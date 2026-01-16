Tỷ phú Ratcliffe rao bán Nice ở Ligue 1, nhà Glazer họp bàn tương lai MU

Bối cảnh đặc biệt

Trụ sở của MU trong ngày 15/1 đã trở nên nhộn nhịp lạ thường. Lý do là bởi nhà Glazer, bao gồm Joel và Avram Glazer, đã tới Carrington để có cuộc gặp quan trọng với Sir Jim Ratcliffe để bàn về tương lai của MU. Đây là cuộc họp diễn ra hàng tháng có sự góp mặt của đầy đủ mọi thành viên ban giám đốc và những nhân vật tai to mặt lớn cũng sẽ gặp tân HLV Michael Carrick.

Avram Glazer và Sir Jim Ratcliffe

Theo nhà báo Lauren Whitwell, những diễn biến mới đây trong nội bộ MU đang là chủ đề nóng trước buổi họp. Bình thường cuộc họp này diễn ra tại Monaco để tiện cho những thành viên nhà Glazer đến dự, nhưng tình hình đặc biệt đã khiến địa điểm cuộc họp chuyển luôn về Carrington, do nhiều quan chức CLB vẫn đang lo giải quyết nhiều việc như lo thủ tục hợp đồng của HLV cũ Ruben Amorim, lẫn sắp xếp điều kiện làm việc cho ban huấn luyện mới.

Mặc dù nhà Glazer đã giao quyền điều hành cho tập đoàn INEOS của tỷ phú Ratcliffe, nhưng họ đến dự họp lần này với một số vấn đề liên quan đến thương mại CLB. Đội bóng vẫn chưa đạt được thỏa thuận tài trợ áo đấu, mặc dù họ có thể kiếm được tận 20 triệu bảng mỗi năm từ nguồn này. Bên cạnh đó, hợp đồng tài trợ của DXC (ở cổ tay áo) sắp hết hạn vào cuối mùa giải và MU vẫn chưa tìm được đối tác thay thế.

INEOS rút chạy khỏi Nice

Nhưng không chỉ chuyện ở CLB, nhà Glazer còn quan tâm đến cả tình hình của INEOS. Theo tin mới đây từ tạp chí Bloomberg, CLB Nice tại Ligue 1 đã được rao bán với mức giá 200 triệu euro vào năm 2025, tuy nhiên mức giá đã phải giảm xuống nhiều trong những ngày qua khi các bên muốn mua đều lắc đầu với con số đó.

Nice đã rơi xuống gần nhóm xuống hạng mùa này và INEOS đang "đánh bài chuồn"

Tình hình của Nice đang bất ổn, CLB này đã tụt xuống thứ 14 trên BXH Ligue 1 vào lúc này. Sân vận động sức chứa 36.000 chỗ ngồi của họ mùa này trung bình chỉ đón 22.000 khán giả/trận, giảm đi so với con số vốn đã thấp mùa trước là 24.000 khán giả/trận. Fan của Nice đã quá chán ngán với cung cách điều hành của INEOS sau hơn 6 năm sở hữu, thậm chí cuối năm ngoái một nhóm CĐV đã chặn đường dằn mặt một số cầu thủ sau trận thua Lorient.

Việc INEOS rút chạy khỏi Nice sẽ khiến nhà Glazer cũng phải quan tâm xem tập đoàn này có ý định thế nào với MU. Mặc dù INEOS điều hành CLB nhưng họ không nắm đa số cổ phần của đội, nên cũng chẳng đạt được bao nhiêu lợi nhuận từ doanh thu của MU, và doanh thu đó cũng đang trên đà giảm dần.

Fan muốn CLB đổi chủ càng nhanh càng tốt

Fan MU thì đang có những phản ứng rất tiêu cực về tin tức mới đây. Việc INEOS sa thải Ruben Amorim để lại khá nhiều lời chỉ trích bởi vòng xoay sa thải HLV rồi xây lại từ đầu đã khiến nhiều CĐV cảm thấy mệt mỏi. INEOS điều hành Nice còn không thành công thì việc MU cũng đang lạc lối khiến người hâm mộ không còn tin tưởng vào tập đoàn này.

Nhiều hội CĐV MU đã lên kế hoạch phản đối đội bóng vào đầu tháng 2 tới

Nhưng nhà Glazer tiếp tục “bám càng” CLB cũng gây nhiều sự bất bình. Joel và Avram Glazer sẽ đến thăm trụ sở Carrington, mà trụ sở này được INEOS xây lên và từ đó tới nay đây mới là lần đầu tiên nhà Glazer có người đến thăm tòa nhà này (Joel và Avram Glazer có mặt ở Manchester trong tuần lễ tòa nhà khánh thành, nhưng không đến xem mà chỉ dự khán trận gặp Arsenal cũng trong tuần đó).

Chưa hết, một số fan vẫn chưa quên câu chuyện mỗi lần nhà Glazer đến dự họp ở Manchester là lại nã tiền vào quỹ của CLB. Năm ngoái gia đình này đã đến dự khán 2 trận của MU trên sân Old Trafford và 200.000 bảng chi phí cho chuyên cơ đã được nhà Glazer… ghi thành hóa đơn để MU thanh toán. Những hành động này khiến fan MU càng tức giận và chỉ mong CLB sớm được bán cho ai đó ở vùng Vịnh hay một tập đoàn nào khác điều hành tử tế hơn.