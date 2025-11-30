HLV Flick suýt khóc vì bị áp lực ở Barcelona, được học trò an ủi

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Pisa vs Inter Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sevilla vs Real Betis
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Chelsea vs Arsenal
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atalanta vs Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Freiburg vs Mainz 05
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Lyonnais vs Nantes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Girona vs Real Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

HLV Flick suýt khóc vì bị áp lực ở Barcelona, được học trò an ủi

Sự kiện: La liga 2025-26 Barcelona
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

HLV Hansi Flick đã được Raphinha an ủi khi ông gần như rơi nước mắt sau chiến thắng 3-1 của Barcelona trước Alaves ở vòng 14 La Liga.

  

Flick được Raphinha an ủi

Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy HLV Flick trông gần như rơi nước mắt ở những phút cuối trận, và Raphinha đã đứng bên cạnh, động viên ông. Chiến lược người Đức lắc đầu liên tục, dường như bị cảm xúc chi phối. Sau trận, ông tiết lộ những gì cậu học trò đã nói với mình: “Sau khi trận đấu kết thúc, Raphinha nói với tôi điều tương tự như lần trước: ‘Chúng ta sẽ cải thiện. Chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều trong các trận đấu sắp tới’”.

HLV Flick suýt khóc vì bị áp lực ở Barcelona, được học trò an ủi - 1

Raphinha an ủi HLV Flick

Theo đài phát thanh Tây Ban Nha Cope, nguyên nhân là “đây là một tuần rất khó khăn đối với HLV Flick sau thất bại trước Chelsea” và “ông ấy kiệt sức, cảm thấy bất lực”. Bản tin cũng cho biết chiến lược gia người Đức cảm thấy “đội bóng không đáp ứng như mùa trước và áp lực đang tích tụ rất nhiều”.

Flick ca ngợi Raphinha sau màn trở lại ấn tượng

Dù chỉ thi đấu 60 phút do mới trở lại sau chấn thương, Raphinha vẫn có một trong những màn trình diễn sắc bén. Chính anh là người khởi xướng tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa của Barcelona, với đường chuyền thông minh vào khoảng trống cho Lamine Yamal. Trong khi Robert Lewandowski bỏ lỡ cơ hội, bóng bật ra đúng vị trí Yamal và anh không bỏ lỡ, ghi bàn gỡ hòa cho Barcelona.

Sau bàn gỡ, Barcelona hoàn toàn làm chủ trận đấu. Dani Olmo hoàn tất cú đúp ấn tượng, tận dụng đường kiến tạo của Raphinha để ghi bàn thứ hai, và đội bóng chủ sân Nou Camp kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-1. Kết quả này giúp gã khổng lồ xứ Catalunya tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga trước trận đấu của Real Madrid với Girona.

“Raphinha luôn mang đến sự năng động cho lối chơi của chúng tôi. Cậu ấy rất quan trọng vì có cường độ cao, và khi bắt đầu pressing, sẽ kéo cả đội theo. Cậu ấy cần cải thiện trong các trận tới, nhưng thật tuyệt khi cậu ấy trở lại. Tôi rất vui khi họ (Raphinha và Pedri) đã quay lại. Việc quản lý thời gian thi đấu của họ không hề dễ dàng. Raphinha chỉ có thể chơi 60 phút, Pedri 30 phút… Tôi hài lòng với 3 điểm có được, nhưng chưa hài lòng với một số tình huống, chúng tôi mất bóng quá nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kiểm soát tốt trận đấu”, HLV Flick chia sẻ với các phóng viên.

Raphinha: Trung thực, đòi hỏi và quyết tâm

Raphinha thừa nhận bản thân chưa đạt thể trạng tốt nhất nhưng nhấn mạnh rằng mỗi phút thi đấu đều quan trọng trong quá trình lấy lại phong độ.

“Tôi đang cố tìm lại phong độ tốt nhất. Tôi chưa đủ thể lực để chơi trọn 90 phút, nhưng khi có mặt trên sân, tôi cố gắng cống hiến tất cả. Tôi cảm nhận rõ sự mệt mỏi ở hiệp hai. Tôi đang làm việc rất chăm chỉ để trở lại phong độ cao nhất. Tôi luôn cố gắng thể hiện tốt nhất mỗi khi ra sân. Được đá chính khiến tôi hạnh phúc. Tôi muốn giúp đội bóng và ra sân với tâm lý hài lòng”, cầu thủ chạy cánh người Brazil chia sẻ.

Anh cũng thừa nhận rằng vai trò thủ lĩnh bằng lời nói trên sân đôi khi có thể khiến đồng đội cảm thấy quá mức. “Tôi cảm giác mình đôi lúc hơi phiền phức, đôi khi là quá nhiều. Nhưng tôi nghĩ pressing rất quan trọng. Tôi chắc rằng trên sân, đồng đội đôi khi nghĩ tôi nói quá nhiều. Nhưng tôi sẽ đòi hỏi nhiều hơn từ những người có thể cống hiến nhiều hơn. Tôi chịu trách nhiệm, và trong phòng thay đồ, chúng tôi ôm nhau ăn mừng chiến thắng. Tôi luôn nói rằng phòng ngự tốt bắt đầu từ tấn công tốt. Đây là điều quan trọng nhất để hỗ trợ phòng ngự. Tôi cố gắng pressing để giúp đồng đội dễ dàng hơn trong việc giành lại bóng, chiếm không gian từ các trung vệ đối phương và từ đó lấy lại bóng dễ hơn. Tốt khi cả đội theo tôi khi pressing, nhưng tôi làm điều đó tự nhiên. Tôi chỉ chạy để giành lại bóng”.

Raphinha cũng thừa nhận Barcelona còn cách phong độ đỉnh cao, thừa nhận đội bóng cần cải thiện nhiều về chiến thuật lẫn kỹ thuật.

“HLV cảm thấy chúng tôi có thể làm tốt hơn trên sân, chúng tôi cũng nhận thấy điều đó. Đó là cảm nhận của ông ấy. Đội bóng chưa ở phong độ tốt nhất, tôi đồng ý, và chúng tôi cần cải thiện nhiều. Nhưng điều quan trọng là giành chiến thắng. Tôi tin chúng tôi sẽ trở lại và thắng bằng cách chơi tốt. Nhưng nếu có những trận thắng mà chơi không hay, tôi không quan tâm, điều quan trọng là giành chiến thắng”, cựu sao Leeds United nói thêm.

Barcelona giờ sẽ tập trung cho trận đại chiến vào giữa tuần tới, tiếp đón Atletico Madrid tại Nou Camp.

8

Barcelona - Atletico Madrid 03.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Atletico Madrid
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 03/12
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/11/2025 09:20 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: La liga 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN