Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Kình địch tái ngộ (CFA Team China 2026)

U23 Việt Nam khởi đầu tốt, hướng đến bài kiểm tra nặng ký

Ở trận ra quân giải CFA China Team 2026, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của quyền HLV Đinh Hồng Vinh đã có màn ra mắt chấp nhận được khi hòa 1-1 trước U23 Triều Tiên. Trong bối cảnh sử dụng đội hình rất trẻ, với nhiều cầu thủ sinh từ năm 2005 trở về sau, kết quả này được đánh giá là tích cực.

Trận đấu cho thấy những tín hiệu đáng mừng trong cách tổ chức lối chơi, khả năng tuân thủ chiến thuật của các cầu thủ. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định vẫn là vấn đề khi đội nhanh chóng đánh mất lợi thế sau khi có bàn dẫn trước. Đây cũng là điều dễ hiểu khi HLV Đinh Hồng Vinh ưu tiên thử nghiệm nhân sự và hệ thống vận hành.

Giải đấu lần này được ban huấn luyện xác định là cơ hội quan trọng để rà soát lực lượng, tăng cường sự gắn kết giữa các tuyến và hoàn thiện lối chơi hướng tới các mục tiêu dài hạn. Chính vì vậy, trận gặp U23 Thái Lan mang ý nghĩa đặc biệt. Đây được xem là bài kiểm tra lớn đầu tiên của lứa U23 mới, nơi U23 Việt Nam có cơ hội đo lường chính xác năng lực và bản lĩnh khi đối đầu một đối thủ quen thuộc nhưng luôn giàu tính cạnh tranh.

U23 Thái Lan quyết tâm “đòi nợ”, xem Việt Nam là chuẩn mực

Bên kia chiến tuyến, U23 Thái Lan bước vào trận đấu với quyết tâm rất cao. Đội bóng xứ Chùa vàng vẫn chưa quên thất bại 2-3 trước U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 cuối năm 2025. Vì vậy, màn tái đấu lần này không đơn thuần là một trận giao hữu, mà còn mang ý nghĩa “đòi nợ”.

HLV Thawatchai Dumrongongtrakun đánh giá U23 Việt Nam là đối thủ đáng gờm trong khu vực, đồng thời coi đây là cơ hội quý để kiểm tra chất lượng đội hình. Điều đó cho thấy sự tôn trọng nhưng cũng là quyết tâm khẳng định vị thế của U23 Thái Lan.

Ở trận ra quân, U23 Thái Lan hòa U23 Trung Quốc sau khi thể hiện hai bộ mặt trái ngược. Họ chơi rất sắc bén trong hiệp 1 với hệ thống 5-3-2, tận dụng tốt tốc độ và khoảng trống để ghi bàn. Tuy nhiên, sang hiệp 2, đội bóng này bộc lộ nhiều hạn chế về thể lực, sự tập trung và tổ chức phòng ngự.

Ngoài ra, U23 Thái Lan còn gặp tổn thất lực lượng khi trung vệ đội trưởng Inaram chấn thương, còn hậu vệ phải Thiangkham bị treo giò. Tương tự như U23 Việt Nam, đội bóng này xem giải CFA Team China 2026 là bước đệm quan trọng cho các mục tiêu dài hạn như ASIAD, đồng thời tận dụng để thử nghiệm chiến thuật và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Thế trận cân bằng, thử thách bản lĩnh

Cuộc đối đầu giữa hai đội hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co. U23 Việt Nam cần duy trì sự tập trung, đặc biệt ở hàng thủ, nhằm hạn chế sức ép từ các cầu thủ tấn công giàu tốc độ của đối phương như Seelao hay Mamah. Trong khi đó, U23 Thái Lan nhiều khả năng tiếp tục khai thác các tình huống chuyển trạng thái nhanh, điểm mạnh đã thể hiện ở trận trước.

Với cả hai đội, đây không chỉ là trận đấu về chiến thuật mà còn là bài kiểm tra về tâm lý thi đấu và khả năng thích ứng với áp lực. Khi cả hai đội đều đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện, một kết quả hòa có thể phản ánh đúng cục diện.

Dự đoán U23 Việt Nam hoà U23 Thái Lan chung cuộc 2-2

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Văn Bình, Quang Kiệt, Nguyên Hoàng, Bảo Long, Bá Đạt, Quốc Anh, Thành Trung, Công Phương, Văn Thuận, Thắng Long, Đăng Dương.

U23 Thái Lan: Phosaman, Sienkrathok, Noiwong, Tamma, Buaphan, Chansri, Wandee, Seangsawat, Seelao, Puethong, Mamah.