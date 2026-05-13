Manchester City vs Crystal Palace
Lens vs Paris Saint-Germain
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
2 sao Việt kiều & Tài Lộc chính thức nhận quốc tịch Việt Nam, chờ thầy Kim gọi tên

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam HLV Kim Sang Sik

Sáng ngày 13/5, bóng đá Việt Nam đón nhận tin vui cực lớn khi thủ thành Patrik Lê Giang và tiền vệ tài năng Khoa Ngô chính thức nhận quyết định nhập quốc tịch tại Sở Tư pháp TP.HCM. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng giúp chiến lược gia người Hàn Quốc có thêm những sự lựa chọn đẳng cấp nhằm gia tăng sức mạnh cho "Những chiến binh sao vàng" trong các chiến dịch quốc tế sắp tới.

Cái kết viên mãn sau 3 năm kiên trì chờ đợi

Hành trình trở về nguồn cội của Patrik Lê Giang cuối cùng đã đi đến đích sau hơn 3 năm thi đấu và khẳng định tài năng tại đấu trường V-League. Thực tế, thủ thành sinh năm 1992 tại Slovakia đã được phía CLB Công an TP.HCM thông báo trở thành công dân Việt Nam theo Quyết định số 91/QĐ-CTN do Chủ tịch nước ký từ ngày 28/1/2026.

Patrik Lê Giang và Khoa Ngô chính thức nhận quốc tịch Việt Nam sáng ngày 13/5.

Tuy nhiên, sau những trục trặc về giấy tờ từng khiến anh lỡ hẹn với đợt tập trung FIFA Days tháng 3, đến nay mọi thủ tục pháp lý mới chính thức hoàn tất để anh đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam. Trong giây phút xúc động tại buổi lễ nhận quốc tịch Việt Nam tại Sở Tư pháp TP.HCM sáng ngày 13/5, Patrik Lê Giang chia sẻ: "Tôi là Patrik Lê Giang, còn đây là Ngô Đăng Khoa, đồng đội của tôi.

Tôi luôn ước mong được cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Hôm nay tôi vô cùng hạnh phúc, vì sau 3 năm cuối cùng tôi đã chính thức được trở thành công dân Việt Nam". Thủ một Việt kiều của CLB Công an TP.HCM cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến những người hâm mộ đã đồng hành và hứa sẽ nỗ lực thi đấu thật tốt với tư cách là một công dân Việt Nam thực thụ.

"Vũ khí" mới Khoa Ngô, sức trẻ bùng nổ từ nước Úc

Song hành cùng đàn anh Patrik Lê Giang, tiền vệ Việt kiều Khoa Ngô (Ngô Đăng Khoa) cũng là cái tên khiến giới chuyên môn đặc biệt chú ý. Dù chỉ mới 20 tuổi và sở hữu chiều cao 1,65m, nhưng cầu thủ sinh ra tại Úc này đã sớm bộc lộ tố chất của một ngôi sao tấn công hàng đầu ở vị trí cánh trái.

Lãnh đạo, ban huấn luyện và đồng đội ở CLB Công an TP.HCM có mặt chúc mừng Patrik Lê Giang và Khoa Ngô.

Kể từ khi gia nhập đội bóng ngành Công an từ CLB Perth Glory (Úc) vào đầu năm 2026, Khoa Ngô đã thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng ở V-League với 4 bàn thắng chỉ sau 10 lần ra sân. Việc sở hữu một tài năng trẻ được định giá 150.000 euro và có khát khao cống hiến mãnh liệt cho các cấp độ đội tuyển sẽ giúp HLV Kim Sang Sik có thêm những phương án chiến thuật đầy đột biến.

Với việc cả Patrik Lê Giang và Khoa Ngô đều đã chính thức có quốc tịch Việt Nam, người hâm mộ đang rất mong chờ cái gật đầu từ vị thuyền trưởng người Hàn Quốc để thấy bộ đôi này ra sân trong màu "Những chiến binh sao vàng", ở những chiến dịch quốc tế sắp tới như ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) hay FIFA ASEAN Cup 2026.

Nguyễn Tài Lộc chính thức nhận quốc tịch Việt Nam

Chiều ngày 13/5, tại Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình đã trang trọng diễn ra lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với tiền đạo Geovane Magno với tên gọi mới Nguyễn Tài Lộc. Trong niềm hạnh phúc vỡ òa, ngôi sao của Ninh Bình FC chia sẻ: "Từ hôm nay, tôi chính thức là công dân Việt Nam.

Tôi rất tự hào vì đây là quê hương thứ hai của mình. Tôi xin cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy của Ninh Bình FC đã luôn tin tưởng, hỗ trợ và hứa sẽ thi đấu bằng cả trái tim để đóng góp cho CLB cũng như đội tuyển quốc gia". Việc nhập tịch thành công của Nguyễn Tài Lộc không chỉ giúp đội bóng cố đô "như hổ mọc thêm cánh" mà còn mở ra tin vui cho ĐT Việt Nam.

Sau những cái tên như Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên, HLV Kim Sang Sik giờ đây đã có thêm một lựa chọn cực kỳ chất lượng trên hàng công, hứa hẹn tạo nên làn gió mới cho "Những chiến binh sao vàng" trong hành trình chinh phục những đỉnh cao sắp tới.

U17 Việt Nam đấu U17 UAE tranh vé World Cup, HLV Cristiano tung chiêu cuối

Trận đấu cuối bảng C với U17 UAE tại U17 châu Á 2026 là thử thách lớn với thầy trò HLV Cristiano Roland. Một chiến thắng trước đối thủ Tây Á sẽ giúp...

-13/05/2026 10:39 AM (GMT+7)
