Bryan Mbeumo - "Đầu tàu" mới trên hàng công của MU

Điểm sáng le lói, mang đến hy vọng cho MU

Khi Bruno Fernandes sa sút phong độ, MU cần một cầu thủ đứng ra gánh vác trách nhiệm trong thời gian gần đây, và Mbeumo cho thấy anh sẵn sàng đảm nhận vai trò đó.

Dù vậy, tuần vừa qua không hoàn toàn suôn sẻ với tiền đạo trị giá 71 triệu bảng, người trở lại đá cao nhất trên hàng công trong bối cảnh Benjamin Sesko vắng mặt. Anh bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn tại Tây Ban Nha khi MU mới bị Atletico Madrid dẫn 1-0, trước khi tiếp tục đưa bóng ra ngoài trong một tình huống thuận lợi khác trước Leeds United ở Elland Road hôm 18/10.

Mbeumo đóng góp 40% tổng số bàn thắng của MU tại Premier League mùa này

Tuy nhiên, khi có thêm cơ hội dứt điểm, Mbeumo đã không mắc sai lầm. Anh băng cắt vào cột gần, đón đường tạt bóng của Youri Tielemans rồi dứt điểm hạ gục thủ môn James Trafford. Đây là bàn thắng thứ tư của Mbeumo sau 7 trận tại Premier League mùa này.

Tương tự trận đấu tại Metropolitano hôm 14/10 tuần trước, Mbeumo tiếp tục là cầu thủ có khả năng mang về bàn thắng cao nhất cho MU. Thậm chí, tại Elland Road, anh gần như là phương án tấn công duy nhất của “Quỷ đỏ”.

Mbeumo tung ra ba cú sút, trong đó có 2 lần đưa bóng đi trúng đích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của anh đạt 0,65, tương đương khoảng 70% tổng xG 0,92 của MU. Không cầu thủ nào khác bên phía đội bóng áo đỏ đạt xG cao hơn 0,08, cho thấy tầm quan trọng của Mbeumo đối với mặt trận tấn công.

Xét trên nhiều phương diện, đây là màn trình diễn điển hình của một tiền đạo cắm, dù đôi lúc anh di chuyển rộng sang hai biên, đặc biệt khi được yêu cầu phòng ngự ở khu vực hành lang cánh.

Trong suốt 90 phút trước Leeds United, Mbeumo chỉ chạm bóng 28 lần và tung ra 5/11 đường chuyền thành công. Tuy nhiên, anh trở nên đặc biệt nguy hiểm khi xuất hiện trước khung thành đối phương. Trước thời điểm MU đến làm khách trên sân của Como tại Champions League vào ngày 21/10, đã hơn một tháng kể từ lần gần nhất một cầu thủ khác ghi bàn cho đội bóng của HLV Michael Carrick.

“Con bài” quan trọng của Carrick

Mbeumo dường như chơi tốt hơn trong vai trò tiền đạo cắm dưới thời Carrick so với khi đá tiền đạo cánh. Được đưa trở lại vị trí trung tâm trên hàng công mùa này, anh đã ghi bàn vào lưới Tottenham và Leeds United, đồng thời đáng lẽ có thể lập công trước Atletico. Mbeumo hiện đã ghi bàn trong 4 trận đá chính liên tiếp ở Premier League khi được bố trí đá tiền đạo cắm.

Mbeumo đang là chân sút đáng tin cậy duy nhất của MU từ đầu mùa

Sau trận hòa Leeds United, Carrick phát biểu: “Mbeumo đóng góp rất nhiều cho đội bóng. Cậu ấy hy sinh rất nhiều, sẵn sàng làm gần như mọi thứ cần thiết vì lợi ích tập thể. Dù là phòng ngự ở những khu vực nhất định hay tham gia tấn công, cậu ấy đều cống hiến tất cả những gì mình có.

Hôm nay, vai trò của cậu ấy có đôi chút điều chỉnh. Khi chúng tôi kiểm soát bóng, mọi thứ gần như vẫn giống những trận trước, chỉ khác một chút về nhiệm vụ phòng ngự. Mbeumo chỉ muốn giúp đội bóng chơi tốt và ghi bàn. Có lẽ cậu ấy đã có thể ghi thêm một bàn, tương tự trận đấu giữa tuần (trước Atletico). Cậu ấy đang thường xuyên xuất hiện ở những vị trí rất thuận lợi để tạo ra mối đe dọa cho đối phương, và thật tuyệt khi có cậu ấy trong đội hình”.

Có cơ sở để tin rằng nếu Mbeumo tiếp tục xuất hiện ở những vị trí thuận lợi như vậy, các bàn thắng sẽ đến đều đặn hơn. Trong bối cảnh MU vẫn đang cân nhắc phương án điều trị tốt nhất cho chấn thương ống chân của Sesko, tiền đạo người Cameroon có thể sẽ phải tiếp tục đảm nhận vị trí tiền đạo cắm trong một thời gian nữa. Đây chưa hẳn là điều bất lợi với đội chủ sân Old Trafford.

Tuy nhiên, sự điều chỉnh này cũng để lại những khoảng trống ở các vị trí khác. Amad trở lại đá wing back (hậu vệ biên tấn công) trong trận gặp Leeds United, trong khi cả Marcus Rashford lẫn Matheus Cunha đều chưa đạt phong độ tốt nhất. Khi Fernandes cũng đang gặp khó khăn, vai trò của Mbeumo càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với Carrick.