Saudi Arabia vs Egypt 28/03/26 - Trực tiếp
Saudi Arabia
0
Egypt
4
Hà Lan vs Na Uy
Hà Lan
-
Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Anh
-
Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Thụy Sĩ
-
Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Tây Ban Nha
-
Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Hàn Quốc
-
Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Scotland
-
Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Mỹ
-
Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Mexico
-
Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Colombia
-
Pháp
-
New Zealand vs Chile
New Zealand
-
Chile
-
Đức vs Ghana
Đức
-
Ghana
-
Cameroon vs Trung Quốc
Cameroon
-
Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Australia
-
Curaçao
-
Iran vs Costa Rica
Iran
-
Costa Rica
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Na Uy
-
Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Serbia
-
Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Morocco
-
Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Scotland
-
Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Algeria
-
Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Hà Lan
-
Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Anh
-
Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Áo
-
Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Mỹ
-
Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Brazil
-
Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Mexico
-
Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Hải Phòng
-
Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Manchester City
-
Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Công An Hà Nội
-
SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Chelsea
-
Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Southampton
-
Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Hoàng Anh Gia Lai
-
Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Đông Á Thanh Hóa
-
Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
West Ham United
-
Leeds United
-

Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Kình địch tái ngộ (CFA Team China 2026)

Sự kiện: U23 Việt Nam Đại chiến Việt Nam - Thái Lan

(14h, 28/3, CFA China Team) Sau màn ra quân tương đối tích cực, U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu giàu duyên nợ với U23 Thái Lan – đối thủ luôn tạo ra áp lực lớn về chuyên môn lẫn tâm lý. Đây không chỉ là trận đấu kiểm chứng năng lực mà còn là thước đo bản lĩnh của lứa cầu thủ trẻ trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong khu vực.

U23 Việt Nam khởi đầu tốt, hướng đến bài kiểm tra nặng ký

Ở trận ra quân giải CFA China Team 2026, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của quyền HLV Đinh Hồng Vinh đã có màn ra mắt chấp nhận được khi hòa 1-1 trước U23 Triều Tiên. Trong bối cảnh sử dụng đội hình rất trẻ, với nhiều cầu thủ sinh từ năm 2005 trở về sau, kết quả này được đánh giá là tích cực.

U23 Thái Lan khao khát đòi lại món nợ để thua U23 Việt Nam ở SEA Games 2025.

Trận đấu cho thấy những tín hiệu đáng mừng trong cách tổ chức lối chơi, khả năng tuân thủ chiến thuật của các cầu thủ. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định vẫn là vấn đề khi đội nhanh chóng đánh mất lợi thế sau khi có bàn dẫn trước. Đây cũng là điều dễ hiểu khi HLV Đinh Hồng Vinh ưu tiên thử nghiệm nhân sự và hệ thống vận hành.

Giải đấu lần này được ban huấn luyện xác định là cơ hội quan trọng để rà soát lực lượng, tăng cường sự gắn kết giữa các tuyến và hoàn thiện lối chơi hướng tới các mục tiêu dài hạn. Chính vì vậy, trận gặp U23 Thái Lan mang ý nghĩa đặc biệt. Đây được xem là bài kiểm tra lớn đầu tiên của lứa U23 mới, nơi U23 Việt Nam có cơ hội đo lường chính xác năng lực và bản lĩnh khi đối đầu một đối thủ quen thuộc nhưng luôn giàu tính cạnh tranh.

U23 Thái Lan quyết tâm “đòi nợ”, xem Việt Nam là chuẩn mực

Bên kia chiến tuyến, U23 Thái Lan bước vào trận đấu với quyết tâm rất cao. Đội bóng xứ Chùa vàng vẫn chưa quên thất bại 2-3 trước U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 cuối năm 2025. Vì vậy, màn tái đấu lần này không đơn thuần là một trận giao hữu, mà còn mang ý nghĩa “đòi nợ”.

HLV Thawatchai Dumrongongtrakun đánh giá U23 Việt Nam là đối thủ đáng gờm trong khu vực, đồng thời coi đây là cơ hội quý để kiểm tra chất lượng đội hình. Điều đó cho thấy sự tôn trọng nhưng cũng là quyết tâm khẳng định vị thế của U23 Thái Lan.

U23 Thái Lan bị U23 Trung Quốc cầm hoà 2-2 dù sớm dẫn trước 2 bàn trong hiệp một.

Ở trận ra quân, U23 Thái Lan hòa U23 Trung Quốc sau khi thể hiện hai bộ mặt trái ngược. Họ chơi rất sắc bén trong hiệp 1 với hệ thống 5-3-2, tận dụng tốt tốc độ và khoảng trống để ghi bàn. Tuy nhiên, sang hiệp 2, đội bóng này bộc lộ nhiều hạn chế về thể lực, sự tập trung và tổ chức phòng ngự.

Ngoài ra, U23 Thái Lan còn gặp tổn thất lực lượng khi trung vệ đội trưởng Inaram chấn thương, còn hậu vệ phải Thiangkham bị treo giò. Tương tự như U23 Việt Nam, đội bóng này xem giải CFA Team China 2026 là bước đệm quan trọng cho các mục tiêu dài hạn như ASIAD, đồng thời tận dụng để thử nghiệm chiến thuật và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Thế trận cân bằng, thử thách bản lĩnh

Cuộc đối đầu giữa hai đội hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co. U23 Việt Nam cần duy trì sự tập trung, đặc biệt ở hàng thủ, nhằm hạn chế sức ép từ các cầu thủ tấn công giàu tốc độ của đối phương như Seelao hay Mamah. Trong khi đó, U23 Thái Lan nhiều khả năng tiếp tục khai thác các tình huống chuyển trạng thái nhanh, điểm mạnh đã thể hiện ở trận trước.

Với cả hai đội, đây không chỉ là trận đấu về chiến thuật mà còn là bài kiểm tra về tâm lý thi đấu và khả năng thích ứng với áp lực. Khi cả hai đội đều đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện, một kết quả hòa có thể phản ánh đúng cục diện.

Dự đoán U23 Việt Nam hoà U23 Thái Lan chung cuộc 2-2

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Văn Bình, Quang Kiệt, Nguyên Hoàng, Bảo Long, Bá Đạt, Quốc Anh, Thành Trung, Công Phương, Văn Thuận, Thắng Long, Đăng Dương.

U23 Thái Lan: Phosaman, Sienkrathok, Noiwong, Tamma, Buaphan, Chansri, Wandee, Seangsawat, Seelao, Puethong, Mamah.

Theo Đăng Khoa

Nguồn bài viết

-27/03/2026 23:05 PM (GMT+7)
