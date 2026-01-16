Tỷ phú Ratcliffe rao bán Nice ở Ligue 1, nhà Glazer họp bàn tương lai MU

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Como vs Milan 16/01/26 - Trực tiếp
Logo Como - COM Como
1
Logo Milan - MIL Milan
2
U23 Nhật Bản vs U23 Jordan
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Việt Nam vs U23 UAE
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Monaco vs Lorient
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Paris Saint-Germain vs Lille
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lille - LIL Lille
-
U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Manchester United vs Manchester City
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Levante
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Udinese vs Inter Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Tottenham Hotspur vs West Ham United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Sunderland vs Crystal Palace
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Liverpool vs Burnley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Leeds United vs Fulham
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Brentford
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
U23 Australia vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Napoli vs Sassuolo
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Betis vs Villarreal
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Wolverhampton Wanderers vs Newcastle United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Alavés
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Aston Villa vs Everton
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Lyonnais vs Brest
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Real Sociedad vs Barcelona
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

Tỷ phú Ratcliffe rao bán Nice ở Ligue 1, nhà Glazer họp bàn tương lai MU

Sự kiện: Manchester United

Tỷ phú Ratcliffe và tập đoàn INEOS đã rao bán Nice với giá rẻ, làm dấy lên tin đồn về tương lai của MU.

   

Bối cảnh đặc biệt

Trụ sở của MU trong ngày 15/1 đã trở nên nhộn nhịp lạ thường. Lý do là bởi nhà Glazer, bao gồm Joel và Avram Glazer, đã tới Carrington để có cuộc gặp quan trọng với Sir Jim Ratcliffe để bàn về tương lai của MU. Đây là cuộc họp diễn ra hàng tháng có sự góp mặt của đầy đủ mọi thành viên ban giám đốc và những nhân vật tai to mặt lớn cũng sẽ gặp tân HLV Michael Carrick.

Avram Glazer và Sir Jim Ratcliffe

Avram Glazer và Sir Jim Ratcliffe

Theo nhà báo Lauren Whitwell, những diễn biến mới đây trong nội bộ MU đang là chủ đề nóng trước buổi họp. Bình thường cuộc họp này diễn ra tại Monaco để tiện cho những thành viên nhà Glazer đến dự, nhưng tình hình đặc biệt đã khiến địa điểm cuộc họp chuyển luôn về Carrington, do nhiều quan chức CLB vẫn đang lo giải quyết nhiều việc như lo thủ tục hợp đồng của HLV cũ Ruben Amorim, lẫn sắp xếp điều kiện làm việc cho ban huấn luyện mới.

Mặc dù nhà Glazer đã giao quyền điều hành cho tập đoàn INEOS của tỷ phú Ratcliffe, nhưng họ đến dự họp lần này với một số vấn đề liên quan đến thương mại CLB. Đội bóng vẫn chưa đạt được thỏa thuận tài trợ áo đấu, mặc dù họ có thể kiếm được tận 20 triệu bảng mỗi năm từ nguồn này. Bên cạnh đó, hợp đồng tài trợ của DXC (ở cổ tay áo) sắp hết hạn vào cuối mùa giải và MU vẫn chưa tìm được đối tác thay thế.

INEOS rút chạy khỏi Nice

Nhưng không chỉ chuyện ở CLB, nhà Glazer còn quan tâm đến cả tình hình của INEOS. Theo tin mới đây từ tạp chí Bloomberg, CLB Nice tại Ligue 1 đã được rao bán với mức giá 200 triệu euro vào năm 2025, tuy nhiên mức giá đã phải giảm xuống nhiều trong những ngày qua khi các bên muốn mua đều lắc đầu với con số đó.

Nice đã rơi xuống gần nhóm xuống hạng mùa này và INEOS đang "đánh bài chuồn"

Nice đã rơi xuống gần nhóm xuống hạng mùa này và INEOS đang "đánh bài chuồn"

Tình hình của Nice đang bất ổn, CLB này đã tụt xuống thứ 14 trên BXH Ligue 1 vào lúc này. Sân vận động sức chứa 36.000 chỗ ngồi của họ mùa này trung bình chỉ đón 22.000 khán giả/trận, giảm đi so với con số vốn đã thấp mùa trước là 24.000 khán giả/trận. Fan của Nice đã quá chán ngán với cung cách điều hành của INEOS sau hơn 6 năm sở hữu, thậm chí cuối năm ngoái một nhóm CĐV đã chặn đường dằn mặt một số cầu thủ sau trận thua Lorient.

Việc INEOS rút chạy khỏi Nice sẽ khiến nhà Glazer cũng phải quan tâm xem tập đoàn này có ý định thế nào với MU. Mặc dù INEOS điều hành CLB nhưng họ không nắm đa số cổ phần của đội, nên cũng chẳng đạt được bao nhiêu lợi nhuận từ doanh thu của MU, và doanh thu đó cũng đang trên đà giảm dần.

Fan muốn CLB đổi chủ càng nhanh càng tốt

Fan MU thì đang có những phản ứng rất tiêu cực về tin tức mới đây. Việc INEOS sa thải Ruben Amorim để lại khá nhiều lời chỉ trích bởi vòng xoay sa thải HLV rồi xây lại từ đầu đã khiến nhiều CĐV cảm thấy mệt mỏi. INEOS điều hành Nice còn không thành công thì việc MU cũng đang lạc lối khiến người hâm mộ không còn tin tưởng vào tập đoàn này.

Nhiều hội CĐV MU đã lên kế hoạch phản đối đội bóng vào đầu tháng 2 tới

Nhiều hội CĐV MU đã lên kế hoạch phản đối đội bóng vào đầu tháng 2 tới

Nhưng nhà Glazer tiếp tục “bám càng” CLB cũng gây nhiều sự bất bình. Joel và Avram Glazer sẽ đến thăm trụ sở Carrington, mà trụ sở này được INEOS xây lên và từ đó tới nay đây mới là lần đầu tiên nhà Glazer có người đến thăm tòa nhà này (Joel và Avram Glazer có mặt ở Manchester trong tuần lễ tòa nhà khánh thành, nhưng không đến xem mà chỉ dự khán trận gặp Arsenal cũng trong tuần đó).

Chưa hết, một số fan vẫn chưa quên câu chuyện mỗi lần nhà Glazer đến dự họp ở Manchester là lại nã tiền vào quỹ của CLB. Năm ngoái gia đình này đã đến dự khán 2 trận của MU trên sân Old Trafford và 200.000 bảng chi phí cho chuyên cơ đã được nhà Glazer… ghi thành hóa đơn để MU thanh toán. Những hành động này khiến fan MU càng tức giận và chỉ mong CLB sớm được bán cho ai đó ở vùng Vịnh hay một tập đoàn nào khác điều hành tử tế hơn.

8

Man U - Man City 17.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man United
Man City
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 17/01
Thể lệ
Thống kê sốc Ngoại hạng Anh: VAR sai sót 13 lần, MU bị xử ép nhiều nhất Big 6
Thống kê sốc Ngoại hạng Anh: VAR sai sót 13 lần, MU bị xử ép nhiều nhất Big 6

Premier League mùa này đã ghi nhận tổng cộng 13 sai sót của VAR, trong bối cảnh hàng loạt tình huống gây tranh cãi không được can thiệp kịp thời,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/01/2026 03:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN