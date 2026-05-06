Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Freiburg vs Sporting Braga
Aston Villa vs Nottingham Forest
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Liverpool vs Chelsea
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Fulham vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Manchester United
Lazio vs Inter Milan
Manchester City vs Brentford
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Lecce vs Juventus
Real Sociedad vs Real Betis
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Hellas Verona vs Como
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Burnley vs Aston Villa
Crystal Palace vs Everton
Nottingham Forest vs Newcastle United
West Ham United vs Arsenal
Milan vs Atalanta
Barcelona vs Real Madrid
Tròn 2 năm nhậm chức, HLV Kim Sang-sik sở hữu thành tích ra sao so với thầy Park?

ANTD.VN - Trong 2 năm qua, HLV Kim Sang-sik đã gặt hái một loạt thành tích ở đấu trường Đông Nam Á lẫn U23 châu Á, mức độ thành công chỉ xếp sau người tiền nhiệm Park Hang-seo.

Ngày 6-5-2024, ông Kim Sang-sik chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Đó là thời điểm bóng đá Việt Nam vừa khép lại chu kỳ thành công rực rỡ với HLV Park Hang-seo (2017-2023) và đang trên đà suy thoái, văng khỏi tốp 100 thế giới.

Xét thành tích trong 2 năm đầu nhiệm kỳ, ông Kim chỉ kém đồng hương Park Hang-seo

Ngày nhậm chức, ông Kim đối diện áp lực từ cái bóng quá lớn của thầy Park và cả sự hoài nghi khi vừa bị đội bóng Hàn Quốc sa thải, lại chưa từng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia nào.

Trong phát ngôn đầu tiên, ông Kim nhấn mạnh: "Không có cầu thủ nào có thể chiến thắng cả đội bóng. Tôi muốn các cầu thủ cạnh tranh lành mạnh và cống hiến. Triết lý bóng đá của tôi là chiến thắng dựa trên tinh thần quyết tâm. Chiến thắng ở mọi trận đấu là kỳ tích. Nếu chúng ta thử thách bản thân, hy sinh và quyết tâm trong từng trận đấu, mọi thành viên đều đoàn kết, kỳ tích sẽ đến. Tôi và các cầu thủ sẽ làm thật tốt để triết lý này trở thành hiện thực".

Và rồi, nhà cầm quân Hàn Quốc nhanh chóng gặt hái thành công với một loạt thành tích ấn tượng trong 2 năm qua, gồm: vô địch ASEAN Cup 2024, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, vô địch SEA Games 33-2025, huy chương đồng U23 châu Á 2026, và đưa tuyển Việt Nam trở lại top 100 thế giới, giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Có thể khẳng định thành tích 2 năm đầu nhiệm kỳ của ông Kim là xuất sắc trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chỉ xếp sau đồng hương Park Hang-seo.

Ông Park sau khi nhậm chức ngày 11-10-2017 đã nhanh chóng gây tiếng vang lớn khi giúp Việt Nam giành Á quân U23 châu Á 2018, hạng tư ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018, top 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2019, huy chương vàng SEA Games 2019.

HLV Park Hang-seo có chuỗi 18 trận bất bại liên tiếp cùng các tuyển Việt Nam, trong khi ông Kim đang bám sát với chuỗi 17 trận bất bại liên tiếp (15 thắng, 2 hòa) và nắm cơ hội lớn lập kỷ lục mới.

HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng vượt thầy Park ở đấu trường châu lục

Nhìn lại 2 năm đầu nhiệm kỳ, có thể nói ông Kim đã thành công ngoài mong đợi. Và tất cả đều kỳ vọng giai đoạn kế tiếp, nhà cầm quân người Hàn sẽ vượt thầy Park, tạo lập những cột mốc mới mang tầm vóc châu lục cho bóng đá Việt Nam.

Phía trước thầy trò HLV Kim Sang-sik là ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup 2026, xa hơn là vòng chung kết Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030...

Ông Park Hang-seo, HLV Kim Sang-sik nhận vinh dự đặc biệt

HLV Park Hang-seo và HLV Kim Sang-sik tham dự Lễ Quốc yến chào đón Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân...

Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/05/2026 13:06 PM (GMT+7)
