với mình: “Sau khi trận đấu kết thúc, Raphinha nói với tôi điều tương tự như lần trước: ‘Chúng ta sẽ cải thiện. Chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều trong các trận đấu sắp tới’”.

Raphinha an ủi HLV Flick

Theo đài phát thanh Tây Ban Nha Cope, nguyên nhân là “đây là một tuần rất khó khăn đối với HLV Flick sau thất bại trước Chelsea” và “ông ấy kiệt sức, cảm thấy bất lực”. Bản tin cũng cho biết chiến lược gia người Đức cảm thấy “đội bóng không đáp ứng như mùa trước và áp lực đang tích tụ rất nhiều”.

Flick ca ngợi Raphinha sau màn trở lại ấn tượng

Dù chỉ thi đấu 60 phút do mới trở lại sau chấn thương, Raphinha vẫn có một trong những màn trình diễn sắc bén. Chính anh là người khởi xướng tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa của Barcelona, với đường chuyền thông minh vào khoảng trống cho Lamine Yamal. Trong khi Robert Lewandowski bỏ lỡ cơ hội, bóng bật ra đúng vị trí Yamal và anh không bỏ lỡ, ghi bàn gỡ hòa cho Barcelona.

Sau bàn gỡ, Barcelona hoàn toàn làm chủ trận đấu. Dani Olmo hoàn tất cú đúp ấn tượng, tận dụng đường kiến tạo của Raphinha để ghi bàn thứ hai, và đội bóng chủ sân Nou Camp kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-1. Kết quả này giúp gã khổng lồ xứ Catalunya tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga trước trận đấu của Real Madrid với Girona.

“Raphinha luôn mang đến sự năng động cho lối chơi của chúng tôi. Cậu ấy rất quan trọng vì có cường độ cao, và khi bắt đầu pressing, sẽ kéo cả đội theo. Cậu ấy cần cải thiện trong các trận tới, nhưng thật tuyệt khi cậu ấy trở lại. Tôi rất vui khi họ (Raphinha và Pedri) đã quay lại. Việc quản lý thời gian thi đấu của họ không hề dễ dàng. Raphinha chỉ có thể chơi 60 phút, Pedri 30 phút… Tôi hài lòng với 3 điểm có được, nhưng chưa hài lòng với một số tình huống, chúng tôi mất bóng quá nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kiểm soát tốt trận đấu”, HLV Flick chia sẻ với các phóng viên.

Raphinha: Trung thực, đòi hỏi và quyết tâm

Raphinha thừa nhận bản thân chưa đạt thể trạng tốt nhất nhưng nhấn mạnh rằng mỗi phút thi đấu đều quan trọng trong quá trình lấy lại phong độ.

“Tôi đang cố tìm lại phong độ tốt nhất. Tôi chưa đủ thể lực để chơi trọn 90 phút, nhưng khi có mặt trên sân, tôi cố gắng cống hiến tất cả. Tôi cảm nhận rõ sự mệt mỏi ở hiệp hai. Tôi đang làm việc rất chăm chỉ để trở lại phong độ cao nhất. Tôi luôn cố gắng thể hiện tốt nhất mỗi khi ra sân. Được đá chính khiến tôi hạnh phúc. Tôi muốn giúp đội bóng và ra sân với tâm lý hài lòng”, cầu thủ chạy cánh người Brazil chia sẻ.

Anh cũng thừa nhận rằng vai trò thủ lĩnh bằng lời nói trên sân đôi khi có thể khiến đồng đội cảm thấy quá mức. “Tôi cảm giác mình đôi lúc hơi phiền phức, đôi khi là quá nhiều. Nhưng tôi nghĩ pressing rất quan trọng. Tôi chắc rằng trên sân, đồng đội đôi khi nghĩ tôi nói quá nhiều. Nhưng tôi sẽ đòi hỏi nhiều hơn từ những người có thể cống hiến nhiều hơn. Tôi chịu trách nhiệm, và trong phòng thay đồ, chúng tôi ôm nhau ăn mừng chiến thắng. Tôi luôn nói rằng phòng ngự tốt bắt đầu từ tấn công tốt. Đây là điều quan trọng nhất để hỗ trợ phòng ngự. Tôi cố gắng pressing để giúp đồng đội dễ dàng hơn trong việc giành lại bóng, chiếm không gian từ các trung vệ đối phương và từ đó lấy lại bóng dễ hơn. Tốt khi cả đội theo tôi khi pressing, nhưng tôi làm điều đó tự nhiên. Tôi chỉ chạy để giành lại bóng”.

Raphinha cũng thừa nhận Barcelona còn cách phong độ đỉnh cao, thừa nhận đội bóng cần cải thiện nhiều về chiến thuật lẫn kỹ thuật.

“HLV cảm thấy chúng tôi có thể làm tốt hơn trên sân, chúng tôi cũng nhận thấy điều đó. Đó là cảm nhận của ông ấy. Đội bóng chưa ở phong độ tốt nhất, tôi đồng ý, và chúng tôi cần cải thiện nhiều. Nhưng điều quan trọng là giành chiến thắng. Tôi tin chúng tôi sẽ trở lại và thắng bằng cách chơi tốt. Nhưng nếu có những trận thắng mà chơi không hay, tôi không quan tâm, điều quan trọng là giành chiến thắng”, cựu sao Leeds United nói thêm.

Barcelona giờ sẽ tập trung cho trận đại chiến vào giữa tuần tới, tiếp đón Atletico Madrid tại Nou Camp.