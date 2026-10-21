VĐV khuyết tật nhảy cao 2m04 và đua xe lăn xé gió, người thường phải "ngả mũ"

Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á (ASIAN Para Games, từ 18-24/10/2026) tại Nhật Bản đang chứng kiến những màn lật đổ giới hạn sinh học đầy thuyết phục. Trực diện, sòng phẳng và không cần đến sự thương hại, các vận động viên đang khẳng định vị thế bằng những thông số kỹ thuật thuần túy, nơi tốc độ và sức bật của họ đủ sức đưa nhiều người lành lặn vào thế phải bám đuổi.

Kumar chinh phục mức xà 2m04, khẳng định đẳng cấp ở nội dung nhảy cao dành cho VĐV khuyết tật

Mất một phần chi tay vẫn chinh phục mức xà 2m04

Tại hố nhảy cao nam (hạng thương tật T47), vận động viên người Ấn Độ, Nishad Kumar đã tạo nên bước ngoặt lớn khi vượt qua mức xà 2m04 để giành tấm huy chương vàng kèm kỷ lục đại hội. Đối với một vận động viên khuyết tật chi, việc thiếu đi sự đối xứng cơ thể khiến bài toán giữ thăng bằng và tạo lực bật khi bay trên không trở nên cực kỳ phức tạp.

Tuy nhiên, thông số 2m04 của Nishad không chỉ thiết lập một cột mốc mới cho đại hội, mà đây còn là mức xà tiệm cận và thậm chí vượt qua thành tích thi đấu của rất nhiều vận động viên nhảy cao chuyên nghiệp ở các giải đấu thông thường hiện nay.

Athiwat Paeng-Nuea phô diễn tốc độ và sức mạnh guồng tay trên đường đua xe lăn 100m nam

Những "cỗ máy tốc độ" xé gió trên đường chạy xe lăn

Trên đường chạy điền kinh tốc độ, các vận động viên đua xe lăn của đoàn Thái Lan liên tiếp mang đến những màn trình diễn đỉnh cao với các thông số làm kinh ngạc giới chuyên môn:

Athiwat Paeng-Nuea: Ở nội dung đua xe lăn 100m nam (hạng T54), anh thực hiện màn bứt tốc mạnh mẽ để cán đích với thời gian cân bằng kỷ lục thế giới. Tốc độ guồng tay và khả năng tối ưu sức mạnh của Athiwat giúp anh duy trì vận tốc cực đại từ những mét đầu tiên.

Chaiwat Rattana: Ở nội dung đua xe lăn 100m nam (hạng T33), Chaiwat cũng khẳng định sức mạnh vượt trội khi bỏ xa các đối thủ còn lại, chính thức thiết lập nên kỷ lục ASIAN Para Games mới.

Chaiwat Rattana thể hiện sức cạnh tranh ở nội dung đua xe lăn, góp phần tạo dấu ấn cho thể thao người khuyết tật Thái Lan

Những thông số ấn tượng tại ASIAN Para Games 2026 cho thấy giới hạn của con người là không cố định. Các vận động viên khuyết tật đang chứng minh họ chiến thắng hoàn toàn bằng năng lực thi đấu thực sự chứ không chỉ nhờ ý chí vượt khó.