Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Liverpool nguy cơ mất vé dự Cúp C1

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool Aston Villa

Thất bại 2-4 trước Aston Villa khiến Liverpool đối mặt với nguy cơ không thể có vé tham dự Champions League mùa tới.

   

Liverpool nguy cơ lỡ hẹn Cúp C1

Chiến thắng tưng bừng trước Liverpool giúp Aston Villa chính thức đoạt suất góp mặt ở Champions League mùa tới. Đây là màn trình diễn đầy thuyết phục của đội bóng dưới quyền HLV Unai Emery, trong khi Liverpool tiếp tục khiến cuộc đua top 5 thêm căng thẳng khi chưa thể tự đảm bảo tấm vé dự sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Cú đúp của Van Dijk không thể giúp Liverpool tránh khỏi thất bại trước Aston Villa

Trước chuyến làm khách tại Villa Park, Liverpool hiểu rằng một chiến thắng sẽ giúp họ chắc chắn cán đích trong top 5 và giành vé dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, dù Virgil Van Dijk lập cú đúp, đội bóng của HLV Arne Slot vẫn nhận thất bại 2-4 xứng đáng, qua đó buộc phải chờ kết quả từ các đối thủ cạnh tranh trước trận cuối gặp Brentford trên sân nhà Anfield.

Hiện cả Bournemouth và Brighton vẫn còn cơ hội vượt mặt Liverpool. Brighton hiện kém 6 điểm và sẽ làm khách trước Leeds United vào ngày mai (17/5), trong khi Bournemouth kém 4 điểm và tiếp đón Man City vào ngày 20/5.

Chỉ cần 1 trong 2 đội thắng trận, cuộc đua top 5 sẽ kéo dài tới vòng cuối. Khi đó, Liverpool nhiều khả năng buộc phải đánh bại Brentford để tự quyết số phận.

Liverpool cần điều kiện gì để giành vé dự Cúp C1?

“Lữ đoàn đỏ” chắc chắn sẽ hy vọng Leeds United và Man City giúp họ sớm giải tỏa áp lực. Với Brighton, bất kỳ kết quả nào ngoài chiến thắng đều đồng nghĩa bị loại khỏi cuộc đua. Trong khi đó, Bournemouth cũng cần tối thiểu 1 điểm trước Man City để tiếp tục bám đuổi.

Nếu cả Brighton lẫn Bournemouth cùng thắng, tình thế của Liverpool sẽ rất mong manh. Khi đó, “Lữ đoàn đỏ” chỉ còn hơn Bournemouth đúng 1 điểm và hơn Brighton 3 điểm trước lượt đấu cuối.

Cục diện đua vé dự Cúp C1

Vòng cuối sẽ diễn ra đồng loạt ngày 24/5. Bournemouth làm khách trên sân của Nottingham Forest, Brighton tiếp đón MU, còn Liverpool chạm trán Brentford.

Kịch bản thuận lợi nhất cho Liverpool là cả Brighton và Bournemouth cùng thua ở vòng áp chót này. Khi đó, “Lữ đoàn đỏ” chắc chắn có vé dự Champions League. Nếu Bournemouth hòa Man City, đội chủ sân Anfield chỉ cần thêm 1 trận hòa trước Brentford là đủ hoàn thành mục tiêu.

Ngay cả khi Liverpool giành được vé dự Champions League, thất bại thứ 19 trên mọi đấu trường mùa này một lần nữa khiến tương lai của HLV Slot bị đặt dấu hỏi lớn. Dù vậy, chiến lược gia người Hà Lan vẫn khẳng định tin tưởng mình sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng ở mùa tới, bất chấp chiến dịch bảo vệ ngôi vương thất vọng.

Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Liverpool: Van Dijk lập cú đúp (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 37 Ngoại hạng Anh) Virgil Van Dijk đã có bàn thắng thứ hai trong trận đấu, nhưng không đủ để giúp Liverpool lật ngược tình thế.

Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/05/2026 04:34 AM (GMT+7)
