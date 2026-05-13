2 sao Việt kiều & Tài Lộc chính thức nhận quốc tịch Việt Nam, chờ thầy Kim gọi tên

Cái kết viên mãn sau 3 năm kiên trì chờ đợi

Hành trình trở về nguồn cội của Patrik Lê Giang cuối cùng đã đi đến đích sau hơn 3 năm thi đấu và khẳng định tài năng tại đấu trường V-League. Thực tế, thủ thành sinh năm 1992 tại Slovakia đã được phía CLB Công an TP.HCM thông báo trở thành công dân Việt Nam theo Quyết định số 91/QĐ-CTN do Chủ tịch nước ký từ ngày 28/1/2026.

Patrik Lê Giang và Khoa Ngô chính thức nhận quốc tịch Việt Nam sáng ngày 13/5.

Tuy nhiên, sau những trục trặc về giấy tờ từng khiến anh lỡ hẹn với đợt tập trung FIFA Days tháng 3, đến nay mọi thủ tục pháp lý mới chính thức hoàn tất để anh đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam. Trong giây phút xúc động tại buổi lễ nhận quốc tịch Việt Nam tại Sở Tư pháp TP.HCM sáng ngày 13/5, Patrik Lê Giang chia sẻ: "Tôi là Patrik Lê Giang, còn đây là Ngô Đăng Khoa, đồng đội của tôi.

Tôi luôn ước mong được cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Hôm nay tôi vô cùng hạnh phúc, vì sau 3 năm cuối cùng tôi đã chính thức được trở thành công dân Việt Nam". Thủ một Việt kiều của CLB Công an TP.HCM cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến những người hâm mộ đã đồng hành và hứa sẽ nỗ lực thi đấu thật tốt với tư cách là một công dân Việt Nam thực thụ.

"Vũ khí" mới Khoa Ngô, sức trẻ bùng nổ từ nước Úc

Song hành cùng đàn anh Patrik Lê Giang, tiền vệ Việt kiều Khoa Ngô (Ngô Đăng Khoa) cũng là cái tên khiến giới chuyên môn đặc biệt chú ý. Dù chỉ mới 20 tuổi và sở hữu chiều cao 1,65m, nhưng cầu thủ sinh ra tại Úc này đã sớm bộc lộ tố chất của một ngôi sao tấn công hàng đầu ở vị trí cánh trái.

Lãnh đạo, ban huấn luyện và đồng đội ở CLB Công an TP.HCM có mặt chúc mừng Patrik Lê Giang và Khoa Ngô.

Kể từ khi gia nhập đội bóng ngành Công an từ CLB Perth Glory (Úc) vào đầu năm 2026, Khoa Ngô đã thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng ở V-League với 4 bàn thắng chỉ sau 10 lần ra sân. Việc sở hữu một tài năng trẻ được định giá 150.000 euro và có khát khao cống hiến mãnh liệt cho các cấp độ đội tuyển sẽ giúp HLV Kim Sang Sik có thêm những phương án chiến thuật đầy đột biến.

Với việc cả Patrik Lê Giang và Khoa Ngô đều đã chính thức có quốc tịch Việt Nam, người hâm mộ đang rất mong chờ cái gật đầu từ vị thuyền trưởng người Hàn Quốc để thấy bộ đôi này ra sân trong màu "Những chiến binh sao vàng", ở những chiến dịch quốc tế sắp tới như ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) hay FIFA ASEAN Cup 2026.

Nguyễn Tài Lộc chính thức nhận quốc tịch Việt Nam

Chiều ngày 13/5, tại Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình đã trang trọng diễn ra lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với tiền đạo Geovane Magno với tên gọi mới Nguyễn Tài Lộc. Trong niềm hạnh phúc vỡ òa, ngôi sao của Ninh Bình FC chia sẻ: "Từ hôm nay, tôi chính thức là công dân Việt Nam.

Tôi rất tự hào vì đây là quê hương thứ hai của mình. Tôi xin cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy của Ninh Bình FC đã luôn tin tưởng, hỗ trợ và hứa sẽ thi đấu bằng cả trái tim để đóng góp cho CLB cũng như đội tuyển quốc gia". Việc nhập tịch thành công của Nguyễn Tài Lộc không chỉ giúp đội bóng cố đô "như hổ mọc thêm cánh" mà còn mở ra tin vui cho ĐT Việt Nam.

Sau những cái tên như Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên, HLV Kim Sang Sik giờ đây đã có thêm một lựa chọn cực kỳ chất lượng trên hàng công, hứa hẹn tạo nên làn gió mới cho "Những chiến binh sao vàng" trong hành trình chinh phục những đỉnh cao sắp tới.